El Pleno de la Corte se despide: “La excelencia y la dignidad serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”

La ministra podría enfrentar una solicitud de juicio político (Cuartoscuro)

En su última sesión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizó la declaratoria para validar la elección de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).

“La excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”, expresó Norma Lucía Piña Hernández al dar por terminado la época actual de la Suprema Corte.

La sesión de este martes 19 de agosto fue la última que lleva a cabo el máximo tribunal para dar paso a la nueva era del Poder Judicial, pues el 1 de septiembre próximo rendirán protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte.

⚖️ "La excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”: Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de #LaCorte.



Aquí su mensaje completo, al concluir la sesión extraordinaria del Pleno 👇 pic.twitter.com/DjAs0Usrw4 — Suprema Corte (@SCJN) August 19, 2025

Ante los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum por la determinación de la ministra Norma Piña de convocar a la sesión extraordinaria de este 19 de agosto, la actual ministra presidenta justificó que el plazo para resolver las impugnaciones en materia electoral es el 28 de agosto, tres días antes de que asuma funciones el nuevo Pleno.

“Esta sesión extraordinaria está prevista en ley y por eso fue convocada en esos términos y únicamente para resolver cuestiones electorales que como quedó aclarado desde la sesión pasada, tienen sus propios términos y fundamentalmente porque el artículo 96 fracción cuarta de la Constitución prevé que el Instituto Nacional Electoral declarará la validez de la elección y remitirá sus resultados, entre otros, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta resuelva las impugnaciones relacionadas exclusivamente en lo que nos toca a nosotros”, explicó Piña Hernández.