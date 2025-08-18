Así fue la ácida reacción de Adrián Marcelo a la polémica derrota de Gala Montes en Supernova Strikers

Adrián Marcelo no pudo evitar lanzar dardos contra su némesis, Gala Montes. (Fotos: @adrianmarcelo10, @supernovaboxing, Instagram)

La pelea estelar de Supernova Strikers 2025 entre la influencer Alana Flores y la actriz Gala Montes no solo fue un espectáculo deportivo, también encendió una rivalidad mediática que lleva más de un año alimentándose en redes sociales.

El triunfo de Flores —por decisión de los jueces— tuvo un eco especial en la voz del youtuber Adrián Marcelo, quien no perdió la oportunidad de expresar su apoyo y, al mismo tiempo, reavivar el conflicto con Montes.

La reacción de Adrián Marcelo

Tras el combate, una de las reacciones más esperadas era la del conductor regiomontano. Fiel a su estilo, Marcelo recurrió a Instagram y X —antes Twitter—, donde compartió una serie de historia, entre ellas una junto a Alana Flores, celebrando la victoria.

Su mensaje, breve pero contundente, fue interpretado como una clara provocación hacia Gala Montes, quien desde 2024 sostiene con él una rivalidad abierta.

En X, donde suele ser más provocador, retuiteó un video donde Gala Montes hace una señal obscena a asistentes que gritaban “Adrián Marcelo” mientras la actriz abandonaba el escenario.

La publicación generó reacciones divididas: mientras algunos seguidores celebraron la lealtad de Marcelo hacia Flores, otros lo acusaron de “alimentar una enemistad tóxica” y de aprovechar el triunfo deportivo para mantener vigente la narrativa de confrontación con la actriz.

El triunfo de Flores tuvo un eco especial en la voz del youtuber Adrián Marcelo. (Fotos: @adrianmarcelo10, Instagram)

El origen del conflicto

La tensión entre Adrián Marcelo y Gala Montes se remonta a su participación en La Casa de los Famosos México en 2024. Durante el reality, Montes acusó al influencer de “misoginia, violencia verbal y amenazas”, lo que desató presión mediática y derivó en su salida del programa.

Aunque la temporada concluyó, las diferencias trascendieron las pantallas. Montes cuestionó públicamente a los seguidores de Marcelo, mientras que él respondió con comentarios sobre su físico y su trayectoria profesional. La ruptura definitiva llegó cuando el comediante entrevistó a Crista Montes, madre de la actriz, situación que fracturó la relación entre ambas.

Adrián Marcelo retuiteó en X un video donde Gala Montes increpa a asistentes que gritaban el nombre de su archirrival. (Foto: X)

Las declaraciones más polémicas

Días antes de la pelea de Supernova Strikers, Marcelo encendió la polémica al publicar un mensaje en X en apoyo a Alana Flores y con duras palabras contra Montes:

“Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás”, escribió.

El comentario fue ampliamente criticado por su tono personal y ofensivo. Montes respondió de manera indirecta durante una conferencia de prensa previa al combate, donde cuestionó el vínculo de Flores con Marcelo: “No sería amiga de alguien que es amiga de un agresor de mujeres”.

Un conflicto que trasciende el ring

La victoria de Alana Flores en el ring fue suficiente para que Adrián Marcelo capitalizara el momento y reforzara su postura en esta rivalidad mediática. Con cada declaración y cada publicación, el enfrentamiento con Gala Montes parece alejarse de una reconciliación y consolidarse como uno de los capítulos más mediáticos del espectáculo en 2025.

La Mole, compadre de Adrián Marcelo, también lanzó un dardo contra la actriz. (Fotos: @supernovaboxing, Instagram / X)