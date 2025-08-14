La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 14 de agosto: Ninel Conde revela qué tiene en común con ‘Alma Rey’ de Rebelde

Tras ello, Elaine se acercó a Abelito para abrazarlo, tratando de calmarlo. “¿No has desayunado, verdad? Es por eso".

“Las porras que yo eché eran para quien las escucharan. La gente de mente cerrada no escuchan si les dicen ‘ahí está el plato’”

“Si tú no escuchas, tu mente va a estar cerrada siempre.”, contestó Abelito visiblemente molesto.

“Ese no es mi problema. Yo estaba de mi lado totalmente coordinado, pero lo que tú creíste estuvo mal”, dijo Abelito ante el reclamo de la actriz.

Abelito y Elaine se confrontan después de la prueba de salvación.

“ Lo ocurrente, lo chistosa, directa, inventada, exagerada del vestuario, yo era ‘showsera’ siempre. A mí Pedro Damián me dejó crear ese personaje muy a mi estilo, que es una cantante grupera y tiene una hija que no es su hit que su mamá sea famosa”, dijo.

En una conversación con Priscila Valverde, Ninel contó qué tiene en común con ‘Alma Rey’, el personaje al que dio vida en la exitosa telenovela ‘Rebelde’, donde fue la mamá de ‘Roberta Pardo’.

