Decomisan más de mil 800 cartuchos y 30 kilos de aparente marihuana dentro de una camioneta en Chihuahua

FGE no precisó si hubo detenidos. (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

El hallazgo de más de 1.800 cartuchos útiles y 30 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado en el municipio de Moris marcó un nuevo golpe a las operaciones delictivas en la región, según informaron las autoridades participantes en el Operativo Conjunto.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción, que involucró a la Agencia Estatal de Investigación (A.E.I.), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (S.S.P.E.), la Guardia Nacional y la DEFENSA, se enmarca en los esfuerzos coordinados para frenar la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.

“Durante el Operativo Conjunto en el que participan la Agencia Estatal de Investigación (A.E.I.), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (S.S.P.E.), Guardia Nacional y DEFENSA, para inhibir los delitos en el municipio de Moris, aseguraron mariguana, un arma de fuego, cargadores y cartuchos”, detalló la FGE de Chihuahua.

Fuerzas estatales y federales localizaron bolsas con droga, cargadores y un arma larga en una pickup. (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

Camionera abandonada alertó a las autoridades

El operativo se desplegó el 22 de agosto alrededor de las 16:00, cuando los agentes detectaron un vehículo tipo pickup, marca Ford, color blanco y de cuatro puertas, con placas de circulación de Chihuahua, estacionado a un costado de la carretera que conecta El Pilar de Moris con El Frijolar, en el paraje conocido como Pinos Tristes.

Según las autoridades, el estado de abandono del vehículo llamó la atención de los elementos de seguridad, quienes procedieron a inspeccionarlo.

Durante la revisión, los agentes hallaron en el interior del vehículo tres bolsas negras que contenían una hierba verde con las características propias de la marihuana, con un peso total aproximado de 30 kilogramos. Además, localizaron dos mochilas —una negra y otra azul— que resguardaban 10 cargadores para arma larga y 1.854 cartuchos útiles de diversos calibres.

Entre el arsenal incautado se encontraba un arma larga de color negro, con cachas de madera, marca Norinco, calibre 7.62 x 39 mm, conocida popularmente como “cuerno de chivo”, sin matrícula visible.

La droga y el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Cuauhtémoc. (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

El aseguramiento incluyó el traslado del vehículo, la droga, el arma y los cartuchos a la sede del Ministerio Público Federal en la ciudad de Cuauhtémoc, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las acciones de vigilancia continuaron el 23 de agosto en distintas localidades del municipio, sin que se reportaran incidentes adicionales. La Fiscalía General del Estado reafirmó su determinación de preservar la paz en la región mediante la colaboración interinstitucional y el sometimiento a la justicia de quienes infringen la ley.