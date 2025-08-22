¿Abelito o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Nominados de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México)

La noche del miércoles 20 de agosto, la cuarta semana de La Casa de los Famosos México sorprendió tanto a la audiencia como a los propios participantes con una novedosa dinámica de nominaciones, marcada por la introducción de cerditos de cerámica que redefinieron las reglas del juego.

Cada concursante tuvo que seleccionar al azar uno de estos cerditos, los cuales incluían instrucciones específicas que alteraron la manera tradicional de nominar y elevaron la tensión entre los habitantes.

Este sistema aleatorio no solo desafió las estrategias previas, sino que también obligó a varios jugadores a revelar públicamente a quiénes nominaron, aumentando la presión en el grupo.

Además, la dinámica permitió que los puntos de nominación de algunos competidores se duplicaran, generando un cambio drástico en el equilibrio de fuerzas dentro de la competencia, especialmente tras una semana de enfrentamientos recientes.

Al cierre de la jornada, la lista de nominados se conformó de la siguiente manera: Alexis Ayala, con 6 puntos; Guana y Priscila, con 5 puntos cada uno; Abelito, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana y Shiky, todos ellos con 4 puntos. Esta distribución de cifras refleja el impacto de las nuevas reglas y anticipa una etapa decisiva para quienes buscan mantenerse dentro del reality.

¿Quién saldrá este domingo de ‘La Casa de los Famosos México’?

Por supuesto, sabemos que habitantes como Abelito están completamente fuera de peligro; sin embargo, otros no corren con la misma popularidad.

Gerardo Escareño, periodista de espectáculos, elaboró una robusta encuesta en sus redes sociales para saber cuáles son las preferencias de los usuarios con respecto a los nominados de esta semana de La Casa de los Famosos México.

Según el instrumento de medición del periodista de espectáculos, donde votaron casi 70 mil personas, quien tiene menos posibilidad de salir este domingo es Abelito, pues tiene el 35% de la preferencia en dicha encuesta.

Después está Mar Contreras, con el 15% de la preferencia; Alexis Ayala y El Guana con el 12%; y otro empate entre Priscila y Dalilah Polanco, que tienen el 8%.

Pero los dos habitantes que menos entusiasmo generan en los votantes de la encuesta son Shiky y Mariana Botas, pues cada uno tiene apenas el 7% de las preferencias.

Recordemos que esto sólo es un estimado y aún falta conocer quién saldrá de la placa debido a la salvación de este viernes. Lo que es un hecho es que Abelito no saldrá y sigue perfilándose para la final.