CDMX: se reporta incendio en avenida del Recreo, Iztacalco

Incendio de fábrica en Iztacalco. Foto: Composición

En la avenida del Recreo y Chimalpopoca en la alcaldía Iztacalco se reportó un incendio la tarde de este viernes, hasta el momento no se reportan heridos.

Se dio a conocer que el siniestro comenzó cerca de las 3:20 de la tarde; los bomberos y elementos de seguridad ya trabajan en apaciguar el incendio, el avistamiento del humo se puede percibir hasta el metro Coyuya.

Diversos videos circulan en redes sociales, en donde es posible apreciar la columna de humo negro.

Se reporta incendio en avenida del Recreo, Iztacalco Crédito: x.com/@lyontype

Los alrededores ya están siendo evacuados y se ha acordonado el área para evitar mayores riesgos.

Bomberos trabajan para apagar incendio en una fàbrica en Iztacalco. Crédito: x.com/adn40/

Aunque no se ha detallado, se cree que el inmueble funge como una fábrica de peluches o una bodega.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía de Investigación, para recabar información e investigar las causas, además de la Marina.

Al lugar han llegado algunos de los familiares de los trabajadores, para encontrarse con sus seres queridos.

Los primeros reportes señalan que pudo haberse originado por el lanzamiento de pirotecnia con motivo de las fiestas patronales.

Hacia las 5 de la tarde se reportó un avance del 80 por ciento en los trabajos para apagar el incendio.