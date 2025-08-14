La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 14 de agosto: Ninel Conde revela qué tiene en común con ‘Alma Rey’ de Rebelde

En una conversación con Priscila Valverde, Ninel contó qué tiene en común con ‘Alma Rey’, el personaje al que dio vida en la exitosa telenovela ‘Rebelde’, donde fue la mamá de ‘Roberta Pardo’.
“Lo ocurrente, lo chistosa, directa, inventada, exagerada del vestuario, yo era ‘showsera’ siempre. A mí Pedro Damián me dejó crear ese personaje muy a mi estilo, que es una cantante grupera y tiene una hija que no es su hit que su mamá sea famosa”, dijo.
Abelito y Elaine se confrontan después de la prueba de salvación.
“Ese no es mi problema. Yo estaba de mi lado totalmente coordinado, pero lo que tú creíste estuvo mal”, dijo Abelito ante el reclamo de la actriz.
“También es tu problema.”
“Si tú no escuchas, tu mente va a estar cerrada siempre.”, contestó Abelito visiblemente molesto.
“Las porras que yo eché eran para quien las escucharan. La gente de mente cerrada no escuchan si les dicen ‘ahí está el plato’”
Tras ello, Elaine se acercó a Abelito para abrazarlo, tratando de calmarlo. “¿No has desayunado, verdad? Es por eso".