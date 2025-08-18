Mujer muere en CDMX tras un tiroteo durante fiesta patronal en la colonia Doctores

La víctima, de aproximadamente 45 años, aún no ha sido identificada oficialmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer, presuntamente de 45 años de edad, perdió la vida la noche del domingo 17 de agosto tras recibir un disparo durante una fiesta patronal en la colonia Doctores, en la Ciudad de México.

El incidente habría ocurrido en las inmediaciones de una chelería, ubicada en el cruce de las calles Doctor Norma y Privada Doctor Márquez.

La víctima, que aún no ha sido identificada oficialmente, presuntamente se encontraba entre los asistentes de la fiesta cuando se desató una discusión que derivó en un tiroteo.

Más detalles del caso

La zona fue acordonada y las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial

De acuerdo con la reportera Ivonne Barrios, vecinos del área aseguraron que un grupo de personas se reunió alrededor de la chelería, lo que provocó una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una balacera.

El tiroteo terminó con la muerte de la mujer, quien se encontraba en compañía de familiares y amigos.

La zona fue acordonada mientras se esperaba la llegada de las autoridades para proceder con el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no se han pronunciado oficialmente, ni se ha confirmado si hubo más personas heridas en el incidente.