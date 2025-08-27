México

Vinculan a proceso a hombre acusado de intentar asesinar a su madre en Tonalá

El hombre pasará un año en prisión preventiva oficiosa, mientras se desarrolla el proceso judicial

Por Aura Reyna

Guardar
El hombre habría atacado a
El hombre habría atacado a su madre con un martillo (Fiscalía de Jalisco)

Víctor Manuel “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de ser acusado de agredir con un martillo a su madre, una mujer de 74 años, en un domicilio del municipio de Tonalá, Jalisco.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de agosto en la colonia Jardines de la Reina, donde elementos de seguridad atendieron el reporte de una mujer lesionada. De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió dentro del hogar familiar.

Durante la audiencia correspondiente, el juez de Control determinó la vinculación a proceso y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el plazo de un año, mientras se desarrolla el proceso judicial.

Más de detalles del caso

Víctor Manuel "N" fue vinculado
Víctor Manuel "N" fue vinculado a proceso y pasará un año en prisión preventiva oficiosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de agosto en la colonia Jardines de la Reina, donde elementos de la Comisaría Municipal atendieron un reporte sobre una mujer lesionada.

Al llegar al domicilio ubicado en la calle Martillado Norte, los oficiales fueron informados por una sobrina del agresor, quien señaló que su tío había atacado a su madre dentro de la vivienda.

El hombre fue detenido en el lugar, presentaba manchas de sangre en el cuerpo, y fue trasladado para recibir atención médica junto con la víctima.

Posteriormente, el caso fue turnado a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, que dio seguimiento a las indagatorias.

La Fiscalía de Jalisco reiteró su compromiso con la justicia y aseguró que continuará actuando con firmeza contra todo acto de violencia de género, especialmente en los casos que involucren agresiones contra mujeres en situación de vulnerabilidad.

La violencia contra las mujeres en Jalisco

A pesar de la conciencia
A pesar de la conciencia social sobre la violencia contra las muejres, esta sigue siendo una realidad en todo el país (Carolina Carrasco/Infobae México)

La violencia contra las mujeres en Jalisco sigue siendo una problemática estructural que atraviesa todas las etapas de vida y contextos: desde la infancia hasta la vida adulta, y desde los espacios públicos hasta el entorno familiar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 71.9 % de las mujeres jaliscienses de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Esta cifra alarmante se traduce en experiencias de agresión psicológica, física, sexual, económica o patrimonial que se repiten en ámbitos tan diversos como la escuela, el trabajo, la comunidad, el hogar e incluso durante la atención médica.

Según la encuesta:

  • 71.9 % de mujeres de 15 años o más ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
  • 49.9 % ha vivido violencia en la comunidad a lo largo de su vida.
  • 35 % ha vivido violencia en la escuela en algún momento.
  • 30.4 % ha vivido violencia en el trabajo a lo largo de su vida.
  • 11.6 % sufrió violencia familiar en los últimos 12 meses.
  • 40.6 % ha sido violentada por su pareja a lo largo de la relación.
  • 43.7 % experimentó algún tipo de violencia antes de los 15 años: 35.5 % sufrió violencia física; 22.3 %, psicológica; y 12.7 %, sexual.

Temas Relacionados

FGRFGEFiscalía de JaliscoFeminicidiomexico-noticias

Más Noticias

Los cárteles de México están exportando su sangrienta rivalidad a Ecuador y más allá

Las dos redes de narcotráfico más poderosas están enfrascadas en una disputa territorial por el control de una ruta clave de contrabando en Sudamérica. Los cadáveres se acumulan

Los cárteles de México están

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión crece previo a la gala de eliminación la tarde de hoy 27 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: comienzan las estrategias para la quinta nominación

La Casa de los Famosos

Este miércoles 27 de agosto, olvídate del precio: “Pide lo que quieras, paga lo que puedas” en estos restaurantes

Los comensales pueden pagar lo que consideren justo, sin reservas ni consumo mínimo en la mayoría de los locales

Este miércoles 27 de agosto,

Mujeres en México tienen menor bienestar emocional que los hombres, revela el INEGI: viven con mayor nivel de ansiedad y depresión

El INEGI indicó que se detectó en las mujeres un menor acceso a actividades recreativas y a redes de apoyo

Mujeres en México tienen menor

San Jose Earthquakes lanza jersey conmemorativo inspirado en la playera del Tri en Francia 98

La comunidad mexicana en Estados Unidos forma parte de la cultura el país vecino y la representación de los aficionados para este club de la MLS es muy importante

San Jose Earthquakes lanza jersey
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan cateo de la vivienda

Reportan cateo de la vivienda del “Delta 1″, líder criminal de “La Línea” ejecutado en Ciudad Juárez

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas a casi 20 años del montaje en el caso Cassez-Vallarta

Vinculan a proceso a “La Hiena”, presunta operadora criminal en el Istmo de Tehuantepec

“Se marca otro hito histórico para la eliminación de cárteles”: EEUU tras declaración de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión crece previo a la gala de eliminación la tarde de hoy 27 de agosto

Yadhira Carrillo rompe el silencio sobre su relación con Juan Collado y su regreso triunfal a las telenovelas

Blue Malboro, primer finalista de México Canta, revela su difícil pasado con las drogas y cómo la música cambió su vida | Entrevista

Emiliano Aguilar exhibe a su padre Pepe Aguilar: “Me mandaba a moteles y mis hermanos en hoteles de lujo”

Pee Wee se quiebra tras recordar a su padre: “Lo encontré muerto en su casa”

DEPORTES

San Jose Earthquakes lanza jersey

San Jose Earthquakes lanza jersey conmemorativo inspirado en la playera del Tri en Francia 98

Tachan a Héctor Herrera de no apoyar a talentos mexicanos por falta de dinero

Shocker se someterá a operación de mandíbula y espera volver a ser ‘guapo’ | Video

Checo Pérez desmiente mala relación con Red Bull al anunciar nuevo contrato: “Lo di todo, hasta la última vuelta”

“Mi último gran proyecto”: Checo Pérez piensa retirarse de la F1 después de Cadillac