Choque de tráiler en puente La Covadonga provoca caos vial en límites de Tlalnepantla y Vallejo

Afecta la circulación en ambos sentidos de la Reyes Heroles y autoridades llaman a tomar rutas alternas

Por Jorge Contreras

Choque de tráiler en bajada
Choque de tráiler en bajada de puente que cruza avenida Reyes Heroles en Tlalnepantla (Zona Cero Atizapán/FB)

Un aparatoso accidente ocurrió la mañana de este viernes en el puente de La Covadonga, justo en la intersección de Avenida Reyes Heroles y Avenida 3A, en los límites del municipio de Tlalnepantla de Baz y la avenida Vallejo, en la colonia Santa Rosa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que generó un severo congestionamiento vial en la región.

De acuerdo con reportes preliminares de Protección Civil y Tránsito Municipal, el siniestro involucró a un tráiler de carga que, por causas aún no confirmadas, perdió el control y terminó impactado contra la estructura de contención del puente. El vehículo quedó atravesado en la vialidad, obstruyendo parcialmente ambos sentidos de circulación.

Paramédicos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para brindar atención al conductor, quien resultó con lesiones leves.

No se reportaron víctimas mortales ni personas atrapadas, aunque el accidente ocasionó daños materiales considerables tanto al tráiler como a la infraestructura vial.

Las autoridades implementaron un operativo de vialidad para desviar a los automovilistas hacia rutas alternas como Avenida Mario Colín y Tlalnepantla-Tenayuca, a fin de disminuir la carga vehicular que se extendió por varios kilómetros.

Equipos de emergencia están en de retiro de la unidad

Choque tráiler Reyes Heroles Tlalnepantla
Choque tráiler Reyes Heroles Tlalnepantla (Periódico Izcalli/FB)

Elementos de seguridad también apoyaron en las labores de resguardo del área y coordinación del tránsito, mientras se hace el retiro de la unidad siniestrada.

El cierre parcial de la circulación provocó retrasos significativos, sobre todo en por ser ‘hora pico’, afectando a quienes se trasladaban hacia zonas como avenida Ceylán, Azcapotzalco, Vallejo y el norte de la Ciudad de México. Vecinos y automovilistas reportaron que el tiempo de recorrido se duplicó en comparación con un día normal.

Mientras que personal de grúas trabaja en el retiro del tráiler y la limpieza de la carpeta asfáltica, donde quedaron restos de combustible.

Se espera que las maniobras duren un par de minutos, por lo que las autoridades reiteran la recomendación de evitar la zona y programar salidas con mayor tiempo de anticipación.

Este incidente se suma a una serie de accidentes recientes en la zona metropolitana del Valle de México, lo que ha generado preocupación por el incremento en la circulación de vehículos pesados en vialidades urbanas con alto flujo de automóviles particulares.

