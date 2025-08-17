Nueva ley en CDMX protege a estudiantes con síntomas menstruales graves

El Congreso de la CDMX reconoce el derecho de las estudiantes a justificar inasistencias por salud menstrual. - Crédito: composición Infobae Perú/Gobierno del Perú/ABC Noticias

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Educación local para reconocer el derecho de las estudiantes a solicitar la justificación de inasistencias escolares por razones de salud menstrual.

Esto durante la Sesión extraordinaria del Congreso capitalino celebrada el pasado viernes 15 de agosto. La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación que preside la diputada María del Rosario Morales Ramos.

La modificación incorpora la fracción 13 bis al artículo 111 de la Leu de Educación de la CDMX, este apartado establece que los estudiantes del sistema educativo de la CDMX tienen derecho –de manera resumida–a:

Derecho a educación de calidad y pertinente.

Inscripción en escuelas públicas y especiales.

Protección y trato digno.

Acceso a orientación integral y educación sexual adecuada.

Participación en actividades y comités escolares.

Recepción de documentos académicos.

Apoyos económicos y atención médica de emergencia.

Protección de datos personales.

Acceso a información y orientación ante riesgos y violencia.

Reconocimiento del derecho a la justificación por salud menstrual

La diputada Rosario Morales Ramos impulsó la iniciativa para visibilizar la salud menstrual en el ámbito escolar. - Crédito: Plan International Perú

Rosario Morales Ramos explicó ante el pleno los motivos de la iniciativa. “En nuestra ciudad, miles de estudiantes menstruantes enfrentan cada mes síntomas incapacitantes como cólicos intensos, fatiga extrema, dolor de cabeza, náuseas, malestares que dificultan su concentración y hasta su permanencia en las aulas”, expuso la legisladora.

De acuerdo con el proyecto, esta reforma responde a problemas que durante años habían sido invisibilizados en la normativa educativa.

La diputada señaló que la ausencia de protección legal obligaba a las estudiantes a elegir entre asistir a clases con dolor o enfrentar sanciones académicas.

“Hasta hoy la ley no contemplaba de forma clara protección para estos casos, por lo que finalmente se tenía que elegir entre dos opciones, asistir a clases con dolor o faltar y arriesgarse a recibir sanciones académicas”, puntualizó Morales Ramos.

Aspectos contemplados en la nueva disposición

La nueva disposición garantiza que las estudiantes no reciban sanciones académicas por ausencias justificadas. - Perú - 4 de diciembre (Bloom)

El dictamen estipula que la justificación se aplicará para casos diagnosticados de dismenorrea incapacitante u otros síntomas graves asociados. Esta medida garantiza que las afectadas no sufran repercusiones negativas en su evaluación ni reciban sanciones disciplinarias.

Si la inasistencia coincide con eventos académicos importantes, las estudiantes tendrán derecho a pedir la reprogramación conforme lo determinen los lineamientos de la institución.

“Hoy más que nunca, ante el avance de derechos humanos, es que resulta necesario poner sobre la mesa este tipo de temas, garantizando el derecho de las estudiantes a tener el control sobre la gestión de sus ciclos menstruales, dando un paso adelante sobre aquellos casos que han sido normalizados, pero que requieren de un cambio para generar mejoras”, sostuvo Morales Ramos.