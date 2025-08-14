México

La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 14 de agosto: Ninel Conde revela qué tiene en común con ‘Alma Rey’ de Rebelde

La actriz dio vida al personaje en la exitosa telenovela de Pedro Damián

Por Armando Guadarrama

Guardar
(IG/ninelconde)
(IG/ninelconde)
01:18 hsHoy

En una conversación con Priscila Valverde, Ninel contó qué tiene en común con ‘Alma Rey’, el personaje al que dio vida en la exitosa telenovela ‘Rebelde’, donde fue la mamá de ‘Roberta Pardo’.

Lo ocurrente, lo chistosa, directa, inventada, exagerada del vestuario, yo era ‘showsera’ siempre. A mí Pedro Damián me dejó crear ese personaje muy a mi estilo, que es una cantante grupera y tiene una hija que no es su hit que su mamá sea famosa”, dijo.

22:34 hsAyer

Abelito y Elaine se confrontan después de la prueba de salvación.

“Ese no es mi problema. Yo estaba de mi lado totalmente coordinado, pero lo que tú creíste estuvo mal”, dijo Abelito ante el reclamo de la actriz.

“También es tu problema.”

“Si tú no escuchas, tu mente va a estar cerrada siempre.”, contestó Abelito visiblemente molesto.

“Las porras que yo eché eran para quien las escucharan. La gente de mente cerrada no escuchan si les dicen ‘ahí está el plato’”

Tras ello, Elaine se acercó a Abelito para abrazarlo, tratando de calmarlo. “¿No has desayunado, verdad? Es por eso".

La actriz y el influencer se enfrentaron |Crédito: Televisa
Elaine y Abelito discuten tras
Elaine y Abelito discuten tras prueba (Recorte)
22:32 hsAyer

Temas Relacionados

La casa de los famosos MéxicoAbelitoNinel Condemexico-entretenimiento

Últimas noticias

¿Cuántas veces se ha lesionado JJ Macias, jugador que podría llegar a Pumas?

El delantero tapatío podría convertirse en el fichaje más comentado del torneo, tras un historial de lesiones

¿Cuántas veces se ha lesionado

Receta de tacos dorados en freidora de aire con tortilla de nopal

Esta forma de preparación hace que disminuyan sus calorías y contenido de grasas saturadas

Receta de tacos dorados en

Diputada pide comparecencia de exdirector de inteligencia por caso “La Barredora” en Tabasco

La legisladora del PAN exige la comparecencia del general Audomaro Martínez para brindar información sobre este caso

Diputada pide comparecencia de exdirector

Lo que sabemos del desabasto de gasolina en varios estados, entre ellos CDMX, Edomex, Chiapas y NL

Se estima que la problemática radica en retrasos logísticos por la falta de autotanques y pipas para el transporte de combustibles hacia las estaciones de servicio

Lo que sabemos del desabasto

Por qué desalojaron a los usuarios de la Línea 2 del metro de la CDMX

El director general, Adrián Ruvalcaba indicó que fueron desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez

Por qué desalojaron a los

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conoce los 10 K-dramas favoritos

Conoce los 10 K-dramas favoritos del público en Corea del Sur para maratonear este fin de semana

Glosario de tecnología: qué significa Almacenamiento en bloque

Merlina temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena la segunda parte, tráiler, reparto y más

Reino Unido sugiere borrar correos electrónicos antiguos ante la sequía

Spotify y Apple Music ponen la mira en el nuevo álbum de Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador designó al Cartel de

Ecuador designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista

Esta fue la primera señal de un hombre de que tenía cáncer de esófago y que su médico minimizó

Cuál será el estado del tiempo en Reston para mañana

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

Clima en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

DEPORTES

River Plate empata con Libertad

River Plate empata con Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de la Copa Libertadores

El Galatasaray tomó una decisión sobre el futuro de Mauro Icardi

El video de los serios incidentes entre la Policía brasileña y los hinchas de Godoy Cruz

Robó la pelota tras el saque del medio y gritó: el gol a los 14 segundos que le dio la ventaja a Botafogo en la Libertadores

Salió tercera con la Selección en la Copa América, es Policía y filmó un peculiar video con consejos para ir al estadio