'Cosita', perrita de Silvia Pinal, llora al percibir el abrigo de la diva

El emotivo momento en que la perrita olfateó el abrigo de la actriz y la buscó entre lágrimas ha tocado el corazón de los seguidores y evidenciado el duelo animal

Por Armando Guadarrama

La familia de Silvia Pinal
La familia de Silvia Pinal no mostró interés en hacerse cargo de Cosita tras su fallecimiento, según Origel (Archivo)

El periodista Ernesto Buitrón reveló que Silvia Pinal incluyó a su perrita Cosita en el reparto de su herencia, asegurando que la chihuahua, con más de 15 años de vida, recibiera protección y cuidados en su vejez.

Esta decisión, que sorprendió a muchos y generó debate en medio de rumores sobre desacuerdos familiares, pone de relieve el vínculo excepcional entre la actriz y su mascota, y la manera en que la figura de Cosita trasciende el simple papel de animal de compañía.

La noticia, difundida por Buitrón y comentada también por el periodista Pepillo Origel, detalla que la actriz, considerada una de las grandes figuras del Cine de Oro Mexicano, destinó una parte de su fortuna a garantizar el bienestar de Cosita.

Tras la muerte de Silvia
Tras la muerte de Silvia Pinal, su mascota Cosita encuentra un nuevo hogar con Efigenia Ramos (Archivo)

Según el propio Buitrón, “la perrita ‘Cosita’ fue la última mascota que tuvo doña Silvia Pinal, y esta singular chihuahua se dice heredó una parte de la fortuna que dejó la diva del cine mexicano, para pasar sus últimos días protegida”.

El impacto emocional de la ausencia de Silvia Pinal se hizo evidente durante una entrevista con el programa Sale el Sol, cuando Cosita, al percibir el aroma del abrigo de su dueña, mostró una reacción de búsqueda y apego.

Efigenia Ramos, asistente personal de la actriz durante más de 30 años y actual responsable del cuidado de la perrita, intentó consolarla con palabras: “Ya no está bebé, ya no está”, mientras la chihuahua lloraba y buscaba a su dueña en la prenda.

Este episodio, ampliamente difundido, ilustra la profundidad del lazo entre ambas y la manera en que los animales pueden experimentar y expresar el duelo.

Se llama 'Cosita' y es Efigenia Ramos quien la cuida Crédito: Sale el sol

La relación entre Silvia Pinal y Cosita se forjó a lo largo de más de una década y media. La perrita acompañó a la actriz en entrevistas, sesiones fotográficas y actos sociales, convirtiéndose en una presencia constante tanto en la vida pública como privada de la artista.

Según Origel, “la perrita que tenía la señora Pinal, ‘Cosita’ era su adoración, pero también (la perrita) quería mucho a Efi y Efi se la llevó porque no le iban a hacer caso. Segurísimo que nadie le iba a hacer caso, nadie se la iba a llevar”.

Esta afirmación subraya el papel de Ramos, quien asumió la responsabilidad de cuidar a Cosita tras el fallecimiento de la actriz el 28 de noviembre de 2024, y quien explicó que la perrita no se siente cómoda con nadie más.

Ramos, en declaraciones recogidas por Buitrón, relató que Cosita solía dormir con Silvia Pinal y que tenía preferencias alimenticias muy marcadas, rechazando las croquetas y optando por pollo o bistec.

Cosita, la chihuahua que acompañó
Cosita, la chihuahua que acompañó a Silvia Pinal, fue considerada parte de su familia (Archivo)

“Dicen que la amo más que a mi hijo, ya le estoy dando croquetas, ya entendió que debe comer croquetas”, comentó Ramos, evidenciando el proceso de adaptación de la mascota a su nueva rutina.

Además, la perrita era una figura habitual en la oficina de la actriz en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), lo que refuerza su integración en la vida cotidiana de Pinal.

