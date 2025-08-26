Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional: fecha, preventa y todo lo que debes saber

Emmanuel y Mijares se presentarán en Mérida, Guadalajara y Monterrey (Foto: Ocesa)

El regreso de Emmanuel & Mijares al Auditorio Nacional promete una velada cargada de nostalgia y energía para los seguidores del pop mexicano. El próximo 4 de noviembre, el emblemático recinto de Reforma recibirá nuevamente a este dúo, que ha dejado una huella indeleble en la música contemporánea del país.

La venta de boletos se realizará el 27 de agosto; sin embargo, la preventa de entradas exclusiva para clientes de Banamex, comenzará el 26 de agosto a las 11:00.

La expectativa en torno a este evento se mantiene alta, ya que el espectáculo TWO’R AMIGOS ha recorrido con éxito numerosos escenarios tanto en la capital como en distintas ciudades de la República Mexicana. La propuesta de Emmanuel & Mijares se ha consolidado como una de las más exitosas de la escena nacional, reuniendo a varias generaciones en torno a sus grandes éxitos.

El espectáculo destaca por la combinación de dos voces reconocidas, una producción audiovisual de primer nivel y un repertorio que abarca temas emblemáticos como Soldado Del Amor, Para Amarnos Más, La Chica De Humo y Bella Señora. Cada presentación se convierte en un recorrido por los momentos más memorables del pop nacional, donde la interacción entre ambos artistas y la respuesta del público generan una atmósfera única.

A lo largo de 12 años, el show TWO’R AMIGOS ha sumado más de 80 conciertos en el Auditorio Nacional, cifra que lo posiciona entre los espectáculos con mayor número de presentaciones en este recinto. La continuidad de este proyecto refleja la vigencia y el arraigo de Emmanuel & Mijares en la memoria colectiva de los aficionados a la música.

Precios para Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional

GNP A: 3 mil 720 pesos mexicanos

GNP B: 3 mil 720 pesos mexicanos

GNP C: 3 mil 480 pesos mexicanos

GNP D: 3 mil 120 pesos mexicanos

LUN A: 3 mil pesos mexicanos

LUN B: 2 mil 700 pesos mexicanos

LUN C: 2 mil 400 pesos mexicanos

BAL A: 2 mil 400 pesos mexicanos

BAL B: mil 920 pesos mexicanos

BAL C: mil 800 pesos mexicanos

Piso 1A: mil 500 pesos mexicanos

Piso 1B: mil 200 pesos mexicanos

Piso 1C: 960 pesos mexicanos

Piso 1D: 960 pesos mexicanos

Piso 2A: 720 pesos mexicanos

Piso 2B: 600 pesos mexicanos

Piso 2C: 480 pesos mexicanos

Piso 2D: 240 pesos mexicanos

Estos fueron los precios para el concierto del mismo tour en el Auditorio Nacional; sin embargo, podría haber variaciones en cuanto a la inflación o localidades.