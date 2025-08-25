México

Agustín Gutiérrez Canet respalda carta de Sociedad Civil México contra el nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia

El ex embajador de México en retiro se suma a los cuestionamientos por la designación de Genaro Lozano como representante diplomático en Italia, organizaciones civiles cuestionan su falta de experiencia internacional

Por Merary Nuñez

Agustín Gutiérrez Canet, exembajador de México, expresó su respaldo total y suscribió la carta que redactó Sociedad Civil México dirigida al embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, y a la Primera Ministra Giorgia Meloni, manifestando su preocupación por el nombramiento de Genaro Fausto Lozano Valencia, como nuevo embajador en Italia.

La agrupación advierte que la decisión de Claudia Sheinbaum Pardo “carece de justificación profesional y académica”; aseguran, es una ofensa para el gobierno italiano y a las posturas de Meloni.

Sociedad Civil aseguran que Lozano, tiene un perfil profesional como activista y comunicador, pero esto no sustenta el nombramiento, ya que le falta trayectoria diplomática y experiencia internacional.

La organización advierte que le preocupa el historial de críticas que Lozano Valencia ha hecho en contra de la Primera Ministra Meloni, lo que “compromete desde el origen la confianza que debe regir toda relación bilateral”.

En el comunicado, Sociedad Civil México aclara que no pone en duda la orientación sexual de Genero Lozano, ni formula cuestionamiento hacia la comunidad LGBT+, a la que expresa respeto. Las críticas se centran en la carencia de preparación, méritos y neutralidad institucional que consideran fundamentales para ocupar una representación diplomática.

La organización concluye expresando su disposición para contribuir al fortalecimiento de la relación bajo principios de equidad, respeto y protección a los derechos humanos.

Sheinbaum y la decisión polémica

El comunicador fue punto de
El comunicador fue punto de críticas tras ratificarse como Embajador de México en Italia. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

El pasado miércoles 20 de agosto, el Congreso de la Unión ratificó a Genaro Lozano Valencia como embajador de México en Italia, en un proceso que concluyó con mayoría de votos a favor.

La designación de Lozano se formalizó tras el análisis del dictamen correspondiente en el Senado, órgano encargado de validar los nombramientos propuestos por el Ejecutivo federal.

Lozano, politólogo y analista, había sido propuesto como titular de la representación diplomática por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la renovación de embajadas mexicanas. Entre los elementos considerados para la propuesta, resalta su trayectoria en temas de derechos humanos y su desempeño en la investigación académica

Tras el anunció de la propuesta de Sheinbaum, Lozano expresó en su cuenta de ‘X’ sentirse conmovido, honrado y agradecido con la presidenta por la oportunidad de servir al pueblo mexicano. Añadió que, desempeñará sus funciones con sentido de servicio, responsabilidad y orgullo.

