Manifestación de personal de intendencia bloquea Circuito Interior

Trabajadores de limpieza que laboran para compañías privadas contratadas por el ISSSTE mantienen un bloqueo en Circuito Interior y San Cosme, impidiendo el paso vehicular tanto por Insurgentes hacia Mariano Escobedo como por las laterales de Circuito. La protesta surge porque a los empleados de intendencia no se les ha realizado el pago de sus salarios.

Trabajadores de diferentes empresas que brindan servicios de limpieza a instituciones en la Ciudad de México y en el estado de Morelos. La problemática incluye denuncias por despidos sin finiquito y la falta de respuesta por parte de las contratistas, según testimonios de los manifestantes.

El bloqueo afecta principalmente los carriles laterales del Circuito Interior. Elementos policiales, con el objetivo de mejorar la circulación, solicitaron a los manifestantes trasladarse hacia Insurgentes Sur y Circuito Interior, en dirección al aeropuerto capitalino, conforme a reportes de Grupo Multimedios.

