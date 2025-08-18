Christian Nodal recibe gritos de “Cazzu” en evento Supernova Strikers en CDMX

Tras su polémica entrevista con Adela Micha, el cantante reapareció en el evento de boxeo amateur . (Captura de pantalla YouTube)

La presentación de Christian Nodal en el Palacio de los Deportes desató una inesperada reacción del público, que gritó “Cazzu” durante su show en Supernova Strikers 2025. El cantante de música regional mexicana apareció como invitado especial en el evento, que reunió a creadores de contenido, celebridades y artistas en una jornada que fusionó el boxeo amateur con espectáculos musicales.

Su intervención, en medio de la oleada de comentarios tras una reciente entrevista con Adela Micha donde el intérprete compartió detalles íntimos que reavivaron el interés sobre su relación con la cantante Ángela Aguilar.

La edición 2025 de Supernova Strikers congregó a miles de asistentes en el Palacio de los Deportes, escenario que se transformó en un ring de combates y actuaciones en vivo. Durante uno de los intermedios fue que el sonorense subió al escenario para interpretar dos de sus temas más populares, “La Mitad” y “No somos ni seremos”.

Gritan "Cazzu" durante la presentación de Nodal en Supernova. (X/@lachapoy_)

Durante su show, la audiencia coreó las canciones al ritmo del artista, aunque al inicio una parte del público optó por manifestarse con gritos que hacían referencia a Cazzu, ex pareja del cantante y madre de su hija, Inti. Poniendo de manifiesto que la audiencia no ha pasado por alto las polémicas recientes.

La situación se produce en un contexto donde la vida personal de Christian Nodal ha ocupado el centro de la discusión mediática a raíz de sus relaciones personales.

Por otro lado, Supernova Strikers 2025 logró consolidarse como un evento que va más allá del deporte, integrando la cultura digital y el entretenimiento musical. Donde la pelea entre Gala Montes y Alana, una de las más esperadas, presentó como ganadora a la famosa streamer.

Nodal fue uno de los invitados que amenziaron el evento masivo de box. (Captura de pantalla YouTube)

“Bravo por los que gritaron”, “Humillan a Nodal, qué gran noche”, “Son ‘campañas’”, “Solo tenían un trabajo que hacer y lo hicieron muy bien muchachos”, “Qué satisfacción lo oí en vivo”, son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales.

Cabe señalar que el cantante de mariacheño horas antes se acababa de presentar sorpresivamente con La familia Aguilar, quiénes ofrecieron un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 15 y 16 de agosto. Durante la segunda noche del evento, fue que Christian Nodal se unió como invitado especial en el cierre del espectáculo.

Pepe Aguilar lo presentó como el más reciente miembro del entorno familiar, recibiéndolo en el escenario con un abrazo antes de que el cantante interpretara un tema para el público presente.