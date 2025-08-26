México

Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional: fecha, preventa y todo lo que debes saber

El tour ya había hecho un recorrido en CDMX pero ahora los fans tendrán otra oportunidad de verlos

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Emmanuel y Mijares se presentarán
Emmanuel y Mijares se presentarán en Mérida, Guadalajara y Monterrey (Foto: Ocesa)

El regreso de Emmanuel & Mijares al Auditorio Nacional promete una velada cargada de nostalgia y energía para los seguidores del pop mexicano. El próximo 4 de noviembre, el emblemático recinto de Reforma recibirá nuevamente a este dúo, que ha dejado una huella indeleble en la música contemporánea del país.

La venta de boletos se realizará el 27 de agosto; sin embargo, la preventa de entradas exclusiva para clientes de Banamex, comenzará el 26 de agosto a las 11:00.

La expectativa en torno a este evento se mantiene alta, ya que el espectáculo TWO’R AMIGOS ha recorrido con éxito numerosos escenarios tanto en la capital como en distintas ciudades de la República Mexicana. La propuesta de Emmanuel & Mijares se ha consolidado como una de las más exitosas de la escena nacional, reuniendo a varias generaciones en torno a sus grandes éxitos.

El espectáculo destaca por la combinación de dos voces reconocidas, una producción audiovisual de primer nivel y un repertorio que abarca temas emblemáticos como Soldado Del Amor, Para Amarnos Más, La Chica De Humo y Bella Señora. Cada presentación se convierte en un recorrido por los momentos más memorables del pop nacional, donde la interacción entre ambos artistas y la respuesta del público generan una atmósfera única.

A lo largo de 12 años, el show TWO’R AMIGOS ha sumado más de 80 conciertos en el Auditorio Nacional, cifra que lo posiciona entre los espectáculos con mayor número de presentaciones en este recinto. La continuidad de este proyecto refleja la vigencia y el arraigo de Emmanuel & Mijares en la memoria colectiva de los aficionados a la música.

Precios para Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional

  • GNP A: 3 mil 720 pesos mexicanos
  • GNP B: 3 mil 720 pesos mexicanos
  • GNP C: 3 mil 480 pesos mexicanos
  • GNP D: 3 mil 120 pesos mexicanos
  • LUN A: 3 mil pesos mexicanos
  • LUN B: 2 mil 700 pesos mexicanos
  • LUN C: 2 mil 400 pesos mexicanos
  • BAL A: 2 mil 400 pesos mexicanos
  • BAL B: mil 920 pesos mexicanos
  • BAL C: mil 800 pesos mexicanos
  • Piso 1A: mil 500 pesos mexicanos
  • Piso 1B: mil 200 pesos mexicanos
  • Piso 1C: 960 pesos mexicanos
  • Piso 1D: 960 pesos mexicanos
  • Piso 2A: 720 pesos mexicanos
  • Piso 2B: 600 pesos mexicanos
  • Piso 2C: 480 pesos mexicanos
  • Piso 2D: 240 pesos mexicanos

Estos fueron los precios para el concierto del mismo tour en el Auditorio Nacional; sin embargo, podría haber variaciones en cuanto a la inflación o localidades.

Temas Relacionados

EmmanuelMijaresmexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es “Chalamán”, familiar del Mencho capturado en Colima

También fue capturado años antes y señalado como líder criminal

Quién es “Chalamán”, familiar del

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto: activan marcha lenta en Líneas 3, 4, 5 y B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los Pueblos Mágicos cercanos a Monterrey que la IA recomienda visitar

En Nuevo León hay cinco poblaciones con esa denominación

Cuáles son los Pueblos Mágicos

CDMX instala Gabinete Metropolitano para búsqueda de personas desaparecidas

Se trata de los 30 Compromisos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación de los Delitos de Desaparición en la Ciudad de México

CDMX instala Gabinete Metropolitano para

‘El Costeño’ denuncia amenaza de muerte tras demandar a su ex novia por el robo de cientos de miles de pesos

El humorista de nombre Javier Carranza intentó resolver el conflicto fuera de los tribunales, pero la falta de acuerdo y propuestas inaceptables lo llevaron a formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

‘El Costeño’ denuncia amenaza de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “Chalamán”, familiar del

Quién es “Chalamán”, familiar del Mencho capturado en Colima

Desmantelan en EEUU red ligada al Cártel de Sinaloa que usaba camiones para transportar drogas

El Mayo Zambada pide frenar la violencia en Sinaloa tras declararse culpable en EEUU

Por qué El Mayo Zambada no cooperará ni hablará de políticos mexicanos, según su abogado

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

‘El Costeño’ denuncia amenaza de

‘El Costeño’ denuncia amenaza de muerte tras demandar a su ex novia por el robo de cientos de miles de pesos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

Estas son las canciones de Bad Bunny donde menciona a Belinda y la prueba de que es su fan desde niño

“Así es, Yordi”: el conductor y Martha Higareda registran la frase viral para evitar que lucren con ella

“Perlas Negras” de Natanael Cano encabeza el ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. reaparece

Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando boxeo tras recibir su libertad condicional

Esto dijo Alexis Vega tras la polémica que involucró a su familia durante el Cruz Azul vs Toluca: “No es mi esposa”

Así reaccionó Julio César Chávez a la libertad condicional que recibió su hijo Junior

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos