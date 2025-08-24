México

Alito Moreno se alía con Lilly Téllez: “Al igual que a mí, este régimen autoritario la persigue”

El militante tricolor se identificó con la senadora del PAN y señaló que él también ha sido blanco de persecución política tras hacer denuncias sobre corrupción y violencia

Por Alejandra Zúñiga

Alito Moreno respalda a Lilly
Alito Moreno respalda a Lilly Téllez tras críticas por pedir apoyo a EEUU contra narcos. (Cuartoscuro)

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, expresó su respaldo a la senadora Lilly Téllez luego de que fue acusada por ‘traición a la patria’, lo anterior derivado a sus declaraciones sobre el posible apoyo de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles en México.

En redes sociales, el militante tricolor manifestó su solidaridad con la senadora del PAN, quien ha generó polémica tras ‘defender’ la participación norteamericana contra organizaciones criminales en el país. Integrantes de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum criticaron el hecho de que la propia legisladora haya solicitado la intervención de otro país a través de medios internacionales.

Como parte de ello, el priista relacionó las declaraciones de la senadora con el derecho a la libertad de expresión, por lo que acusó al gobierno federal de ejercer prácticas autoritarias al no tolerar denuncias sobre corrupción y violencia en México.

“El mundo está poniendo los ojos en México”: PRI

Desde su cuenta en ‘X’, Moreno Cárdenas extendió su apoyo a la legisladora panista, a quien describió como una persona firme y decidida, quien ha mantenido sus posturas e ideologías a pesar de las presuntas presiones ejercidas por el gobierno federal, aludiendo a los “abusos del poder”.

Asimismo, sostuvo que Lilly Téllez ha sido constante en denunciar públicamente los abusos cometidos por el gobierno de Morena, también la destacó por haber señalado la influencia de la delincuencia organizada en la política nacional. Según sus declaraciones, estos factores contribuyen al deterioro de la política actual en México.

Lilly Téllez presenta reforma para
Lilly Téllez presenta reforma para sancionar a servidores públicos con vínculos con el crimen organizado (Crédito: Cuartoscuro)

Bajo este contexto, el dirigente priista aprovechó para compararse con la senadora, al sostener que él también ha enfrentado acoso político y presiones bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo anterior debido a sus denuncias y a su postura crítica ante las supuestas injusticias.

“Al igual que a mí, este régimen autoritario la persigue por decir la verdad y por no callarse ante la corrupción y la violencia. Esa es la realidad que vivimos: un gobierno que amedrenta a quienes piensan distinto y que utiliza las instituciones para atacar a la oposición”, apuntó.

Moreno Cárdenas enfatizó en que la comunidad internacional observa atentamente la situación que enfrenta México, pues determinó que, el actual gobierno reprime a la oposición y vulnera principios democráticos.

“Que lo sepan bien: no podrán callar a quienes luchamos por México. Nuestra voz es la de millones que quieren recuperar la paz, la libertad y el rumbo de la nación”, concluyó.

Cabe destacar que, el priista no fue el único en manifestar apoyo a Lilly Téllez. Jorge Romero, líder del PAN, también expresó su respaldo a la senadora, argumentando que su postura está protegida por la libertad de expresión y aseguró que el partido rechazará cualquier acción encaminada a acallar a quienes critican a Morena

“La pluralidad fortalece a México y no permitiremos que la intolerancia del régimen de Morena la debilite”, escribió el militante blanquiazul.

