Vecinos de la GAM se alarman por socavón en Casas Alemán, piden atención del Gobierno de la CDMX

Vecinos de la GAM se alarman por socavón en Casas Alemán, temen mayores riesgos Crédito: FB.com/La banda Casas aleman

Vecinos y comerciantes de Gustavo A. Madero advirtieron sobre los riesgos que enfrenta la comunidad tras la reapertura de un socavón en calles cercanas al mercado de Casas Alemán. El desperfecto, ubicado en la calle Puerto Marqués, casi esquina con Puerto Tampico, lleva abierto desde el día anterior y ha causado preocupación entre los habitantes, quienes solicitaron la intervención urgente de las autoridades de la Ciudad de México.

De acuerdo con testimonios, el socavón tiene más de 120 centímetros de longitud y su profundidad no ha podido determinarse con precisión hasta el momento. Durante la jornada en que se abrió, se registraron dos incidentes relacionados con este hueco. El primero involucró a un microbús, el cual fue rescatado por elementos de seguridad pública. A pesar del accidente, la zona no fue acordonada ni se dieron inicio inmediato a los trabajos de reparación.

Vecinos de la GAM se alarman por socavón en Casas Alemán, temen mayores riesgos Crédito: FB.com/La banda Casas aleman

Al persistir la falta de señalización y medidas preventivas, un segundo incidente ocurrió poco después: un automóvil particular quedó atrapado en el socavón, lo que agravó la inquietud de los residentes y usuarios del mercado. Comerciantes y vecinos hicieron un llamado público al gobierno local para atender la problemática y evitar nuevas afectaciones tanto a peatones como a automovilistas. La falta de atención a este tipo de incidentes puede derivar en accidentes aún mayores, expresaron mediante redes sociales.

Las afectaciones por socavones y baches en la alcaldía Gustavo A. Madero han sido motivo de reiteradas quejas de la comunidad. Algunos vecinos subrayaron que el deterioro del pavimento ha incrementado la inseguridad tanto para vehículos como para transeúntes, dado que muchos tramos no cuentan con señalización adecuada. El socavón que afecta las inmediaciones del mercado de Casas Alemán representa un caso emblemático de los riesgos que surgen cuando no se dan soluciones inmediatas.

A pesar de las reiteradas solicitudes de intervención, hasta el momento no se han reportado avances en la reparación ni en el acordonamiento de la zona afectada. Los habitantes insisten en que se requiere la presencia de cuadrillas de servicios urbanos para evitar daños adicionales y garantizar la seguridad en el entorno. El riesgo persiste para quienes transitan diariamente por la zona, a la espera de una respuesta de las autoridades capitalinas.

Cabe mencionar que durante la temporada de lluvias en Ciudad de México, se incrementa la aparición de socavones debido al reblandecimiento del subsuelo y la acumulación de agua. Este fenómeno pone en riesgo la infraestructura vial, ya que el exceso de humedad facilita colapsos repentinos en diferentes zonas urbanas.