Temblor hoy 13 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Por Cinthia Salvador

    10:41 hsHoy

    El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 02:42 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 37 km al sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca con una profundidad de 104 km.

    Oaxaca registra sismo de 4.1 de magnitud

    Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

    Por Infobae Noticias

    México es un país sísmico
    México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

    Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Unión Hidalgo ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    10:39 hsHoy

    El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 01:45 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 18 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 90.6 km.

    Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Huixtla

    El sismo ocurrió a las 1:45 horas, a una distancia de 18 km de Huixtla y tuvo una profundidad de 90.6 km

    Por Infobae Noticias

    El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

    Un sismo de 4.2 de magnitud se registró en el municipio de Huixtla ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    10:36 hsHoy

    El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 01:45 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 94 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, con una profundidad de 15.4 km.

    06:59 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

