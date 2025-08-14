México

Gobierno de Jalisco ofrece disculpa pública por la desaparición de cuatro personas en 2010

Durante el acto de disculpa pública, familiares manifestaron inconformidad por omisiones y falta de cambios reales en atención a víctimas

Guardar
Familiares de las víctimas expresaron
Familiares de las víctimas expresaron descontento por el maltrato y la falta de avances reales en la atención a personas desaparecidas. (X/@CEPAD_AC)

Este jueves 14 de agosto de 2025, autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco y la Fiscalía estatal ofrecieron una disculpa pública a los familiares de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo y Carolina, personas desaparecidas desde el 30 de septiembre del 2010 en la frontera entre Jalisco y Zacatecas.

Esto en el cumplimiento de la Recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante el evento —cubierto por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)—, funcionarios estatales reconocieron públicamente la violación de los derechos a la justicia, la verdad y la integridad personal de las víctimas.

¿Qué dijeron los autoridades?

La disculpa responde a la
La disculpa responde a la Recomendación 167/2023 de la CNDH, que exige reconocer violaciones a los derechos de las víctimas y sus familias.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, afirmó “El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por violar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas, en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”.

El Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, Jesús Eduardo Villa, puntualizó que la Recomendación 167/2023 obligaba a la aceptación integral del documento por parte de las autoridades estatales: “Reconocer las omisiones y restablecer la dignidad de las víctimas directas e indirectas, así como de los jóvenes hijos, padres y madres de familia que tienen un proyecto de vida, es un compromiso institucional para que hechos como estos no vuelvan a repetirse”.

Entre los compromisos asumidos, se destacó la urgencia de garantizar la reparación integral del daño, que abarca compensación, rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición.

La CNDH hizo un llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco para cumplir estas obligaciones y continuar con el acompañamiento institucional a las familias.

“La fiscalía mantiene maltrato a familiares de personas desaparecidas”

El Gobierno de Jalisco y
El Gobierno de Jalisco y la Fiscalía estatal ofrecieron una disculpa pública a familiares de cuatro personas desaparecidas desde 2010 en la frontera con Zacatecas.|Crédito: Cuartoscuro

El acto, sin embargo, provocó un profundo descontento entre familiares, María Natividad Guerrero Sedano, madre de una de las víctimas, dirigió una demanda al Estado:

“Hoy debería ser un día en el que demos un paso en la justicia por el caso de la desaparición de mi hija Darío Guadalupe Cruz Guerrero y mi yerno Ramón Enciso Ramírez (...) Para nosotros, las familias que en lugar de ser escuchadas, hemos sido ignoradas y muy desgastadas, sin respetar los acuerdos que generamos por la Fiscalía y particularmente por la Vice Fiscalía de Derechos Humanos”.

Guerrero Sedano agregó: “Hoy me doy cuenta nuevamente que la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene sus prácticas de maltrato hacia las familias de personas desaparecidas”.

Diego Enciso Cruz, víctima indirecta, señaló que la búsqueda de sus padres debió iniciar de inmediato tras la notificación de su desaparición. Relató que la falta de acción de las instituciones públicas lo dejó sin el acompañamiento de sus progenitores desde los tres años y planteó que esa ausencia le ha impedido construir recuerdos junto a ellos. Agregó que la ausencia de información sobre su paradero, incluso después de casi quince años, continúa generándole angustia.

Los reclamos señalaron que aunque las disculpas públicas constituyen un avance relevante según familiares, diversas omisiones en el acto y la falta de cambios estructurales en la atención a víctimas mantienen el reclamo de verdad y reparación.

Al unísono, familiares y buscadores de personas desaparecidas corearon: “¿Dónde están?, ¿Por qué los buscamos, por qué los amamos?“ , con lo que finalizó la disculpa pública.

Temas Relacionados

JaliscoPersonas desaparecidasVíctimas de desaparición forzadamexico-noticias

Más Noticias

¡36,000 mil pesos! FIFA da a conocer los precios de los boletos para el Mundial 2026

Las cifras anunciadas para disfrutar encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han generado polémicas

¡36,000 mil pesos! FIFA da

Temblor hoy 14 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Baja California

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 14 de agosto

Probamos el HONOR 400: las mejores funciones de inteligencia artificial para fotos y videos, sin pagar un peso o saber de prompting

Descubre el nuevo HONOR 400 y HONOR 400 Pro, smartphones con cámara de 200 MP y más de 40 funciones impulsadas por inteligencia artificial. Probamos imagen a video con IA, súper zoom IA, collage en movimiento y expansión de imágenes durante una experiencia exclusiva en Sint Maarten

Probamos el HONOR 400: las

Valor de cierre del dólar en México este 14 de agosto de USD a MXN

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Golpean al CJNG en Campeche: caen “El 80″,“Lady Drones” y tres sicarios tras operativo en Champotón

La titular de la SSP estatal, Marcela Muñoz, destacó que los cinco detenidos eran personajes cruciales que han permitido el ataque con drones en diversos puntos del sureste mexicano

Golpean al CJNG en Campeche:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpean al CJNG en Campeche:

Golpean al CJNG en Campeche: caen “El 80″,“Lady Drones” y tres sicarios tras operativo en Champotón

Agentes de EEUU entrenan personal de la Fiscalía de Puebla para para localizar a prófugos de la justicia

Lo arrestan con más de 22 kilos de marihuana y cocaína en Ciudad Juárez

Amenaza de bomba en complejo de seguridad de Sinaloa resulta falsa alarma

FGR vincula a proceso a hombre detenido con más de 300 kilos de cocaína en Baja California

ENTRETENIMIENTO

¡Enseñaron todo!: Abelito, Aldo de

¡Enseñaron todo!: Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury se quitan la ropa tras nominaciones en La Casa de los Famosos México 3

“Ponle una ch*nga”: Adrián Marcelo lanza mensaje de apoyo a Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

Fiestas de octubre 2025: cartel, precios, preventa y qué zonas serán gratuitas

SimiFest 2025: line-up, fecha, sede, precios y todo lo que debes saber

Pepe Aguilar recibe burlas en redes tras entrevista de Christian Nodal; así reaccionó: “Me caen bien por argüenderos”

DEPORTES

¡36,000 mil pesos! FIFA da

¡36,000 mil pesos! FIFA da a conocer los precios de los boletos para el Mundial 2026

¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para romper el récord histórico de Carlos Vela en la MLS?

Supernova Strickers: Cuándo y dónde ver los combates del evento estelarizado por Gala Montes y Alana Flores

Tigres vs América: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025?

Ricardo Peláez critica la trayectoria de JJ Macías y su posible llegada a Pumas: “Se cree más de lo que es”