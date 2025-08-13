Temblor hoy 13 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 02:42 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 37 km al sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca con una profundidad de 104 km.
El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 01:45 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 a 18 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 90.6 km.
El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 01:45 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 94 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, con una profundidad de 15.4 km.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.