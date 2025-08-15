Por qué desalojaron a los usuarios de la Línea 2 del metro de la CDMX

Usuarios del Metro de la CDMX fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez. Crédito: X, JJDiazMachuca , rangel_brenda

La tarde del jueves se desalojó a los usuarios de la Línea 2 del metro de la CDMX para una revisión que evite accidentes, luego de afectaciones por la lluvia y por presencia de humo.

Usuarios del Metro de la CDMX fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez Crédito: x.com/@JJDiazMachuca

El director general, Adrián Rubalcava indicó que fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez; mientras que los usuarios señalaron humo en la estación Pino Suárez e irregularidades en el servicio de todas las estaciones de la Línea 2.

Titular del STC Metro informó sobre los trabajos. Foto: x.com/@AdrianRubalcava

Hasta el momento la revisión en las vías del Metro de la Ciudad de México continúa tras detectarse un presunto cortocircuito en el tramo entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo. Las autoridades confirmaron que no se reportaron explosiones ni incendios y, hasta el momento, no hay personas lesionadas.

El servicio de la Línea 2 opera de manera provisional entre Colegio Militar y Cuatro Caminos. No hay servicio entre Tasqueña y Colegio Militar.

Para apoyar a las y los usuarios afectados, RTP Ciudad de México ofrece traslados gratuitos en el tramo donde el servicio está suspendido.

Autoridades capitalinas dan apoyo a usuarios. Foto: x.com/@OVIALCDMX

Se solicita a la ciudadanía su comprensión mientras se realizan las labores correspondientes. Cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales del Metro CDMX.