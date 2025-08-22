México

¿Abelito o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Una encuesta revela lo que podría pasar el próximo domingo

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Nominados de La Casa de
Nominados de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México)

La noche del miércoles 20 de agosto, la cuarta semana de La Casa de los Famosos México sorprendió tanto a la audiencia como a los propios participantes con una novedosa dinámica de nominaciones, marcada por la introducción de cerditos de cerámica que redefinieron las reglas del juego.

Cada concursante tuvo que seleccionar al azar uno de estos cerditos, los cuales incluían instrucciones específicas que alteraron la manera tradicional de nominar y elevaron la tensión entre los habitantes.

Este sistema aleatorio no solo desafió las estrategias previas, sino que también obligó a varios jugadores a revelar públicamente a quiénes nominaron, aumentando la presión en el grupo.

Además, la dinámica permitió que los puntos de nominación de algunos competidores se duplicaran, generando un cambio drástico en el equilibrio de fuerzas dentro de la competencia, especialmente tras una semana de enfrentamientos recientes.

Al cierre de la jornada, la lista de nominados se conformó de la siguiente manera: Alexis Ayala, con 6 puntos; Guana y Priscila, con 5 puntos cada uno; Abelito, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana y Shiky, todos ellos con 4 puntos. Esta distribución de cifras refleja el impacto de las nuevas reglas y anticipa una etapa decisiva para quienes buscan mantenerse dentro del reality.

¿Quién saldrá este domingo de ‘La Casa de los Famosos México’?

El Abelito, influencer zacatecano. (Instagram)
El Abelito, influencer zacatecano. (Instagram)

Por supuesto, sabemos que habitantes como Abelito están completamente fuera de peligro; sin embargo, otros no corren con la misma popularidad.

Gerardo Escareño, periodista de espectáculos, elaboró una robusta encuesta en sus redes sociales para saber cuáles son las preferencias de los usuarios con respecto a los nominados de esta semana de La Casa de los Famosos México.

Según el instrumento de medición del periodista de espectáculos, donde votaron casi 70 mil personas, quien tiene menos posibilidad de salir este domingo es Abelito, pues tiene el 35% de la preferencia en dicha encuesta.

Después está Mar Contreras, con el 15% de la preferencia; Alexis Ayala y El Guana con el 12%; y otro empate entre Priscila y Dalilah Polanco, que tienen el 8%.

Shiky, de los menos queridos
Shiky, de los menos queridos de La Casa. Foto: Facebook/La Casa de los Famosos.

Pero los dos habitantes que menos entusiasmo generan en los votantes de la encuesta son Shiky y Mariana Botas, pues cada uno tiene apenas el 7% de las preferencias.

Recordemos que esto sólo es un estimado y aún falta conocer quién saldrá de la placa debido a la salvación de este viernes. Lo que es un hecho es que Abelito no saldrá y sigue perfilándose para la final.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025AbelitoDalilah PolancoEl GuanaMariana Botasmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Bolsa Mexicana de Valores alcanza máximos históricos al cierre de este viernes 22 de agosto

Los inversionistas reaccionaron positivamente al discurso en el simposio anual de Jackson Hole, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos

La Bolsa Mexicana de Valores

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del reality show: Los habitantes se preparan para una nueva fiesta temática antes de la eliminación

La Casa de los Famosos

Gobierno de Sinaloa confirma celebración del Grito de Independencia

Las autoridades consideran que existen las condiciones suficientes para llevar a cabo un evento masivo

Gobierno de Sinaloa confirma celebración

Ricardo Peralta defiende a Gala Montes tras abucheo: “A diferencia de ti, yo no voy a celebrarlo”

El ex habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ mandó buenas vibras a la actriz tras su derrota frente a Alana

Ricardo Peralta defiende a Gala

Manifestantes bloquean autopista México-Toluca, exigen justicia por accidente vial que acabó con la vida de Orlando

Familiares de Orlando ya habían recurrido anteriormente a protestas semejantes debido a lo que consideran falta de investigación y presuntas irregularidades

Manifestantes bloquean autopista México-Toluca, exigen
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

Detienen a “El Chispa”, presunto autor de la masacre en el bar “Los Cantaritos” de Querétaro en 2024

Reportan ejecución e incineración de 4 civiles en Guerrero, policía civil acusa inacción de la FGE

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

Ricardo Peralta defiende a Gala Montes tras abucheo: “A diferencia de ti, yo no voy a celebrarlo”

Ninel Conde podría dejar de asistir a las galas de La Casa de los Famosos 3 tras ser eliminada

Kylie Minogue en CDMX: horarios, setlist y todo sobre su concierto en el Palacio de los Deportes

“Voy a extrañar todo de aquí”: Belinda confirma que se va de México y revela la razón

DEPORTES

Cruz Azul vs Toluca, IA

Cruz Azul vs Toluca, IA predice el resultado del partido de la jornada 6

Fin de semana deportivo con fútbol, béisbol y tenis en la agenda del 22 al 24 de agosto

Javier Aguirre presentó su convocatoria de 23 jugadores para la Selección Mexicana

Pumas vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025