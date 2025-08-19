México

Genaro Lozano Valencia es propuesto por Sheinbaum como embajador de México en Italia

Se ha dicho que su nombramiento cuenta con el beneplácito del gobierno italiano y está confirmada la discusión del cargo por el Congreso

Por Jaqueline Viedma

Genaro Lozano será ratificado el
Genaro Lozano será ratificado el próximo miércoles. (Foto: @genarolozano)

Este 19 de agosto de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la solicitud de ratificación del nombramiento de Genaro Lozano Valencia, quien ha sido propuesto como embajador de México en Italia, con concurrencia también en Albania, Malta y San Marino.

El nombramiento será discutido y en su caso aprobado el día miércoles 20 de agosto del 2025, a las 09:30 horas por la Comisión Permanente y en su caso, será votado ante el Pleno para rendir protesta.

A la discusión de este nombramiento se sumará la de Francisco de la Torre Galindo, quien también fue propuesto por Sheinbaum como embajador de la República de Indonesia y de forma concurrente de la República Democrática de Timor-Leste.

De ser ratificado, Genaro Fausto
De ser ratificado, Genaro Fausto Lozano Valencia se convertiría en embajador de la República de Italia. (Captura de pantalla)

El nombramiento de Genaro Lozano ha sido criticado por internautas

La noticia sobre la propuesta del nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia ha causado señalamientos y criticas en redes sociales, algunas menciones se enfocan en quien es su padre, el General de División del Ejército mexicano, Genaro Fausto Lozano Espinosa.

También, se le ha señalado como un periodista afín al gobierno de Morena y sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, además, resaltan sus dichos sobre la oposición política mexicana o a quienes no están de acuerdo con las políticas gubernamental y el gobierno morenista, a quienes ha llamado “minoría ruidosa”.

Genaro Lozano, quien también ha sido conductor de programas en N+, ha sido señalado por la que han dicho una supuesta imparcialidad, como lo señala el usuario de X, @rod_villa1000: “¿Se acuerdan cuánto tiempo Genaro Lozano se vendió como imparcial? ¿Se acuerdan que estuvo ocupando lugares en televisión y prensa escrita para defender a la 4T?Hoy tiene su recompensa como embajador. Cero méritos en el ramo, pero mucha chamba normalizando a los autoritarios”.

Los últimos nombramientos que han llegado a la ratificación han sumado quejas sobre todo de la oposición, por ejemplo, el de José de Jesús Cisneros Chávez como embajador mexicano anteHaití. Por su parte, Gisele Fernández Ludlow fue nombrada embajadora en Kenia, cargos que fueron criticados por el diputado Federico Döring Casar, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), quien resaltó que fueron recibidos y avalados en menos de 24 horas.

Otro nombramiento que causó polémica fue el de Claudia Pavlovich Arellano, la expriista y exgobernadora de Sonora, como embajadora de México en Panamá, quien fue ratificada en medio de protestas y gritos de “¡corrupta!”, por parte de Lilly Téllez.

