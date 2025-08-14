Minnie West sigue deprimida a tres años de la muerte de su mamá, Amparín Serrano de ‘Distroller’: “No estoy pudiendo”

Minnie West comparte el doloroso proceso de duelo tras la muerte de su madre, Amparín Serrano (Foto: Instagram / @minniewest / Facebook / Amparín Serrano)

“Voy a pasar más años extrañándote que los que tuve para conocerte”, escribió Minnie West en un mensaje dirigido a su madre, Amparín Serrano, fallecida hace tres años.

La frase, publicada en la descripción de un video en su perfil de Instagram, condensa la magnitud de un duelo que, lejos de atenuarse con el tiempo, se ha convertido en una presencia constante y desgarradora en la vida de la actriz.

En ese mismo mensaje, West confesó: “Desde que te fuiste vivo con el cuerpo a la mitad, como si me hubieran cortado con cuchillo y me hubieran dejado aquí, desangrándome en cámara lenta”.

La actriz revela en redes sociales el impacto emocional y psicológico de la pérdida materna (IG)

La muerte de Amparín Serrano en un accidente doméstico marcó un antes y un después para su hija, quien ha hecho público el impacto devastador de esa pérdida.

Tres años después, West decidió compartir un testimonio en video titulado “La vida después de que se muere tu mamá, en mi experiencia”, donde expone con crudeza la cotidianidad de su duelo.

En el material, la actriz describe cómo la ausencia materna se manifiesta en cada aspecto de su rutina: “Es despertarte y acordarte otra vez que, como todos los días, de que ya no está, es tomarte tus pastillas como si fuera tu desayuno, es literalmente arrastrarte de tu cama, vestirte aunque no quieras existir. Es fingir que todo está bien cuando por dentro te estás pudriendo vivo”.

La muerte de Amparín Serrano marcó un antes y un después en la vida de su hija Minnie West (Twitter @beto_murrieta/@carlon_2020)

El relato de West no se limita a la evocación de recuerdos, sino que detalla el proceso psicológico que ha atravesado desde la muerte de su madre. La actriz reveló que, durante su proceso de duelo, necesitó internarse en un hospital psiquiátrico, una decisión que evidencia la profundidad de su sufrimiento.

En el video, West utiliza imágenes de su día a día para ilustrar la dificultad de enfrentar fechas significativas, como sus cumpleaños. Al respecto, expresó:

Amparín Serrano murió en un accidente en casa |Crédito: IG, Minnie West

“Es cumplir 32 y saber que ella siempre va a tener 56, es tener conversaciones con ella en tu cabeza, sentir que el mundo está avanzando mientras tú estás atorada en el día en que se murió, es darte cuenta que las fotos y videos ya no son recuerdos, son pruebas, pruebas de que sí existió, pruebas de que sí te abrazó, pruebas de que sí estuvo aquí, pruebas de que sí fue real”.

La actriz también abordó la imposibilidad de superar la pérdida, reconociendo que su vida cambió de manera irreversible tras la muerte de su madre. En sus palabras, “Es estar consciente de que dos cosas se murieron ese día con ella: ella y mis ganas de estar aquí. Es tener mil cosas qué decirle, pero saber que adiós nunca será una de ellas... Al final vivir con un duelo es entender que el dolor no se supera, solo se administra y que la vida no sigue igual, al menos para mí, la vida sigue sin ella”.

West describe cómo la ausencia de su madre afecta su rutina diaria y su salud mental (IG)

En la descripción del video, West profundizó en la dimensión de su dolor, admitiendo que la ausencia de su madre no solo persiste, sino que se intensifica con el paso del tiempo.

“Desde que te fuiste, no estoy viviendo. Estoy sobreviviendo. Pero cada vez me cuesta más. Cada vez siento que me estoy apagando un poco más. Y sí lo admito: no estoy pudiendo. No me estoy acostumbrando. No estoy sanando. Estoy partiéndome todos los días un poco más, sonriendo, cuando por dentro estoy hecha pedazos. A veces nadie lo ve, porque ya aprendí a disimular. Pero yo no estoy bien, porque tú no vas a regresar. Y eso no lo puedo aceptar. Porque no sé vivir sin ti ma. Te amo y te extraño con todo mi ser Fletzo”.