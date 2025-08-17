México

Nueva ley en CDMX protege a estudiantes con síntomas menstruales graves

El Congreso capitalino avaló una reforma que permite a alumnas solicitar justificantes por síntomas menstruales graves

Por Merary Nuñez

Guardar
El Congreso de la CDMX
El Congreso de la CDMX reconoce el derecho de las estudiantes a justificar inasistencias por salud menstrual. - Crédito: composición Infobae Perú/Gobierno del Perú/ABC Noticias

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Educación local para reconocer el derecho de las estudiantes a solicitar la justificación de inasistencias escolares por razones de salud menstrual.

Esto durante la Sesión extraordinaria del Congreso capitalino celebrada el pasado viernes 15 de agosto. La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación que preside la diputada María del Rosario Morales Ramos.

La modificación incorpora la fracción 13 bis al artículo 111 de la Leu de Educación de la CDMX, este apartado establece que los estudiantes del sistema educativo de la CDMX tienen derecho –de manera resumida–a:

  • Derecho a educación de calidad y pertinente.
  • Inscripción en escuelas públicas y especiales.
  • Protección y trato digno.
  • Acceso a orientación integral y educación sexual adecuada.
  • Participación en actividades y comités escolares.
  • Recepción de documentos académicos.
  • Apoyos económicos y atención médica de emergencia.
  • Protección de datos personales.
  • Acceso a información y orientación ante riesgos y violencia.

Reconocimiento del derecho a la justificación por salud menstrual

La diputada Rosario Morales Ramos
La diputada Rosario Morales Ramos impulsó la iniciativa para visibilizar la salud menstrual en el ámbito escolar. - Crédito: Plan International Perú

Rosario Morales Ramos explicó ante el pleno los motivos de la iniciativa. “En nuestra ciudad, miles de estudiantes menstruantes enfrentan cada mes síntomas incapacitantes como cólicos intensos, fatiga extrema, dolor de cabeza, náuseas, malestares que dificultan su concentración y hasta su permanencia en las aulas”, expuso la legisladora.

De acuerdo con el proyecto, esta reforma responde a problemas que durante años habían sido invisibilizados en la normativa educativa.

La diputada señaló que la ausencia de protección legal obligaba a las estudiantes a elegir entre asistir a clases con dolor o enfrentar sanciones académicas.

“Hasta hoy la ley no contemplaba de forma clara protección para estos casos, por lo que finalmente se tenía que elegir entre dos opciones, asistir a clases con dolor o faltar y arriesgarse a recibir sanciones académicas”, puntualizó Morales Ramos.

Aspectos contemplados en la nueva disposición

La nueva disposición garantiza que
La nueva disposición garantiza que las estudiantes no reciban sanciones académicas por ausencias justificadas. - Perú - 4 de diciembre (Bloom)

El dictamen estipula que la justificación se aplicará para casos diagnosticados de dismenorrea incapacitante u otros síntomas graves asociados. Esta medida garantiza que las afectadas no sufran repercusiones negativas en su evaluación ni reciban sanciones disciplinarias.

Si la inasistencia coincide con eventos académicos importantes, las estudiantes tendrán derecho a pedir la reprogramación conforme lo determinen los lineamientos de la institución.

“Hoy más que nunca, ante el avance de derechos humanos, es que resulta necesario poner sobre la mesa este tipo de temas, garantizando el derecho de las estudiantes a tener el control sobre la gestión de sus ciclos menstruales, dando un paso adelante sobre aquellos casos que han sido normalizados, pero que requieren de un cambio para generar mejoras”, sostuvo Morales Ramos.

Temas Relacionados

Congreso de la CDMXMenstruación dignaLey de Educación de la CDMXMujeres estudiantesmexico-noticias

Más Noticias

“Ódienme más, c*brones”: Pepe Aguilar se lanza contra los haters de Ángela y Nodal

El cantante de regional mexicano nuevamente estalló contra las personas que critican la relación de su hija con el artista

“Ódienme más, c*brones”: Pepe Aguilar

Sala Pepsi Black abre sus puertas con la obra Toc Toc y Carla Estrada como madrina

El nuevo foro teatral de la Ciudad de México se inauguró para ofrecer propuestas teatrales. INFOBAE MÉXICO estuvo presente en esta apertura

Sala Pepsi Black abre sus

Este estado del sur se prepara para lluvias intensas este domingo 17 de agosto

El monzón mexicano y una onda tropical provocan tormentas en varios estados del país

Este estado del sur se

Limpia los riñones y combate el hígado graso con esta eficaz planta comestible que también fortalece los huesos

Cuidar estos órganos y procurar su buen funcionamiento es clave para evitar enfermedades renales, infecciones urinarias o insuficiencia renal

Limpia los riñones y combate

Tras años de investigación, capturan a Miguel “N”, presunto responsable de asesinato en Rioverde, San Luis Potosí

Luego de una investigación que siguió su pista desde 2022, las autoridades lo trasladaron al Centro Estatal de Reinserción Social

Tras años de investigación, capturan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alerta en Veracruz: dron arroja

Alerta en Veracruz: dron arroja aparentes explosivos en penal de Tuxpan, tras muerte de nueve reos a inicios de mes

De Gail Castro a Camilo Ochoa: los influencers asesinados y boletinados por nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Asesinato de Camilo Ochoa tendría estrecha relación con ‘El Mini Lic’ de La Mayiza y así el exsicario lo prevenía

Roció con gasolina a su esposa, le prendió fuego y amenazó con lastimar a sus hijos si lo denunciaba en Chihuahua

La presunta narco relación entre Camilo Ochoa ‘El Alucín’, influencer asesinado en Cuernavaca, y ‘Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

“Ódienme más, c*brones”: Pepe Aguilar

“Ódienme más, c*brones”: Pepe Aguilar se lanza contra los haters de Ángela y Nodal

Sala Pepsi Black abre sus puertas con la obra Toc Toc y Carla Estrada como madrina

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 17 de agosto: nombre del eliminado perfila entre estos dos habitantes

La Casa de los Famosos México 3: ¿a qué hora y en qué canal ver la tercera gala de eliminación?

“Todos hemos fracasado, pero yo no he matado a nadie”: resurge tensa entrevista donde Adela Micha confronta a Camilo Ochoa

DEPORTES

Selección Mexicana Femenil de football

Selección Mexicana Femenil de football flag se consagra como bicampeona en los World Games 2025

“Los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad”: David Faitelson condena violencia en estadios de México

Triplemanía desata ola de memes en redes sociales en su edición 33

Riñas en partidos Tigres-América y Chivas-Juárez dejan detenidos e investigaciones abiertas: Liga MX

Argi Cortés derrota a Bairon Rodríguez por decisión unánime