Sorteo Zodiaco Especial 1716: los resultados de la Lotería Nacional de este domingo 24 de agosto

El periodo disponible para reclamar el premio es de 60 días después de la publicación de los resultados, en caso de haber adquirido uno de los cachitos ganadores del sorteo

Por Ricardo Piña

A continuación los resultados de la Lotería Nacional de este domingo 24 de agosto de 2025. (Lotería Nacional)

El Sorteo Zodiaco Especial es un juego tradicional de la Lotería Nacional, que se celebra un domingo al mes a las 20:00 horas (hora local del centro de México) en el “Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional”, con un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie.

En esta edición del 24 de agosto de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Zodiaco Especial 1716, rinde homenaje al 128° Aniversario del Mariachi Vargas de Tecalitlán, fundado en 1897 en Tecalitlán, Jalisco y considerado como el máximo exponente del género vernáculo mexicano y “El Mejor Mariachi del Mundo”.

“A lo largo de más de 125 años de trayectoria ininterrumpida, esta institución musical ha sabido adaptarse a las transformaciones sociales y culturales, manteniendo viva la esencia del mariachi y elevándolo a los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional. Actualmente, se encuentra en su sexta generación, honrando con disciplina y excelencia el legado de las cinco generaciones que lo precedieron”, señala la pagina oficial de la Lotería Nacional.

Los resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1716 del domingo 24 de agosto de 2025

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 11 millones de pesos: Leo 6085

Segundo premio de 1 millón 500 mil pesos: Cáncer 3603

Segundo premio de 1 millón 500 mil pesos: Tauro 0715

Premio de 400 mil pesos: Aries 6062

Premio de 400 mil pesos: Cáncer 9045

Premio de 200 mil pesos: Piscis 3353

Premio de 200 mil pesos: Escorpión 5619

Premio de 140 mil pesos: Virgo 9482

Premio de 140 mil pesos: Tauro 4592

Premio de 120 mil pesos: Géminis 8871

Premio de 120 mil pesos: Acuario 8803

Premio de 100 mil pesos: Capricornio 9920

Premio de 100 mil pesos: Sagitario 2316

Premio de 100 mil pesos: Acuario 9096

Premio de 80 mil pesos: Tauro 6341

Premio de 80 mil pesos: Escorpión 5372

Premio de 80 mil pesos: Acuario 2450

Premio de 60 mil pesos: Piscis 2293

Premio de 60 mil pesos: Piscis 8165

Premio de 60 mil pesos: Aries 0189

Premio de 60 mil pesos: Libra 8795

La estructura del Sorteo Zodiaco Especial

Puedes participar en el Sorteo Zodiaco comprando un cachito de 35 MXN. (Cuartoscuro)

El sorteo celebrado un domingo al mes, utiliza 120,000 números (billetes), que se encuentran numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Cada boleto de lotería se divide en 20 cachitos, a lo que se denomina serie y el sorteo distribuye 43 millones 38 mil 300 pesos y está conformado por 22,622 premios en efectivo realizándose en una sola serie.

El costo por participar en el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional es de:

  • Cachito: $35 MXN
  • Serie (20 cachitos): $700 MXN

El premio mayor del Sorteo Zodiaco asciende a 11 millones de pesos al comprar la serie completa. Un solo cachito puede otorgar hasta 550 mil pesos. En este sorteo, uno de cada cinco participantes resulta ganador.

El Sorteo Zodiaco otorga 20,799 reintegros distribuidos así: 10,800 corresponden a cachitos cuyo número finaliza igual que el último número del premio mayor, independientemente del signo zodiacal y excluyendo boletos ya premiados; los 9,999 restantes se asignan a cachitos del mismo signo zodiacal que el premio mayor.

¿Cómo se puede cobrar un premio de la lotería?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/José Luis González)

El ganador debe consultar si su billete electrónico recibió premio o reintegro verificando el número en la Lista Oficial de Premios disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional y la app de Broxel en la sección de números ganadores, o recibiendo notificación en su dispositivo móvil.

Para cobrar en la Ciudad de México, cualquier monto premiado o reintegro puede cobrarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

El trámite requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses si la identificación carece de domicilio.

Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.

