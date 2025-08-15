Detienen en Jalisco a tres colombianos y a una mexicana acusados de extorsión por un préstamo “gota a gota”

Las personas capturadas (Fiscalía Jalisco)

Un total de cuatro personas fueron detenidas en Jalisco por su presunta responsabilidad en actividades de extorsión, se trata de una mexicana y tres hombres originarios de Colombia.

Los hechos se remontan a más de hace dos años, cuando los ahora detenidos se acercaron al negocio para ofrecerles un préstamo, el cual comenzó a crecer con el tiempo, lo que derivó en una deuda que ya no era pagable.

“Crecieron las amenazas y la violencia al momento de los cobros”, según señalan las víctimas.

Asimismo, los acusados habrían amenazado de muerte a las víctimas. Andrés Felipe “N”, Yahir Franco “N”, Hosnader Alfredo “N”, originarios de Colombia, y Jennifer Yessica “N”, mexicana, son las personas detenidas

“Según se investiga, esta modalidad tendría características de préstamo “gota a gota”, en el que personas, presuntamente prestamistas, ofrecen una alta cantidad de dinero con requisitos mínimos, pero con altas tasas de interés", es parte de lo informado por la Fiscalía de Jalisco el 14 de agosto.

Las extorsiones se concentran en nueve cárceles de México, según la titular de la SSPC |Composición Infobae

El arresto en flagrancia de las cuatro personas mencionadas fue realizado el 13 de agosto, además, el reporte de las autoridades indica que los capturados se presentaban como integrantes de un grupo delictivo.

Fue cuando los tres hombres y la mujer llegaron al sitio donde supuestamente cobrarían el monto que los elementos de seguridad los capturaron en flagrancia. Lo anterior tras una denuncia interpuesta ante Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones.

La modalidad de préstamo “gota a gota” implica el préstamo de una alta cantidad de dinero con pocos requisitos para los solicitantes, pero la cual también tiene altas tasas de interés, por lo que dicha deuda incrementa rápidamente.

En la captura de los cuatro individuos participaron elementos de Vicefiscalía Criminal Especializada y del Ejército, además de la mencionada Unidad Especializada en Secuestros y Extorsiones.

Suman más de 130 detenidos tras Estrategia Nacional contra la Extorsión

Harfuch en conferencia del pueblo. Créditos: Gobernación.

Cabe recordar que el pasado 12 de agosto el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que desde la implementación desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión han sido detenidas 132 personas.

“Se ha puesto en marcha una amplia campaña de prevención y gracias a la confianza de la ciudadanía para denunciar, en este periodo se recibieron más de 18 mil llamadas a través del 089“, comentó el funcionario en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.