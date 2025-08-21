“Falta el nombramiento de Lord Molécula”: el PRI ironiza sobre asignación de embajadas

Después que la Comisión Permanente del Congreso ratificó al conductor y periodista Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador de México en Italia, la senadora priista Carolina Viggiano cuestionó la conducción diplomática que ha tomado el gobierno federal.

“Lo único que nos falta ver aquí es el nombramiento de Lord Molécula”, ironizó Viggiano, quien agregó que el servicio diplomático debe ser encargado a profesionales.

“Este tipo de actos debe recordarnos que México necesita más patriotas, tenemos el nombramiento de una persona que sirve al régimen”, reprochó la priista.

La senadora del tricolor acusó que la Cuarta Transformación ha incurrido en todo lo que prometió combatir.

(X/@senadomexicano)

“Hoy tenemos el nombramiento de una persona que ha servido al régimen desde un micrófono. Ahora entiendo sus participaciones en Tercer Grado y en otros medios de comunicación. siempre sin objetividad, a favor del régimen. Me parece vergonzoso”, señaló Viggiano.

En octubre de 2023, el periodista Carlos Pozos, autodenominado como Lord Molécula, y quien se ganó la fama por su activismo a favor del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue reconocido por el Senado de la República.

El Congreso justificó el nombramiento por “su labor en los medios de comunicación informando de manera oportuna, veraz y objetiva”.

Nombramiento de Lozano despierta debate público

Genaro Lozano Valencia fue designado embajador de México en Italia por propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con representación adicional en Albania, Malta y San Marino.

El anuncio provocó debate inmediato en redes sociales, donde usuarios recordaron la cercanía de Lozano con Morena y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, se señalaron sus declaraciones previas sobre la oposición, a la que calificó como “minoría ruidosa” en distintas ocasiones.

En la mañana del miércoles, antes de su nombramiento oficial, Lozano expresó en su cuenta de X: “Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta @Claudiashein por la oportunidad de servir al pueblo de México. De ser ratificado hoy por el senado, trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México, el país de todos”.

Algunos comentarios en redes también hicieron referencia al perfil de su padre, el general de división del Ejército mexicano Genaro Fausto Lozano Espinosa.

Según la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el puesto reporta un ingreso mensual de 9,810.89 euros, pero actualmente la plaza cuenta con titular: desde 2019, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda ostenta el cargo de embajador en Italia, tras haber sido ratificado durante el sexenio anterior.