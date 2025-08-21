México

Amiga de Maribel Guardia revela las condiciones que puso para trabajar con Imelda Tuñón en la misma obra de teatro

Lourdes Munguía reveló la manera en que decidió apoyar a su amiga pese a coincidir con la viuda de Julián Figueroa

Por Jazmín González

La estrella de telenovelas aseguró
La estrella de telenovelas aseguró que sigue apoyando a Maribel Guardia. (Instagram)

Han pasado más de seis meses desde que comenzó la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón que desencadenó una ola de reacciones entre distintas personalidades del entretenimiento.

Pese a que el proceso legal sigue en pie, ambas han preferido guardar silencio y resolver todo por medio de sus abogados; sin embargo, el apoyo por parte de algunas celebridades a la actriz y conductora sigue en pie.

Recientemente, Lourdes Munguía, una de las mejores amigas de Guardia, rompió el silencio sobre las condiciones que puso para trabajar con Imelda Garza Tuñón, pues asegura que ante todo su amiga está primero.

(Foto: Instagram / @lourdes.munguia)
(Foto: Instagram / @lourdes.munguia)

Amiga de Maribel Guardia puso condiciones para trabajar con Imelda Tuñón

En una entrevista para “Sale el Sol”, la actriz de melodramas confesó que aunque está en el mismo proyecto que la viuda de Julián Figueroa prefiere no coincidir con ella.

“Prefiero no coincidir. Ella trabajó al día siguiente, nos acomodamos. Primero mi amiga. Maribel es mi hermana, entonces, primero ella. No coincidiría con ella (Imelda Tuñón)”, dijo para el matutino de Imagen Televisión.

De acuerdo con Munguía, la reacción de Maribel Guardia no influyó en su amistad, pues los acuerdos ya están pactados con la producción de la obra teatral.

“Ay, Virgen de Guadalupe o Ave María Purísima. Me dijo algo así como Virgen Santa. Porque a ella no le gusta el conflicto”, contó entre risas.

La actriz costarricense es amiga
La actriz costarricense es amiga cercana de Lourdes Munguía. (Recorte)

Debido a que el proceso legal sigue en pie, la actriz lamentó lo ocurrido, pues aseguró que su amiga no es una mujer de conflictos.

“Lo más feo es que va para largo, y mi amiga no es una persona de pleitos y sí va para largo”, sentenció.

Por qué se dice que Lourdes Munguía condicionó a la producción de la obra teatral

Cabe mencionar que los cuestionamientos por parte del matutino a la actriz comenzaron luego de que Kadri Paparazzi reportó en su canal de YouTube que la actriz había condicionado a la producción de “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”.

Cuando Lourdes Munguía se enteró que Imelda estaría en el escenario, pidió que la bajaran: ‘si Imelda se presenta, yo no salgo’, le dijo a la producción; quien le dio la razón al ego y quien terminó sin obra fue Garza Tuñón”, reportaron en el programa.

(IG: @imetunon)
(IG: @imetunon)

Tal y como lo mencionó la actriz, la petición se habría hecho en apoyo a Maribel Guardia, a quien considera como su hermana.

