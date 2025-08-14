México

Vecinos de la GAM se alarman por socavón en Casas Alemán, piden atención del Gobierno de la CDMX

De acuerdo con testimonios, el socavón tiene más de 120 centímetros de longitud y su profundidad no ha podido determinarse con precisión hasta el momento

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Vecinos de la GAM se
Vecinos de la GAM se alarman por socavón en Casas Alemán, temen mayores riesgos Crédito: FB.com/La banda Casas aleman

Vecinos y comerciantes de Gustavo A. Madero advirtieron sobre los riesgos que enfrenta la comunidad tras la reapertura de un socavón en calles cercanas al mercado de Casas Alemán. El desperfecto, ubicado en la calle Puerto Marqués, casi esquina con Puerto Tampico, lleva abierto desde el día anterior y ha causado preocupación entre los habitantes, quienes solicitaron la intervención urgente de las autoridades de la Ciudad de México.

De acuerdo con testimonios, el socavón tiene más de 120 centímetros de longitud y su profundidad no ha podido determinarse con precisión hasta el momento. Durante la jornada en que se abrió, se registraron dos incidentes relacionados con este hueco. El primero involucró a un microbús, el cual fue rescatado por elementos de seguridad pública. A pesar del accidente, la zona no fue acordonada ni se dieron inicio inmediato a los trabajos de reparación.

Vecinos de la GAM se alarman por socavón en Casas Alemán, temen mayores riesgos Crédito: FB.com/La banda Casas aleman

Al persistir la falta de señalización y medidas preventivas, un segundo incidente ocurrió poco después: un automóvil particular quedó atrapado en el socavón, lo que agravó la inquietud de los residentes y usuarios del mercado. Comerciantes y vecinos hicieron un llamado público al gobierno local para atender la problemática y evitar nuevas afectaciones tanto a peatones como a automovilistas. La falta de atención a este tipo de incidentes puede derivar en accidentes aún mayores, expresaron mediante redes sociales.

Las afectaciones por socavones y baches en la alcaldía Gustavo A. Madero han sido motivo de reiteradas quejas de la comunidad. Algunos vecinos subrayaron que el deterioro del pavimento ha incrementado la inseguridad tanto para vehículos como para transeúntes, dado que muchos tramos no cuentan con señalización adecuada. El socavón que afecta las inmediaciones del mercado de Casas Alemán representa un caso emblemático de los riesgos que surgen cuando no se dan soluciones inmediatas.

A pesar de las reiteradas solicitudes de intervención, hasta el momento no se han reportado avances en la reparación ni en el acordonamiento de la zona afectada. Los habitantes insisten en que se requiere la presencia de cuadrillas de servicios urbanos para evitar daños adicionales y garantizar la seguridad en el entorno. El riesgo persiste para quienes transitan diariamente por la zona, a la espera de una respuesta de las autoridades capitalinas.

Cabe mencionar que durante la temporada de lluvias en Ciudad de México, se incrementa la aparición de socavones debido al reblandecimiento del subsuelo y la acumulación de agua. Este fenómeno pone en riesgo la infraestructura vial, ya que el exceso de humedad facilita colapsos repentinos en diferentes zonas urbanas.

Temas Relacionados

CDMXGAMCasas Alemánlluviassocavonesmexico-noticias

Más Noticias

Ante manifestaciones en la zona arqueológica de Tulum, el INAH aclara situación con Grupo Mundo Maya

Trabajadores sindicalizados denunciaron presuntos actos de “usurpación de funciones” por parte de la empresa GAFSACOMM

Ante manifestaciones en la zona

Alcalde de Piedras Negras explota contra periodista que le preguntó si se sometería a prueba de antidoping

En medio de cuestionamientos hacia su administración, Jacobo Rodríguez enfrentó a una reportera durante su conferencia de prensa

Alcalde de Piedras Negras explota

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

El mediocampista galés acelera su recuperación y podría ver minutos, tras semanas de trabajo diferenciado

¿Qué tan cerca está el

Leche dorada: cómo preparar este elixir natural que brinda propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

A esta bebida se le reconocen muchos beneficios para la salud

Leche dorada: cómo preparar este

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

La reciente charla exclusiva entre el cantante y la periodista ha generado especulaciones en redes sociales, especialmente por la falta de interacción digital y el silencio de ambos tras la publicación del material

Christian Nodal deja de seguir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen a ocho personas en

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

“Todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, dice Ricardo Anaya sobre excandidato del PAN acusado en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal deja de seguir

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

Christian Nodal afirma que el hate que recibe Ángela Aguilar son campañas pagadas en su contra

Christian Nodal revela que él terminó a Belinda y a Cazzu: “No es placentero decirlo, pero sí”

Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma a menos de un mes de romper con Cazzu

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?