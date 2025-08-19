México

El Pleno de la Corte se despide: “La excelencia y la dignidad serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”

La sesión de este martes 19 de agosto será la última que lleva a cabo el máximo tribunal para dar paso a la nueva era del Poder Judicial

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La ministra podría enfrentar una
La ministra podría enfrentar una solicitud de juicio político (Cuartoscuro)

En su última sesión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizó la declaratoria para validar la elección de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).

“La excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”, expresó Norma Lucía Piña Hernández al dar por terminado la época actual de la Suprema Corte.

La sesión de este martes 19 de agosto fue la última que lleva a cabo el máximo tribunal para dar paso a la nueva era del Poder Judicial, pues el 1 de septiembre próximo rendirán protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte.

Ante los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum por la determinación de la ministra Norma Piña de convocar a la sesión extraordinaria de este 19 de agosto, la actual ministra presidenta justificó que el plazo para resolver las impugnaciones en materia electoral es el 28 de agosto, tres días antes de que asuma funciones el nuevo Pleno.

“Esta sesión extraordinaria está prevista en ley y por eso fue convocada en esos términos y únicamente para resolver cuestiones electorales que como quedó aclarado desde la sesión pasada, tienen sus propios términos y fundamentalmente porque el artículo 96 fracción cuarta de la Constitución prevé que el Instituto Nacional Electoral declarará la validez de la elección y remitirá sus resultados, entre otros, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta resuelva las impugnaciones relacionadas exclusivamente en lo que nos toca a nosotros”, explicó Piña Hernández.

Temas Relacionados

SCJNNorma Piñamexico-noticias

Más Noticias

Ocultaba metanfetamina en costales de cebolla: FGR vincula a proceso a chofer que transportaba más de 260 kilos de droga en Reynosa

Autoridades federales interceptaron un tractocamión con droga escondida, logrando un importante decomiso en la carretera Reynosa-San Fernando

Ocultaba metanfetamina en costales de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la prueba del presupuesto semanal la tarde de hoy 19 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: como cada martes los habitantes buscan conseguir el 100% del presupuesto para la despensa

La Casa de los Famosos

Protouch: resultados del sorteo 862 del 19 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Protouch: resultados del sorteo 862

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 20 de agosto

Que un automóvil pueda circular o no este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula Valle de

Congreso aprueba reforma que protege la identidad de género en CDMX

La reciente modificación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca reducir abusos en los derechos humanos

Congreso aprueba reforma que protege
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ocultaba metanfetamina en costales de

Ocultaba metanfetamina en costales de cebolla: FGR vincula a proceso a chofer que transportaba más de 260 kilos de droga en Reynosa

Reportan ejecución a exagente de la Policía Judicial en silla de ruedas en Culiacán

Hallan restos humanos con narcomanta firmada por La Barredora en Ixtacuixtla, Tlaxcala

Fiscalía de Jalisco busca justicia tras robo millonario de más de 5 mdp a camión de valores en Zapopan

Inaugurado por Calderón y con “medidas extremas”: así es el penal donde Julio César Chávez Jr. está recluido

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la prueba del presupuesto semanal la tarde de hoy 19 de agosto

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 19 de agosto: instrucciones de la nueva prueba semanal de presupuesto

¿101 películas mexicanas? FICM 2025 demuestra que el cine nacional está más fuerte que nunca con su selección oficial

Milica cumple su promesa y hace ‘debutar’ a Ángel Avid tras ganar en Supernova

Nueva prueba semanal de presupuesto en La Casa de los Famosos México 3: éstas son las instrucciones de “Aeropuerto”

DEPORTES

Luis Suárez reconoce potencial de

Luis Suárez reconoce potencial de Tigres previo a su juego de Leagues Cup: “Es uno de los mejores de México”

Marco Antonio Barrera arremete contra el CMB por avalar pelea de influencers en Supernova: “Es una basura”

Este es el famoso actor de Hollywood que acompañaría a Canelo Álvarez en su pelea vs Terence Crawford

Tuca Ferretti sorprende al no poner a Tigres entre sus equipos favoritos: “En primer lugar, Pumas, en segundo...”

Mexicanos dan apoyo masivo al Sunderland de Inglaterra por esta curiosa tendencia, club responde a sus mensajes