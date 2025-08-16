México

Puebla: Alejandro Armenta pide disculpas a sus familiares por no poder incurrir en nepotismo

La declaración del gobernador poblano se da a días de que su primo, el senador Nacho Mier negara parentesco para competir en elecciones 2030

El senador Nacho Mier negó relación familiar con Alejandro Armenta, gobernador de Puebla. (Foto: FB/Alejandro Armenta)

La tarde de este 16 de agosto de 2025, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó ante medios la medida antinepotismo impulsada desde el gobierno federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como por la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, el morenista incluso ironizó con el tema, luego de que el senador Nacho Mier negara cualquier vínculo familiar.

El gobernador morenista se mostró afín a lo dispuesto: “ofrezco disculpas a mis primos, a mis familiares, a los familiares Armenta y a los familiares Mier, porque la ley les impide participar políticamente. Es muy claro: el nepotismo está cancelado en la vida política, por lo menos en 2027 y 2030. Ningún familiar Mier, ningún familiar Armenta pueden participar en procesos electorales”.

Armenta Mier puso sobre la mesa posibles medidas legales ante los problemas que podría representar para familiares cercanos o lejanos dicho vinculo, “A lo mejor si van al registro civil y se cambian el apellido pudieran participar. Es una opción si se los permite la ley pero ningún Armenta, ningún Mier puede participar como candidato o a un cargo de elección popular ni en el 2027 ni en el 2030”.

Sin abordar ni dar mayor detalle sobre su relación con el senador Ignacio Mier Velazco, el gobernador poblano fue reiterativo en su postura con respecto a que no habrá margen de interpretación para 2027 ni para 2030, y finalizó “yo le tengo mucho cariño a Nacho y lo quiero mucho”.

Ignacio Mier niega parentesco familiar con gobernador de Puebla

El diputado federal Ignacio Mier publicó un video que causó criticas, en el que afirmaba que el parentesco con el gobernador Alejandro Armenta Mier es lejano y se circunscribe principalmente al ámbito político, mas no de manera legal.

Nacho Mier ha dejado claras sus aspiraciones a la gubernatura de Puebla. (Foto: EFE/ Isaac Esquivel)

Según la declaración de Mier, la relación entre ambos se ha forjado a partir de coincidencias en la trayectoria política y en la construcción de una amistad, restando relevancia al vínculo sanguíneo.

Nos empezamos a decir primo. En realidad tenemos una relación que, en términos de consanguinidad, es ya lejana, de octavo o décimo grado, como bien lo dijo Alejandro. Pero en términos de cercanía, de identidad, de cariño y de afinidad política es muy cercana”, comentó el senador.

Las declaraciones de Mier vuelven a poner distancia entre ambos políticos, ya que continúa con sus aspiraciones a gobernar el estado poblano, aun cuando esa aspiración se ve lejana en el próximo periodo electoral.

