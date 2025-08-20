BTS anuncia “Movie Weeks”, un maratón global de conciertos en cines con proyecciones en México

BTS lanzará un nuevo álbum en directo que incluirá algunas de las canciones más famosas del grupo grabadas en concierto.

El grupo surcoreano BTS , en colaboración con la cadena Cinépolis, anunció que llevará a cabo “Movie Weeks”, un maratón de 12 días en el que proyectará sus giras más emblemáticas en cines de todo el mundo, incluyendo México, con versiones remasterizadas en 4K.

Desde sus redes sociales, se reveló que el evento iniciará el próximo 24 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre de 2025, ofreciendo a su base de seguidores, conocida como ARMY, la oportunidad de revivir los momentos más destacados de su trayectoria musical en la pantalla grande.

La programación de “Movie Weeks” reunirá cuatro películas remasterizadas, seleccionadas de distintas etapas del grupo de K-pop. El ciclo arrancará el 24 de septiembre con dos funciones: “BTS 2016 Live the Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered” y “BTS 2017 Live Trilogy Episode III the Wings Tour the Final Remastered”. Posteriormente, el 1 de octubre se proyectarán “BTS 2019 World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London Remastered” y “BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered”. Todas las funciones estarán disponibles en salas mexicanas y podrán consultarse a través de la programación oficial de las cadenas exhibidoras.

Ejemplos recientes incluyen lanzamientos en pantalla grande como los conciertos de Jin y J-Hope, así como el documental “Jungkook, I’m Still” y la gira “Agust D Tour D-Day” de Suga. Esta dinámica reafirma el interés del fandom coreano por vivir experiencias colectivas, al margen de la distancia y la dispersión geográfica.

Durante 12 días las ARMYS podrán revivir varios recitales ofrecidos en todo el mundo. (Cinépolis)

BTS ofrecerá varias sorpresas para sus fans

Uno de los incentivos adicionales para la comunidad ARMY es la posibilidad de acceder a regalos exclusivos. Las funciones suelen incluir la entrega de photocards, postales y la venta de productos oficiales, como vasos y palomeras conmemorativas. Durante el HYBE Fest, organizado meses atrás por Cinépolis, los asistentes pudieron adquirir mercancía oficial vinculada tanto a BTS como a otros grupos de la empresa, como TXT y Enhypen.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Trafalgar Releasing, que ya ha gestionado estrenos previos para BTS. Marc Allenby, director ejecutivo de la distribuidora, expresó: “Nos enorgullece llevar este festival único a cines de todo el mundo en colaboración con HYBE, celebrando las legendarias actuaciones en vivo de BTS”. Allenby señaló que la respuesta mundial a los lanzamientos cinematográficos relacionados con la agrupación ha sido “fenomenal” y anticipó que la experiencia motivará momentos inolvidables para los asistentes.

BTS anunció su nuevo álbum y gira mundial para el 2026 (Captura: Weverse)

El regreso de BTS a la cartelera internacional coincide con el anuncio de un próximo álbum y el proyecto de una gira mundial para 2026, apuntalando la vigencia del grupo en la industria del K-pop y en la cultura popular global.

Es importante destacar que la información relacionada con la compra de boletos, horarios y detalles se dará a conocer a través de las redes oficiales tanto del grupo como de las cadenas de cine nacionales. La preventa y revelación del calendario específico están pendientes y el grupo anticipa una alta demanda de entradas.