México

Tarjeta Rosa 2025: ¿Cuántos pagos pendientes faltan?

Este programa busca apoyar en la economía familiar

Por Jorge Contreras

Guardar
La dispersión del recurso del
La dispersión del recurso del programa Tarjeta Rosa 2025 le restan dos pagos pendientes (@comienzogente/X)

El gobierno del estado de Guanajuato hizo hace algunas semanas la dispersión del pago del programa estelar de la entidad, Tarjeta Rosa, beneficiando a miles de mujeres.

Con este pago, era el cuarto que se daba de manera bimestral, por lo cual todavía quedan pendientes otros pagos.

Se informó a las beneficiarias del programa sobre las próximas fechas de depósito de los apoyos económicos que buscan mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Este programa otorga apoyo adicional
Este programa otorga apoyo adicional en beneficio de las guanajuatenses (Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con este anuncio se da certeza a quienes forman parte de esta estrategia social que ha contribuido a fortalecer la economía de miles de hogares guanajuatenses.

El programa Tarjeta Rosa tiene como propósito principal brindar apoyos periódicos a las mujeres en situación de vulnerabilidad, con el fin de reducir la pobreza, reforzar la economía familiar y garantizar que las beneficiarias tengan acceso a servicios complementarios que impulsen su bienestar y el de sus seres queridos.

Pagos pendientes

Tarjeta Rosa da beneficios adicionales
Tarjeta Rosa da beneficios adicionales como apoyo funerario o apoyo jurídico, entre otros (@comienzogente/X)

De acuerdo con la información oficial, todavía restan dos pagos programados para lo que queda del año.

La quinta dispersión será el 15 de octubre, mientras que la sexta y última del 2025 se realizará el 15 de noviembre. Autoridades estatales exhortaron a las beneficiarias a mantenerse atentas a estas fechas por si hay algún cambio de imprevisto y a hacer un uso responsable del recurso, priorizando las necesidades básicas de sus familias.

La administración estatal destacó que el programa no solo representa un apoyo económico directo, sino también un esfuerzo por reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción de comunidades más sólidas y resilientes.

Asimismo, señalaron que estos recursos permiten a las beneficiarias enfrentar con mayor tranquilidad los retos cotidianos, como la alimentación, la salud y la educación de sus hijos.

En este sentido, el gobierno subrayó la importancia de que las mujeres beneficiarias mantengan actualizada su información y acudan a los canales oficiales en caso de dudas, con el objetivo de evitar confusiones o fraudes relacionados con el programa.

Además del apoyo económico, las beneficiadas pueden solicitar también el auxilio vial o apoyo funerario, entre otros y es a través de del 55 95 589 376.

El programa Tarjeta Rosa se ha consolidado como una herramienta de política social en Guanajuato, ya que no solo ofrece un ingreso adicional, sino que también busca reducir la brecha de desigualdad de género y promover el desarrollo de proyectos de vida más sólidos.

Temas Relacionados

Tarjeta RosaProgramas SocialesPagos pendientesGuanajuatomexico-noticias

Más Noticias

“Tendría que haber denuncias”: Sheinbaum sobre presuntos sobornos de “El Mayo” Zambada a políticos, policías y militares

La mandataria negó los dichos del antiguo cofundador del Cártel de Sinaloa, los cuales fueron emitidos durante su declaración de culpabilidad en la Corte del Distrito Este de Nueva York

“Tendría que haber denuncias”: Sheinbaum

Diputados votarán reforma constitucional sobre extorsión el próximo 2 de septiembre

La iniciativa busca facultar al Congreso para legislar en esta materia; la sesión ordinaria continuará hasta el 9 de septiembre

Diputados votarán reforma constitucional sobre

La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 26 de agosto | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de Claudia Sheinbaum

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 26 de agosto: cambios de habitaciones generan caos y desesperación

Los 11 habitantes del reality show de Televisa viven cambios inesperados dentro del juego

La Casa de los Famosos

La eliminación de Priscila Valverde dispara el rating de La Casa de los Famosos México 3: ¿Cuántos votos y audiencia alcanzó?

La reina de belleza fue la cuarta eliminada de este reality de Televisa

La eliminación de Priscila Valverde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Noroña cuestiona confesión de “El

Noroña cuestiona confesión de “El Mayo” respecto a sobornos a autoridades en México: “Que diga quiénes son”

Sheinbaum destaca mensaje de EEUU por “poner al mismo nivel” a “El Mayo”, “El Chapo” y Genaro García Luna

Así luce físicamente Julio César Chávez Jr. tras salir de la cárcel federal del estado de Sonora: “Se ve afectado”

De una bata firmada a “El Nini” a capturas de pantalla: ¿Qué pruebas tiene la FGR contra Julio César Chávez Jr?

Multa impuesta a ‘El Mayo’ Zambada por EEUU equivaldría a la tercera mayor fortuna de México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 26 de agosto: cambios de habitaciones generan caos y desesperación

La eliminación de Priscila Valverde dispara el rating de La Casa de los Famosos México 3: ¿Cuántos votos y audiencia alcanzó?

“Es una mitómana”: Efigenia Ramos explota contra Mayela Laguna por asegurar que tuvo amorío con Gustavo Adolfo Infante

“Sabotaje plástico”: comunidad trans y LGBT destrozan a Ninel Conde por comentario transfóbico contra Wendy Guevara

Marco Antonio Regil regresa a conducir concursos con una nueva versión de ’100 Mexicanos Dijeron’ en Netflix

DEPORTES

Penta Zero Miedo pierde otra

Penta Zero Miedo pierde otra vez en WWE: temen que sea usado como jobber

¿Quién es Valtteri Bottas, el nuevo compañero de Checo Pérez en Fórmula 1?

Cuándo debutará oficialmente Checo Pérez con la escudería de Cadillac en la Fórmula 1

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac y las redes lo celebran con memes

El hijo pródigo vuelve: Checo Pérez confirma su regreso a la F1 con Cadillac en 2026