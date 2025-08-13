México

Sorteo Mayor 3982: conoce los resultados de la Lotería Nacional de este martes 12 de agosto

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Por Omar López

Guardar
El billete del sorteo de
El billete del sorteo de este martes hace un homenaje a los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc, el último Huey Tlatoani de México-Tenochtitlán. (Lotería Nacional)

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional de México es un sorteo tradicional que se celebra todos los martes a las 20:00 horas (hora del centro de México) y es uno de los juegos de azar más emblemáticos del país con un premio mayor de 21 millones de pesos repartidos en tres series.

En la edición del 12 de agosto de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Mayor 3982 hace homenaje a los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, el último Huey Tlatoani de México-Tenochtitlan, quien asumió el liderazgo tras la muerte de Moctezuma II y Cuitláhuac, enfrentando con coraje el asedio español en 1521.

“Para Lotería Nacional, conmemorar los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc es una forma de reconocer el valor de nuestras raíces, rendir homenaje a la historia indígena de México y dar visibilidad a quienes forjaron la identidad de nuestra nación. A través de este sorteo, se honra su legado y se promueve el orgullo por nuestro pasado, fortaleciendo la memoria colectiva del pueblo mexicano”, se lee en el sitio de la Lotería Nacional.

Resultados del Sorteo Mayor del 12 de agosto de 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 17834
  • Premio de 2 millones 550 mil pesos: 43970
  • Premio de 900 mil pesos: 09148
  • Premio de 240 mil pesos: 55114
  • Premio de 240 mil pesos: 43223
  • Premio de 240 mil pesos: 39805
  • Premio de 240 mil pesos: 05126
  • Premio de 120 mil pesos: 19896
  • Premio de 120 mil pesos: 39161
  • Premio de 120 mil pesos: 41050
  • Premio de 120 mil pesos: 40292
  • Premio de 120 mil pesos: 18670

Los reintegros de este sorteo son los números 4, 0, y 8 . Recuerden que, si sus números terminan en estos números, ¡Ganan Reintegro!

La estructura del Sorteo Mayor

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos son transmitidos en tiempo real por las redes sociales de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)

El sorteo utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Plazo: Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

  • Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cobrarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.
  • Por su parte, los premios mayores se reclaman en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Temas Relacionados

Sorteo MayorLotería Nacionalloterias-mexicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Santoral del 13 de agosto: ¿Quién fue San Hipólito mártir y por qué se celebra hoy?

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del 13 de agosto:

Efemérides del 13 de agosto, la historia de un día como hoy

Para que no olvides los acontecimientos más importantes que están por conmemorarse, acá te presentamos las efemérides más relevantes de este miércoles

Efemérides del 13 de agosto,

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto: servicio lento en L2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor hoy 13 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 13 de agosto

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Información sobre tu viaje? Revisa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los narcos entregados

Ellos son los narcos entregados a EEUU que podrían enfrentar penas de cadena perpetua

David Saucedo prevé reacción violenta por capos trasladados a EEUU y asegura que hay más listas pendientes

Esposados y cabizbajos: Revelan videos inéditos del traslado de 26 reos mexicanos a EEUU

Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían

Cae hombre que llevaba más de 800 kilos de metanfetamina de Nuevo León a Baja California en galones de refresco

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde y Mar Contreras

Ninel Conde y Mar Contreras se enfrentan tras revelaciones en la Noche de Cine: “No me gusta la hipocresía”

La Casa de los Famosos México 2025: quién ganó la segunda ‘Moneda del Destino’

La vez que Ángela admitió tener cuentas falsas y cómo Pepe Aguilar respondía a los “haters” a través de otros perfiles

Elaine Haro reaccionó al cine de La Casa de los Famosos México tras ser expuesto el coqueteo con Aarón Mercury: “no me hagan ver como una z***”

Cazzu habría sido recomendada a La Voz México por Belinda, según Javier Ceriani

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 5 que serán transmitidos por televisión abierta

“El estadio lo tenemos que hacer sí o sí”: asegura Víctor Velázquez presidente del Cruz Azul

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

Ex jugador de Argentina, campeón del mundo, asegura que ama el himno nacional de México

Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”