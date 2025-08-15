México

Caen dos hombres en CDMX vinculados al robo de más de 900 uniformes del Comité Olímpico Mexicano

Las prendas eran vendidas en redes sociales y tenían un valor aproximado de 500 mil pesos

Por Ale Huitron

Guardar
Mario "N" y Pedro "N"
Mario "N" y Pedro "N" fueron localizados con las prendas en calles de dos alcaldías de la capital. Foto: Fiscalía CDMX

Mario “N” y Pedro “N” fueron detenidos en la Ciudad de México por su presunta relación con el robo de más de 900 uniformes del Comité Olímpico Mexicano valuados en aproximadamente 500 mil pesos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ambos hombres fueron detenidos en posesión de prendas y accesorios deportivos que podrían estar relacionados con el robo de prendas al Comité, por lo que fueron imputados por el delito de encubrimiento por receptación.

De acuerdo con la denuncia, el pasado 8 de agosto se detectó durante un inventario la ausencia de más de 900 uniformes con un valor cercano a 500 mil pesos, los cuales estaban destinados para la delegación mexicana en las próximas competencias.

Durante las indagatorias, las autoridades tuvieron conocimiento de que a través de redes sociales se ofrecían prendas con características similares, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron operativos en distintas zonas.

Como resultado de las acciones, fueron detenidos en flagrancia Mario “N”, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, y Pedro “N”, ubicado en la colonia Ejército Constitucionalista de la alcaldía Iztapalapa.

Foto: FGJCDMX
Foto: FGJCDMX

Aunque la fiscalía no detalló el número de prendas que les fueron localizadas, detalló que en ambos casos fueron asegurados los objetos deportivos.

Tanto los hombres detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación por el delito de encubrimiento por receptación, el cual implica que ambos habrían ayudado a encubrir o se habrían beneficiado de los objetos robados.

Reportan que las prendas se encontrarían ocultas en una primaria

Luego de la captura de Mario “N” y Pedro “N”, se reportó que los uniformes del Comité Olímpico Mexicano se encontrarían ocultos al interior de una Escuela Primaria ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los dos detenidos habrían confesado que escondieron en la institución educativa los uniformes robados.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado la información y solo han detallado que ambos hombres se encuentran detenidos por el delito de encubrimiento por receptación, no por el robo directo de los uniformes.

El Comité Olímpico Mexicano respondió
El Comité Olímpico Mexicano respondió a las quejas de Mariana Arceo (Infobae México/Diego Alva)

Cabe señalar que el pasado 12 de agosto también se informó que los accesorios y prendas deportivos habían sido sustraídos de las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, los cuales serían utilizados para los Juegos Panamericanos de Asunción 2025.

Temas Relacionados

Comité Olímpico MexicanoCDMXuniformes robadosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cuándo debuta el Real Oviedo equipo de Grupo Pachuca en la Liga Española?

Después de 24 años, el club asturiano regresa a Primera División con refuerzos de la Liga MX, técnico ex-Chivas y transmisión en señal abierta para México

¿Cuándo debuta el Real Oviedo

La millonaria esposa mexicana de Jeff Bezos reacciona a la muerte de su suegra Jacklyn Bezos

Lauren Sánchez apoyó a su marido tras la confirmación del fallecimiento

La millonaria esposa mexicana de

Cómo preparar un postre de café lleno de proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta receta es sencilla, deliciosa y nutritiva

Cómo preparar un postre de

Mi Beca para Empezar 2025: qué beneficiarios serán los primeros en recibir el pago de útiles escolares y uniformes

Estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México están recibiendo una tarjeta única para recibir el mismo beneficio este mes de agosto

Mi Beca para Empezar 2025:

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: estos son los 6 pasos para crear tu cuenta Llave MX y poder registrarte en septiembre

Ambos programas ampliarán su cobertura para nuevos estudiantes puedan integrarse

Becas Rita Cetina y Benito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja seis detenidos y un abatido en Culiacán

Los Alegres del Barranco reaparecen sin narcocorridos: ahora cantan a jóvenes dentro de prisión en Jalisco

Revelan primera foto de “El Cuini” custodiado por el administrador de la DEA

Golpean al CJNG en Campeche: caen “El 80″,“Lady Drones” y tres sicarios tras operativo en Champotón

Agentes de EEUU entrenan personal de la Fiscalía de Puebla para para localizar a prófugos de la justicia

ENTRETENIMIENTO

La millonaria esposa mexicana de

La millonaria esposa mexicana de Jeff Bezos reacciona a la muerte de su suegra Jacklyn Bezos

La casa de los famosos México: Anahí muestra su apoyo a Ninel Conde y provoca rechazo en algunos fans

La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 14 de agosto: Elaine y Abelito viven tensa confrontación: “Eres de mente cerrada”

Se burlan de Christian Nodal por dudar amar a Ángela Aguilar en entrevista con Adela Micha: “¿No te imaginas con otra?

Cynthia Klitbo habría puesto a trabajar a su hija tras vivir fraude bancario que la hizo perder “liquidez”

DEPORTES

¿Cuándo debuta el Real Oviedo

¿Cuándo debuta el Real Oviedo equipo de Grupo Pachuca en la Liga Española?

Gala Montes revela por qué no aceptó bajar de peso para la pelea contra Alana Flores: “Yo no soy boxeadora”

Presidente del club León confirma la venta del equipo; Grupo Pachuca pone fin a la multipropiedad

¡36,000 mil pesos! FIFA da a conocer los precios de los boletos para el Mundial 2026

¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para romper el récord histórico de Carlos Vela en la MLS?