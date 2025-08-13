Sorteo Mayor 3982: conoce los resultados de la Lotería Nacional de este martes 12 de agosto

El billete del sorteo de este martes hace un homenaje a los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc, el último Huey Tlatoani de México-Tenochtitlán. (Lotería Nacional)

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional de México es un sorteo tradicional que se celebra todos los martes a las 20:00 horas (hora del centro de México) y es uno de los juegos de azar más emblemáticos del país con un premio mayor de 21 millones de pesos repartidos en tres series.

En la edición del 12 de agosto de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Mayor 3982 hace homenaje a los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, el último Huey Tlatoani de México-Tenochtitlan, quien asumió el liderazgo tras la muerte de Moctezuma II y Cuitláhuac, enfrentando con coraje el asedio español en 1521.

“Para Lotería Nacional, conmemorar los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc es una forma de reconocer el valor de nuestras raíces, rendir homenaje a la historia indígena de México y dar visibilidad a quienes forjaron la identidad de nuestra nación. A través de este sorteo, se honra su legado y se promueve el orgullo por nuestro pasado, fortaleciendo la memoria colectiva del pueblo mexicano”, se lee en el sitio de la Lotería Nacional.

Resultados del Sorteo Mayor del 12 de agosto de 2025

Premio mayor de 21 millones de pesos: 17834

Premio de 2 millones 550 mil pesos: 43970

Premio de 900 mil pesos: 09148

Premio de 240 mil pesos: 55114

Premio de 240 mil pesos: 43223

Premio de 240 mil pesos: 39805

Premio de 240 mil pesos: 05126

Premio de 120 mil pesos: 19896

Premio de 120 mil pesos: 39161

Premio de 120 mil pesos: 41050

Premio de 120 mil pesos: 40292

Premio de 120 mil pesos: 18670

Los reintegros de este sorteo son los números 4, 0, y 8 . Recuerden que, si sus números terminan en estos números, ¡Ganan Reintegro!

La estructura del Sorteo Mayor

Los resultados de los sorteos son transmitidos en tiempo real por las redes sociales de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)

El sorteo utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

Cachito: $30 MXN.

Serie (20 cachitos): $600 MXN.

Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Plazo: Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cobrarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Por su parte, los premios mayores se reclaman en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.