Tras ser nombrado embajador, Genaro Lozano anuncia que se desconectará de la red social X

Genaro Lozano, quien fue ratificado en el cargo diplomático con 25 votos a favor y 9 en contra en la Comisión Permanente, envió un mensaje a la comunidad LGBT+

Por Israel Aguilar Esquivel

Genaro Lozano fue ratificado por la Comisión Permanente

Genaro Lozano, quien recientemente fue ratificado para ejercer el cargo de embajador de México en Italia, anunció que se “desconectará” durante un tiempo de la red social X. Según expuso, busca concentrarse “en trabajar”, aunque antes de dejar de realizar publicaciones periódicas envió un mensaje a la comunidad LGBT+.

En una publicación, el próximo embajador en Italia se refirió a las críticas que ha recibido en las redes sociales tras ser propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para el puesto. No obstante, enfatizó en aquellos señalamientos que han tenido por objeto su preferencia sexual.

"Me voy a desconectar un rato de esta red para concentrarme en trabajar. Mucha gente LGBT me ha escrito con preocupación por tanto odio, tanto mensaje de quienes piensan que un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans o no binaria no merece la felicidad ni un cargo por el que ha trabajado toda su vida", escribió.

El internacionalista emitió un mensaje a la comunidad LGBT+

Más adelante, reconoció la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al llamarla “aliada” de la comunidad LGBT+ y expresó que “somos orgullosamente mexicanas y mexicanos, de un país que orgullosamente reconoce nuestros derechos, nuestros amores, nuestras identidades”.

“Desde el 2018 hemos avanzado como nunca antes. Que nadie te diga que no puedes por ser LGBT. Que no te detenga el odio. Que nadie te menosprecie nunca por ser quien eres. Nuestros cuerpos son bellos. Nuestros amores dignos. Lucha siempre por lo que quieres y defiende en lo que piensas. Hasta que la dignidad de todas las personas, incluidas las LGBT, sea la costumbre. Somos orgullosamente del país más bello del mundo: México, el país de todas, todos y todes”. finalizó.

Patricia Mercado celebra la ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia

El reciente nombramiento de Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador de México en Italia, además de representar a México ante Albania, Malta y San Marino, fue interpretado como una señal política en el marco de las tensiones ideológicas internacionales. La diputada Patricia Mercado, integrante de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados, destacó en sus redes sociales que la postulación de Lozano, respaldada por Claudia Sheinbaum Pardo, implica un mensaje relevante en el actual contexto global.

Giorgia Meloni es la primera ministra de Italia

La designación de Lozano fue aprobada por la Comisión Permanente, aunque contó con la oposición de algunos legisladores.

“Hay algo más que vale la pena destacar: el mensaje que México da en el actual contexto global, al enviar a un activista por derechos y libertades, particularmente a favor de poblaciones LGBTIQ+ y del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, ante un gobierno como el de Italia que se ha definido como conservador y contrario a esos derechos”, escribió Mercado en la red social X.

La postura de Mercado reconoce la trayectoria académica y profesional de Lozano; sin embargo, subraya el significado de enviar a un activista reconocido por su defensa de derechos humanos al frente de la embajada en Roma. Este enfoque resulta particularmente relevante dado que Italia está gobernada por la primera ministra Giorgia Meloni, fundadora en 2012 del partido nacionalista conservador Fratelli d’Italia. Meloni, quien se presenta como cristiana y ha establecido vínculos con líderes de derecha y ultraderecha internacional, ha sido calificada por analistas como representante de una corriente política opuesta a los derechos promovidos por Lozano.

