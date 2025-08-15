México

Por qué desalojaron a los usuarios de la Línea 2 del metro de la CDMX

El director general, Adrián Ruvalcaba indicó que fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Usuarios del Metro de la
Usuarios del Metro de la CDMX fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez. Crédito: X, JJDiazMachuca , rangel_brenda

La tarde del jueves se desalojó a los usuarios de la Línea 2 del metro de la CDMX para una revisión que evite accidentes, luego de afectaciones por la lluvia y por presencia de humo.

Usuarios del Metro de la CDMX fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez Crédito: x.com/@JJDiazMachuca

El director general, Adrián Rubalcava indicó que fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez; mientras que los usuarios señalaron humo en la estación Pino Suárez e irregularidades en el servicio de todas las estaciones de la Línea 2.

Titular del STC Metro informó
Titular del STC Metro informó sobre los trabajos. Foto: x.com/@AdrianRubalcava

Hasta el momento la revisión en las vías del Metro de la Ciudad de México continúa tras detectarse un presunto cortocircuito en el tramo entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo. Las autoridades confirmaron que no se reportaron explosiones ni incendios y, hasta el momento, no hay personas lesionadas.

El servicio de la Línea 2 opera de manera provisional entre Colegio Militar y Cuatro Caminos. No hay servicio entre Tasqueña y Colegio Militar.

Para apoyar a las y los usuarios afectados, RTP Ciudad de México ofrece traslados gratuitos en el tramo donde el servicio está suspendido.

Autoridades capitalinas dan apoyo a
Autoridades capitalinas dan apoyo a usuarios. Foto: x.com/@OVIALCDMX

Se solicita a la ciudadanía su comprensión mientras se realizan las labores correspondientes. Cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales del Metro CDMX.

