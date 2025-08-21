México

“Falta el nombramiento de Lord Molécula”: el PRI ironiza sobre asignación de embajadas

La senadora del tricolor acusó que la Cuarta Transformación ha incurrido en todo lo que prometió combatir

Por Omar Tinoco Morales

Guardar

Después que la Comisión Permanente del Congreso ratificó al conductor y periodista Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador de México en Italia, la senadora priista Carolina Viggiano cuestionó la conducción diplomática que ha tomado el gobierno federal.

“Lo único que nos falta ver aquí es el nombramiento de Lord Molécula”, ironizó Viggiano, quien agregó que el servicio diplomático debe ser encargado a profesionales.

“Este tipo de actos debe recordarnos que México necesita más patriotas, tenemos el nombramiento de una persona que sirve al régimen”, reprochó la priista.

La senadora del tricolor acusó que la Cuarta Transformación ha incurrido en todo lo que prometió combatir.

(X/@senadomexicano)
(X/@senadomexicano)

“Hoy tenemos el nombramiento de una persona que ha servido al régimen desde un micrófono. Ahora entiendo sus participaciones en Tercer Grado y en otros medios de comunicación. siempre sin objetividad, a favor del régimen. Me parece vergonzoso”, señaló Viggiano.

En octubre de 2023, el periodista Carlos Pozos, autodenominado como Lord Molécula, y quien se ganó la fama por su activismo a favor del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue reconocido por el Senado de la República.

El Congreso justificó el nombramiento por “su labor en los medios de comunicación informando de manera oportuna, veraz y objetiva”.

Nombramiento de Lozano despierta debate público

Genaro Lozano Valencia fue designado embajador de México en Italia por propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con representación adicional en Albania, Malta y San Marino.

El anuncio provocó debate inmediato en redes sociales, donde usuarios recordaron la cercanía de Lozano con Morena y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, se señalaron sus declaraciones previas sobre la oposición, a la que calificó como “minoría ruidosa” en distintas ocasiones.

En la mañana del miércoles, antes de su nombramiento oficial, Lozano expresó en su cuenta de X: “Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta @Claudiashein por la oportunidad de servir al pueblo de México. De ser ratificado hoy por el senado, trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México, el país de todos”.

Algunos comentarios en redes también hicieron referencia al perfil de su padre, el general de división del Ejército mexicano Genaro Fausto Lozano Espinosa.

Según la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el puesto reporta un ingreso mensual de 9,810.89 euros, pero actualmente la plaza cuenta con titular: desde 2019, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda ostenta el cargo de embajador en Italia, tras haber sido ratificado durante el sexenio anterior.

Temas Relacionados

Genaro LozanoSenadoEmbajada de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes se preparan para la gala de la noche

Minuto a minuto de lo que pasa en el popular reality show

La Casa de los Famosos

Profeco analizará productos de programa Alimentación para el Bienestar

El Laboratorio Nacional del Consumidor será el encargado de estas actividades, con lo cual se busca cumplir con el compromiso firmado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

Profeco analizará productos de programa

Beca Rita Cetina 2025: aquí puedes crear tu Llave MX para poder registrarte en septiembre

El programa abrirá un nuevo periodo de registros para que nuevos alumnos de nivel básico puedan incorporarse

Beca Rita Cetina 2025: aquí

Procesan al hombre que abusó sexualmente de su sobrino de 6 años y subió los videos a la dark web en jalisco

La madre del menor también fue vinculada a proceso por el delito de maltrato infantil

Procesan al hombre que abusó

El truco para no perder tu dinero en caso de que cancelen tu vuelo

El AICM sufrió por las lluvias, dejando a más de 19 mil pasajeros afectados

El truco para no perder
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al hombre que abusó

Procesan al hombre que abusó sexualmente de su sobrino de 6 años y subió los videos a la dark web en jalisco

Tirador y autores materiales del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, siguen prófugos

Redes sociales, pago de vuelos y una aplicación: así operaba para reclutar una célula ligada al CJNG en Quintana Roo

Detienen a policía municipal implicado en el asesinato de una familia en Zapopan, Jalisco

Indagan posible reventa de tumbas en Jalisco: investigan exhumaciones irregulares en cementerio de San Sebastianito

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes se preparan para la gala de la noche

Lupita D’Alessio explota contra Ari Borovoy y asegura que lloró mucho: “No soy su esclava”

Aleks Syntek exige que Maxine Woodside se disculpe por grabarlo a escondidas para sacarle ‘el chisme’ de Shakira

Ricardo Margaleff explota contra Elaine Haro por decir que La Casa de los Famosos 3 “edita” lo que muestran al público

Surge video de Aldo de Nigris que podría afectarlo en ‘La Casa de los Famosos México’: “Lo más tóxico de mí”

DEPORTES

Pumas presenta a José Juan

Pumas presenta a José Juan Macías como su nuevo refuerzo para el Apertura 2025

Canelo vs Crawford: cómo le ha ido al tapatío contra peleadores estadounidenses

Alana recibe regalo del CMB tras ganar en el Supernova Strikers

Tinieblas Jr. espera que su hijo Tinieblas 3G lleve su legado a la WWE: “tiene estatura, físico y pasión por la lucha”

André Jardine aclara polémica tras hacer señal del tricampeonato en estadio de Tigres: “Yo fui a celebrar con mi afición”