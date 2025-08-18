Sorteo Zodiaco 1715: conoce los resultados de la Lotería Nacional de este domingo 17 de agosto. (Lotería Nacional)

El Sorteo Zodiaco es un juego tradicional de la Lotería Nacional, que se celebra todos los domingos a las 20:00 horas (hora local del centro de México) en el “Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional”, con un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

En esta edición del 17 de agosto de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Zodiaco 1715, rinde homenaje al 32 aniversario del mercado La Nueva Viga, el segundo centro de pescados y mariscos más grande del mundo y el primero de toda Latinoamérica, con 90,215 metros cuadrados y que diariamente recibe 1,500 toneladas de productos de origen marítimo.

“La Nueva Viga es un centro distribuidor de productos del mar con una gran afluencia cotidiana de visitantes, llegando hasta en temporada navideña y de Semana Santa, superando en esas épocas los 2 millones y medio de visitantes de todo el país. En la central pesquera existen especies marinas de México, únicos en el mundo, muy cotizados en todo el planeta, por lo que La Nueva Viga recibe visitas de chefs de todo el país y es centro de estudio de diferentes escuelas de gastronomía de México”, señala la pagina oficial de la Lotería Nacional.

Los resultados del Sorteo Zodiaco 1715 del domingo 17 de agosto de 2025

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Sagitario 9495

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Tauro 7595

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Cáncer 2182

Premio de 176 mil pesos: Piscis 8709

Premio de 176 mil pesos: Tauro 9767

Premio de 88 mil pesos: Géminis 9046

Premio de 88 mil pesos: Virgo 3510

Premio de 61 mil 600 pesos: Libra 757

Premio de 61 mil 600 pesos: Capricornio 2267

Premio de 52 mil 800 pesos: Libra 3871

Premio de 52 mil 800 pesos: Escorpión 6654

Premio de 44 mil pesos: Tauro 8001

Premio de 44 mil pesos: Aries 913

Premio de 44 mil pesos: Virgo 7154

Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 734

Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 6344

Premio de 35 mil 200 pesos: Cáncer 2928

Premio de 26 mil 400 pesos: Sagitario 6107

Premio de 26 mil 400 pesos: Libra 4701

Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 500

Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 4064

La estructura del Sorteo Zodiaco

Puedes participar en el Sorteo Zodiaco comprando un cachito de 20 MXN. (Cuartoscuro)

El sorteo celebrado cada semana, utiliza 120,000 números (billetes), que se encuentran numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Cada boleto de lotería se divide en 20 cachitos y el sorteo distribuye 24 millones 42 mil 600 pesos y está conformado por 22,622 premios, realizándose en una sola serie.

El costo por participar en el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional es de:

Cachito: $20 MXN

Serie (20 cachitos): $400 MXN

El premio mayor del Sorteo Zodiaco asciende a 7 millones de pesos al comprar la serie completa. Un solo cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos. En este sorteo, uno de cada cinco participantes resulta ganador.

El Sorteo Zodiaco otorga 20,799 reintegros distribuidos así: 10,800 corresponden a cachitos cuyo número finaliza igual que el premio mayor, independientemente del signo zodiacal y excluyendo boletos ya premiados; los 9,999 restantes se asignan a cachitos del mismo signo zodiacal que el premio mayor.

¿Cómo se puede cobrar un premio de la lotería?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El ganador debe consultar si su billete electrónico recibió premio o reintegro verificando el número en la Lista Oficial de Premios disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional y la app de Broxel en la sección de números ganadores, o recibiendo notificación en su dispositivo móvil.

Para cobrar en la Ciudad de México, cualquier monto premiado o reintegro puede cobrarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

El trámite requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses si la identificación carece de domicilio.

Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.