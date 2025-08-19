México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la prueba del presupuesto semanal la tarde de hoy 19 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: como cada martes los habitantes buscan conseguir el 100% del presupuesto para la despensa

Por Jazmín González

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025. (Infobae México)

Después de una mañana de retos, disfrutan de una tarde en el jardín para más tarde continuar con el reto semanal, la única prueba en la que no existe división de equipos, pues todos buscan tener una despensa completa.

Los habitantes comenzaron la prueba del presupuesto semanal llamada “aeropuerto”. Como cada martes, buscan conseguir el 100% del presupuesto para la despensa de la semana.

Ocultaba metanfetamina en costales de cebolla: FGR vincula a proceso a chofer que transportaba más de 260 kilos de droga en Reynosa

Autoridades federales interceptaron un tractocamión con droga escondida, logrando un importante decomiso en la carretera Reynosa-San Fernando

Ocultaba metanfetamina en costales de

Protouch: resultados del sorteo 862 del 19 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Protouch: resultados del sorteo 862

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 20 de agosto

Que un automóvil pueda circular o no este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula Valle de

Congreso aprueba reforma que protege la identidad de género en CDMX

La reciente modificación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca reducir abusos en los derechos humanos

Congreso aprueba reforma que protege

Última sesión de la SCJN: el Pleno valida la elección de las magistraturas del TEPJF

La sesión de este martes 19 de agosto será la última que lleva a cabo el máximo tribunal para dar paso a la nueva era del Poder Judicial

Última sesión de la SCJN:
