La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la prueba del presupuesto semanal la tarde de hoy 19 de agosto

Después de una mañana de retos, disfrutan de una tarde en el jardín para más tarde continuar con el reto semanal, la única prueba en la que no existe división de equipos, pues todos buscan tener una despensa completa.
Los habitantes comenzaron la prueba del presupuesto semanal llamada “aeropuerto”. Como cada martes, buscan conseguir el 100% del presupuesto para la despensa de la semana.
