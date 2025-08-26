Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos pendientes faltan?

La dispersión del recurso del programa Tarjeta Rosa 2025 le restan dos pagos pendientes (@comienzogente/X)

El gobierno del estado de Guanajuato hizo hace algunas semanas la dispersión del pago del programa estelar de la entidad, Tarjeta Rosa, beneficiando a miles de mujeres.

Con este pago, era el cuarto que se daba de manera bimestral, por lo cual todavía quedan pendientes otros pagos.

Se informó a las beneficiarias del programa sobre las próximas fechas de depósito de los apoyos económicos que buscan mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Este programa otorga apoyo adicional en beneficio de las guanajuatenses (Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con este anuncio se da certeza a quienes forman parte de esta estrategia social que ha contribuido a fortalecer la economía de miles de hogares guanajuatenses.

El programa Tarjeta Rosa tiene como propósito principal brindar apoyos periódicos a las mujeres en situación de vulnerabilidad, con el fin de reducir la pobreza, reforzar la economía familiar y garantizar que las beneficiarias tengan acceso a servicios complementarios que impulsen su bienestar y el de sus seres queridos.

Pagos pendientes

Tarjeta Rosa da beneficios adicionales como apoyo funerario o apoyo jurídico, entre otros (@comienzogente/X)

De acuerdo con la información oficial, todavía restan dos pagos programados para lo que queda del año.

La quinta dispersión será el 15 de octubre, mientras que la sexta y última del 2025 se realizará el 15 de noviembre. Autoridades estatales exhortaron a las beneficiarias a mantenerse atentas a estas fechas por si hay algún cambio de imprevisto y a hacer un uso responsable del recurso, priorizando las necesidades básicas de sus familias.

La administración estatal destacó que el programa no solo representa un apoyo económico directo, sino también un esfuerzo por reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción de comunidades más sólidas y resilientes.

Asimismo, señalaron que estos recursos permiten a las beneficiarias enfrentar con mayor tranquilidad los retos cotidianos, como la alimentación, la salud y la educación de sus hijos.

En este sentido, el gobierno subrayó la importancia de que las mujeres beneficiarias mantengan actualizada su información y acudan a los canales oficiales en caso de dudas, con el objetivo de evitar confusiones o fraudes relacionados con el programa.

Además del apoyo económico, las beneficiadas pueden solicitar también el auxilio vial o apoyo funerario, entre otros y es a través de del 55 95 589 376.

El programa Tarjeta Rosa se ha consolidado como una herramienta de política social en Guanajuato, ya que no solo ofrece un ingreso adicional, sino que también busca reducir la brecha de desigualdad de género y promover el desarrollo de proyectos de vida más sólidos.