Lo encontró muerto y usó su identidad: un policía de Florida es acusado de un esquema fraudulento para apropiarse de una casa

El policía de Lauderhill tomó posesión de la casa y pagó reformas por más de 200.000 dólares a nombre del propietario fallecido (WPLG-TV vía AP).

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El cuerpo de Dennis I. West llevaba varios días dentro de su casa cuando un policía acudió a averiguar qué había ocurrido. Tres años después, los investigadores acusan a ese mismo agente de utilizar la identidad del fallecido para tomar el control de la vivienda y llevar a cabo una reforma de más de USD 200.000.

La secuencia comenzó el 11 de julio de 2022, en una casa de dos plantas de Lauderhill, al norte de Miami, en Florida. Una vecina no veía a West, de 71 años y quien vivía solo, desde hacía dos semanas.

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Brian Louis Sguros, de 35 años e integrante del Departamento de Policía de Lauderhill, acudió junto a otro oficial para realizar una inspección de bienestar. Allí hallaron al hombre muerto, tendido boca arriba cerca de la entrada. No había señales de ingreso forzado ni indicios de que se hubiera cometido un delito, reportó The New York Times.

La autopsia despejó una primera incógnita: West había muerto por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Sin embargo, según la investigación, el caso apenas comenzaba.

El oficial Brian Louis Sguros halló el cuerpo de Dennis I. West durante una inspección en Lauderhill en julio de 2022 (Broward Sheriff's Office).

La maniobra comenzó con una amistad inexistente

Poco después del hallazgo, Sguros se presentó en la oficina del médico forense como amigo de West, aunque los investigadores no encontraron evidencias de que ambos se conocieran, informó NBC News.

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Asimismo, afirmó que el fallecido no tenía parientes vivos, pese a que contaba con dos hermanos, y se ofreció a encargarse de los trámites funerarios. Así, en septiembre de 2022, el agente firmó la autorización para que el médico forense liberara el cuerpo.

Marty Kiar, tasador de propiedades del condado de Broward, dijo a The New York Times que West habría sido cremado. El paradero de sus cenizas, sin embargo, todavía es una incógnita.

El cuerpo de Dennis West fue retirado de su vivienda en Lauderhill el 11 de julio de 2022, tras una inspección de bienestar solicitada por una vecina (Captura de video: NBC News).

Mientras la casa se remodelaba, West aún figuraba como su dueño

En agosto de 2022, semanas después de encontrar el cadáver, Sguros tomó posesión de la casa. En una declaración jurada, alegó que la vivienda estaba llena de basura, tenía parte del techo derrumbada, una estructura inestable y una piscina abandonada.

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Entre agosto de 2022 y febrero de 2025, el policía limpió y destinó al menos USD 214.000 en reparar la vivienda. También pagó impuestos y servicios a nombre de West, precisó Associated Press.

Según su versión, creyó que actuaba de manera legal dado que buscaba evitar que la casa fuera ocupada y proteger el vecindario. Además, aseguró que no intentó ocultar lo que hacía.

Sin embargo, los detectives descubrieron que el policía había realizado consultas desde su computadora laboral en bases de datos de las fuerzas de seguridad. De ese modo, obtuvo el registro de la licencia de conducir de West, con su dirección, fecha de nacimiento, número de Seguridad Social y otros datos personales, indicó NBC News.

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En 2024, se presentó una solicitud de permiso para cambiar puertas y ventanas exteriores a nombre de West, con su firma, pese a que había muerto dos años antes. El formulario consignaba como contacto el número telefónico de Sguros.

Un encargado de la empresa que realizó parte de los trabajos declaró que no sabía sobre la muerte del propietario y recordó que Sguros le había dicho que West “no estaba disponible”.

El agente utilizó bases de datos de las fuerzas de seguridad para acceder a la licencia y al número de Seguridad Social de West (WSVN-TV vía AP).

Una empresa inmobiliaria dejó al policía al descubierto

En febrero de 2025, Sguros y su esposa iniciaron un trámite ante el tasador del condado para reclamar la titularidad del inmueble. El plan que había sostenido durante casi tres años comenzó a desmoronarse cuando una empresa inmobiliaria logró localizar a los hermanos de West y adquirió la propiedad.

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Cuando la empresa obtuvo la posesión legal de la vivienda, encontró a Sguros en el lugar y notificó a las autoridades. El oficial devolvió las llaves antes de que la compañía iniciara una demanda de desalojo, aunque luego exigió el reintegro del dinero que había invertido en la propiedad.

En una demanda civil, reclamó más de USD 200.000 por tareas de limpieza, reparaciones y mejoras. Los documentos judiciales muestran que nunca pudo acreditar haber llegado a la casa mediante una compra, un alquiler, una designación en el proceso sucesorio, una escritura o algún vínculo con los herederos, detalló NBC News.

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Por consiguiente, un abogado de la empresa presentó una denuncia y una investigación sacó a la luz la secuencia de gestiones, pagos y documentos efectuados desde la muerte de West.

Esta semana fue detenido y acusado de cinco delitos graves, entre ellos mala conducta en la función pública, uso ilícito de la identidad de una persona fallecida, uso ilegal de datos personales, un delito contra un usuario de computadora y uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional.

Tras comparecer ante un tribunal, quedó en libertad bajo una fianza de USD 25.000 y fue apartado de sus funciones sin sueldo.