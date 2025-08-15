Caen dos hombres en CDMX vinculados al robo de más de 900 uniformes del Comité Olímpico Mexicano

Mario "N" y Pedro "N" fueron localizados con las prendas en calles de dos alcaldías de la capital. Foto: Fiscalía CDMX

Mario “N” y Pedro “N” fueron detenidos en la Ciudad de México por su presunta relación con el robo de más de 900 uniformes del Comité Olímpico Mexicano valuados en aproximadamente 500 mil pesos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ambos hombres fueron detenidos en posesión de prendas y accesorios deportivos que podrían estar relacionados con el robo de prendas al Comité, por lo que fueron imputados por el delito de encubrimiento por receptación.

De acuerdo con la denuncia, el pasado 8 de agosto se detectó durante un inventario la ausencia de más de 900 uniformes con un valor cercano a 500 mil pesos, los cuales estaban destinados para la delegación mexicana en las próximas competencias.

Durante las indagatorias, las autoridades tuvieron conocimiento de que a través de redes sociales se ofrecían prendas con características similares, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron operativos en distintas zonas.

Como resultado de las acciones, fueron detenidos en flagrancia Mario “N”, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, y Pedro “N”, ubicado en la colonia Ejército Constitucionalista de la alcaldía Iztapalapa.

Foto: FGJCDMX

Aunque la fiscalía no detalló el número de prendas que les fueron localizadas, detalló que en ambos casos fueron asegurados los objetos deportivos.

Tanto los hombres detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación por el delito de encubrimiento por receptación, el cual implica que ambos habrían ayudado a encubrir o se habrían beneficiado de los objetos robados.

Reportan que las prendas se encontrarían ocultas en una primaria

Luego de la captura de Mario “N” y Pedro “N”, se reportó que los uniformes del Comité Olímpico Mexicano se encontrarían ocultos al interior de una Escuela Primaria ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los dos detenidos habrían confesado que escondieron en la institución educativa los uniformes robados.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado la información y solo han detallado que ambos hombres se encuentran detenidos por el delito de encubrimiento por receptación, no por el robo directo de los uniformes.

Cabe señalar que el pasado 12 de agosto también se informó que los accesorios y prendas deportivos habían sido sustraídos de las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, los cuales serían utilizados para los Juegos Panamericanos de Asunción 2025.