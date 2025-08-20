México

Ricardo Margaleff explota contra Elaine Haro por decir que La Casa de los Famosos 3 “edita” lo que muestran al público

La noche de cine en el reality show dejó varias inconformidades entre los habitantes

Por Jazmín González

El conductor explota contra la
El conductor explota contra la habitante de La Casa de los Famosos México por decir que la producción edita lo que pasa en el cine.

La tercera noche de cine en La Casa de los Famosos México volvió a dejar estragos entre los habitantes, pues al igual que semanas anteriores se proyectaron varias escenas reveladoras.

Una de las que más causó revuelo entre los habitantes incluye a Elaine Haro y Pirscila Valverde, quienes nominaron a El ‘Guana’ durante la semana pasada y sembraron intriga en la casa.

La actriz celebró su cumpleaños en este reality show Crédito: La Casa de los Famosos México

Cabe recordar que a lo largo de su nominación, el integrante de Me Caigo de Risa puso en duda la lealtad de su equipo, por lo que al enterarse de quienes lo enviaron a la placa varias de sus dudas se despejaron.

Elaine Haro asegura que la producción edita lo que aparece en el cine de La Casa de los Famosos

Después de que quedó al descubierto la nominación de Elaine y Priscila, ambas se dirigieron a su habitación y hablaron sobre lo ocurrido; sin embargo, la más joven de la casa resultó muy afectada.

“Esa película lo que nos hace quedar con las personas, y que si lo editaron así es porque se está viendo así, es porque somos un cuarto ‘traicionero’. Como lo editaron”, mencionó Haro.

Mientras que Valverde respondió: “Es el cómo lo editan para el cine”.

Pese a la tranquilidad de la modelo ante lo ocurrido con sus compañeros, Elaine admitió estar preocupada, pues considera que es delicado que la gente perciba las cosas de esa manera, aunque también se siente tranquila porque nunca metió duda en ‘Guanna’.

“Yo estoy jugando mi juego y voté por alguien que pudo haberme votado. Estoy tranquila, pero creo que no somos el cuarto querido”, sentenció.

(Captura IG: @lacasadelosfamososmx)
(Captura IG: @lacasadelosfamososmx)

Ricardo Margaleff explota contra Elaine Haro en la post gala de ViX

Ante las palabras de la habitante, Ricardo Margaleff no pudo evitar explotar en su contra, pues no le pareció correcto asegurar que la producción edita el contenido que se muestra en el cine.

“Estoy emput***, estoy encabronado, y te voy a decir por qué”, dijo con Wendy Guevara en la post gala de ViX.

Y agregó: “No se vale, te tienes que hacer responsable de lo que dices y lo que haces, estás en La Casa de los Famosos México, y ¿por qué decir que se está editando algo que dijiste?"

El conductor admitió que existe una edición previa para las noches de cine, pero los habitantes se tienen que hacer responsables de lo “que se está viendo en el 24/7″.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff
Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos.

