Por qué desalojaron a los usuarios de la Línea 2 del metro de la CDMX

La tarde del jueves se desalojó a los usuarios de la Línea 2 del metro de la CDMX para una revisión que evite accidentes, luego de afectaciones por la lluvia y por presencia de humo.
El director general, Adrián Rubalcava indicó que fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez; mientras que los usuarios señalaron humo en la estación Pino Suárez e irregularidades en el servicio de todas las estaciones de la Línea 2.
Hasta el momento la revisión en las vías del Metro de la Ciudad de México continúa tras detectarse un presunto cortocircuito en el tramo entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo. Las autoridades confirmaron que no se reportaron explosiones ni incendios y, hasta el momento, no hay personas lesionadas.
El servicio de la Línea 2 opera de manera provisional entre Colegio Militar y Cuatro Caminos. No hay servicio entre Tasqueña y Colegio Militar.
Para apoyar a las y los usuarios afectados, RTP Ciudad de México ofrece traslados gratuitos en el tramo donde el servicio está suspendido.
Se solicita a la ciudadanía su comprensión mientras se realizan las labores correspondientes. Cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales del Metro CDMX.