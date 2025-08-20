México

BTS anuncia “Movie Weeks”, un maratón global de conciertos en cines con proyecciones en México

Las plegarias de las ‘Armys’ fueron escuchadas y ahora podrán disfrutar de su banda favorita en en pantalla gigante

Por Mariana Campos

Guardar
BTS lanzará un nuevo álbum
BTS lanzará un nuevo álbum en directo que incluirá algunas de las canciones más famosas del grupo grabadas en concierto.

El grupo surcoreano BTS , en colaboración con la cadena Cinépolis, anunció que llevará a cabo “Movie Weeks”, un maratón de 12 días en el que proyectará sus giras más emblemáticas en cines de todo el mundo, incluyendo México, con versiones remasterizadas en 4K.

Desde sus redes sociales, se reveló que el evento iniciará el próximo 24 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre de 2025, ofreciendo a su base de seguidores, conocida como ARMY, la oportunidad de revivir los momentos más destacados de su trayectoria musical en la pantalla grande.

La programación de “Movie Weeks” reunirá cuatro películas remasterizadas, seleccionadas de distintas etapas del grupo de K-pop. El ciclo arrancará el 24 de septiembre con dos funciones: “BTS 2016 Live the Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered” y “BTS 2017 Live Trilogy Episode III the Wings Tour the Final Remastered”. Posteriormente, el 1 de octubre se proyectarán “BTS 2019 World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London Remastered” y “BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered”. Todas las funciones estarán disponibles en salas mexicanas y podrán consultarse a través de la programación oficial de las cadenas exhibidoras.

Ejemplos recientes incluyen lanzamientos en pantalla grande como los conciertos de Jin y J-Hope, así como el documental “Jungkook, I’m Still” y la gira “Agust D Tour D-Day” de Suga. Esta dinámica reafirma el interés del fandom coreano por vivir experiencias colectivas, al margen de la distancia y la dispersión geográfica.

Durante 12 días las ARMYS
Durante 12 días las ARMYS podrán revivir varios recitales ofrecidos en todo el mundo. (Cinépolis)

BTS ofrecerá varias sorpresas para sus fans

Uno de los incentivos adicionales para la comunidad ARMY es la posibilidad de acceder a regalos exclusivos. Las funciones suelen incluir la entrega de photocards, postales y la venta de productos oficiales, como vasos y palomeras conmemorativas. Durante el HYBE Fest, organizado meses atrás por Cinépolis, los asistentes pudieron adquirir mercancía oficial vinculada tanto a BTS como a otros grupos de la empresa, como TXT y Enhypen.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Trafalgar Releasing, que ya ha gestionado estrenos previos para BTS. Marc Allenby, director ejecutivo de la distribuidora, expresó: “Nos enorgullece llevar este festival único a cines de todo el mundo en colaboración con HYBE, celebrando las legendarias actuaciones en vivo de BTS”. Allenby señaló que la respuesta mundial a los lanzamientos cinematográficos relacionados con la agrupación ha sido “fenomenal” y anticipó que la experiencia motivará momentos inolvidables para los asistentes.

BTS anunció su nuevo álbum
BTS anunció su nuevo álbum y gira mundial para el 2026 (Captura: Weverse)

El regreso de BTS a la cartelera internacional coincide con el anuncio de un próximo álbum y el proyecto de una gira mundial para 2026, apuntalando la vigencia del grupo en la industria del K-pop y en la cultura popular global.

Es importante destacar que la información relacionada con la compra de boletos, horarios y detalles se dará a conocer a través de las redes oficiales tanto del grupo como de las cadenas de cine nacionales. La preventa y revelación del calendario específico están pendientes y el grupo anticipa una alta demanda de entradas.

Temas Relacionados

BTSARMYK-PopCinépolisMéxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Incautan 39 máquinas tragamonedas tras una denuncia anónima en Zacatecas

Un operativo federal desmanteló un centro clandestino de apuestas en El Tepozán; la investigación sigue abierta para identificar responsables

Incautan 39 máquinas tragamonedas tras

Lenia Batres festeja salida de la actual SCJN y la califica como “el fin del neoliberalismo” en el Poder Judicial

En redes sociales, la ‘ministra del pueblo’ compartió detalles de la última sesión de la Corte y compartió su postura frente a la salida de los ministros

Lenia Batres festeja salida de

Temblor en México hoy miércoles 20 de agosto: se registró un sismo de 4.3 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy miércoles

Cómo preparar un smoothie de aguacate y romero, una receta saludable y fresca

Realiza esta cremosa, rica y nutritiva bebida con ingredientes llenos de vitaminas y beneficios para la salud

Cómo preparar un smoothie de

Alessandra Rojo de la Vega, declarada feminista y aliada LGBT+, se vincula con organización de extrema derecha

La alcaldesa de Cuauhtémoc recibió en sus oficinas a dirigentes de Nueva Derecha, organización religiosa que se declara “en combate” contra el feminismo y la diversidad sexual; el encuentro contrastó con la postura pública de la edil como promotora de causas progresistas

Alessandra Rojo de la Vega,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a drogas sintéticas: desmantelan

Golpe a drogas sintéticas: desmantelan 5 “narcolaboratorios” y aseguran más de 3 mil litros de precursores químicos en Sinaloa

Reportan cuatro presuntos sicarios del CJNG abatidos por enfrentar al Ejército en Tangancícuaro, Michoacán

Persecución violenta en Chihuahua: hombre armado irrumpe en casa, amenaza a madre e hijas, roba objetos y auto

Clara Brugada confirma detención de 13 personas por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en CDMX

Genaro García Luna denuncia maltrato “extremo” en prisión de EEUU

ENTRETENIMIENTO

“¡Quita chambas!”: Pablo Chagra discute

“¡Quita chambas!”: Pablo Chagra discute y le reclama a Marie Claire Harp, conductora digital de La Casa de los Famosos México 3

Jessica Chastain visitará México para promocionar la película “Dreams” junto a Isaac Hernández

Christian Nodal, Belinda y Ángela Aguilar se encuentran de nuevo en los Premios Juventud 2025: estos son los nominados

Facundo abre su corazón y rompe en llanto en La Casa de los Famosos México 3: “La vida me ha hecho un afortunado”

Poncho de Nigris se burla de Ninel Conde tras acusarlo de presunto juego sucio en su contra: “Silicon asesino” | Video

DEPORTES

Pachuca vs LA Galaxy: a

Pachuca vs LA Galaxy: a qué hora y dónde ver en México a los Tuzos en los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Toluca vs Orlando City: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de los cuartos de final de la Leagues Cup?

Juez dicta prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.

Sheinbaum asegura que Conade atenderá a equipos de polo acuático que denunciaron falta de recursos

Luchador de WWE revela al Club América como su equipo favorito del futbol