Temblor hoy 13 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 01:45 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 94 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, con una profundidad de 15.4 km.

Un sismo de 4.2 de magnitud se registró en el municipio de Huixtla ubicado en Chiapas , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 01:45 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 18 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 90.6 km.

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Unión Hidalgo ubicado en Oaxaca , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 02:42 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 37 km al sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca con una profundidad de 104 km.

Últimas noticias

Risas, revelaciones y estrategias: así se vivió la segunda Noche de Cine en La Casa de los Famosos México Los habitantes vivieron situaciones bochornosas que fueron expuestas ante el público en las tres cintas presentadas

La Casa de los Famosos México 2025: quién ganó la segunda ‘Moneda del Destino’ El ganador de esta dinámica obtuvo una ventaja estratégica que podría modificar el curso de la competencia

Clima en Santiago Ixcuintla: temperatura y probabilidad de lluvia para este 13 de agosto Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 13 de agosto La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados