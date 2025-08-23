México

“¿Dónde está el váucher?”: ‘Las Perdidas’ niegan recibir dinero de Ninel Conde en LCDLF México 2025

Desmintieron los rumores de recibir un pago por apoyar a la “Bombón” durante su participación en La Casa de los Famosos México 2025

Por Lorna Huitrón

La polémica en torno a La Casa de los Famosos México 2025 continúa encendiendo las redes sociales. Ahora, Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, mejor conocidas como ‘Las Perdidas’, incluso Evelin “La Mamita” Hernández salieron al paso de los rumores que las acusaban de haber recibido dinero por parte de Ninel Conde para hablar bien de ella durante su estancia en el reality show.

Los señalamientos surgieron luego de un comentario hecho por la propia Ninel Conde en un video en vivo desde Miami, tras su salida del programa.

¿Qué dijo Ninel Conde?

Durante la transmisión, la llamada “Bombón Asesino” dejó entrever que su equipo había pagado a las influencers para apoyarla. “¿Cómo fue la gatada de Las Perdidas? No sé chavas... sin comentarios”, expresó, mientras su amigo Mauricio Mejía agregó: “Ni hablar... ni lo que se les pagó”.

Ante esto, Las Perdidas no tardaron en reaccionar. Wendy Guevara, actual colaboradora de las pre-galas y post-galas de La Casa de los Famosos México, fue tajante al negar cualquier pago.

“¿Qué me pagaron qué? ¿A quiénes les pagaron? A mí no. Lo están diciendo de payasada porque a mí al menos no. Gracias a Dios, no tengo la necesidad de andar cobrando por apoyar a alguien. Yo ni he puesto que voten por alguien”, declaró Wendy en un video difundido en redes.

La influencer también aclaró que, debido a compromisos laborales con el programa, no puede ni debe tomar partido por ninguno de los habitantes:

“Yo no apoyo a nadie de La Casa de los Famosos, Aldo está guapo y Aarón es mi amigo, pero no, hermanas. Ustedes deciden quién se va y quién se queda, entonces no me importa la verdad. Estoy muy tranquila”.

En tanto, Karina Torres y Paola Suárez también negaron rotundamente haber recibido dinero:

“Nadie nos pagó nada, ni un peso. ¡Dónde está el váucher! Que muestren la transferencia que me hicieron”, expresó Paola y Karina subrayó: “Si apoyo a alguien, es porque me nace. Yo ni veo La Casa de los Famosos, tengo otras cosas que hacer”.

Mientras que en un en vivo, Evelin “La Mamita” Hernández respondió: “para empezar ni amiga soy tuya Ninel, que no te apoyé; lastimosamente Joel (Echeverría) la regó en presentarte tan tarde a Karina (Torres) creo que esos 15 días que estuviste en el juego eso le aprendiste en personalidad a mi comadre Karina, por algo te la llevó a Miami”.

La controversia entre Ninel Conde y Las Perdidas suma un nuevo capítulo al reality, que se ha caracterizado por ser uno de los más comentados en redes sociales durante 2025. Por ahora, la cantante no ha dado más declaraciones sobre el tema, mientras que las influencers aseguran que no permitirán que su nombre sea usado en rumores sin fundamento.

