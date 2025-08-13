México

Cazzu habría sido recomendada a La Voz México por Belinda, según Javier Ceriani

El periodista también reveló que existen acciones pendientes relacionadas con la nacionalidad mexicana de la hija que la cantante tuvo con Christian Nodal

Por Cinthia Salvador

Guardar
El periodista también reveló que
El periodista también reveló que existen acciones pendientes relacionadas con la nacionalidad mexicana de la hija que la cantante tuvo con Christian Nodal. (Captura de pantalla Cazzu YouTube)

La posibilidad de que Cazzu se integre como coach en La Voz México cobra fuerza en las más recientes conversaciones dentro de la industria musical televisiva, pero un asunto familiar podría obstaculizar este movimiento.

El periodista de espectáculos, Javier Ceriani, reveló en su más reciente programa que existen acciones pendientes relacionadas con la nacionalidad mexicana de la hija que la cantante tuvo con Christian Nodal.

De acuerdo con Ceriani detalló que Julieta Cazzuchelli se encuentra negociando una posible participación en el reality musical gracias a una recomendación de Belinda, quien, tras haber rechazado volver a ese rol, sugirió a la artista argentina como relevo.

“Muy bien le ha ido con La Voz Argentina. Y viene a México a firmar su libro. Aparente, alegadamente, era lo más importante, el libro. Le preguntaron si tenía relación con Belinda (...) Finalmente, lo confirma. Cazzu y Belinda tienen conexión. Vamos a ver”, explicó.

Cazzu estaría negociando una posible
Cazzu estaría negociando una posible participación en el reality musical gracias a una recomendación de Belinda, quien, tras haber rechazado volver a ese rol, sugirió a la artista argentina. (@cazzu / CUARTOSCURO)

Agregó que la intérprete de “Cactus” no solo habría recomendado a la cantante argentina por motivos profesionales, sino también como parte de un entramado de relaciones personales ligado a enfrentamientos recientes en el mundo del espectáculo.

“Belinda tenía una propuesta de hacer La Voz México... pero no le da gana porque le está yendo más o menos un poco mejor que antes (...) Y ella dijo: ‘No, yo no lo voy a hacer’. Pero, señores de La Voz México, tengo alguien para recomendarles. Para joder a Angelita Aguilar. Belinda habría recomendado a Cazzu para hacer La Voz México”, aseguró Javier Ceriani.

Por otro lado, de acuerdo con la versión del periodista, la ex pareja de Nodal analizaba su residencia en México para avanzar en este proyecto, pero una cuestión migratoria se ha sumado como reto inesperado.

“Y lo lógico es que Cazzu haga residencia en México. A ella le pueden pedir la visa, pero tiene un problema que Nodal no quiere solucionar. Antes quería y ahora no lo quiere hacer (...) Nodal, ahora no le quiere dar el pasaporte mexicano a su hija”, expuso.

Entre los factores que podrían demorar el posible fichaje destaca la situación migratoria de la hija que la cantante tuvo con Nodal. Ceriani aseguró que, tras el nacimiento de la hija de la pareja, Inti, las prioridades sobre la nacionalidad de la menor cambiaron varias veces: al inicio, la artista pidió que naciera en Argentina y no en México ni en Estados Unidos.

Nodal tendría que dar eñ
Nodal tendría que dar eñ permiso necesario para que la pequeña tramite el pasaporte mexicano. (Infobae México / Jovani Pérez)

Más tarde, tras la separación de ambos músicos, el sonorense le habría solicitado que la niña también pudiera tener nacionalidad mexicana, pero en ese momento la cantante negó la posibilidad.

Hoy, de acuerdo con el relato de Javier Ceriani, es Cazzu quien requiere que su hija obtenga nacionalidad mexicana debido a trámites vinculados a su posible trabajo en televisión nacional. Sin embargo, el ahora yerno de Pepe Aguilar según Ceriani, se habría negado actualmente a otorgar el permiso necesario para que la pequeña tramite el pasaporte mexicano.

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalBelindamexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían

Entre los entregados hay líderes, sicarios, operadores financieros y jefes de seguridad de diversos cárteles

Quién es quién: Los perfiles

La planta que ayuda a purificar el aire de humedad y prevenir el moho en las paredes

Dile adiós a los efectos negativos de la humedad que podrían afectar tu salud

La planta que ayuda a

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 13 de agosto

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Predicción del clima en México:

Beca Rita Cetina 2025: qué hacer hacer si no puedes acceder a tu cuenta Llave MX

Durante las últimas semanas, padres de familia reportaron problemas para acceder o crear su cuenta de Llave MX

Beca Rita Cetina 2025: qué

Por esta razón cerrarán la carretera Cuernavaca - Acapulco

El tramo afectado, conocido como entronque Brisas, es especialmente sensible, ya que conecta con rutas secundarias y zonas residenciales

Por esta razón cerrarán la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es quién: Los perfiles

Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían

Cae hombre que llevaba más de 800 kilos de metanfetamina de Nuevo León a Baja California en galones de refresco

Localizan y destruyen 4 áreas de concentración de químicos para elaborar drogas y un “secadero” de marihuana en Sinaloa

Hombres armados atacan a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa: hay un muerto

Detienen a director de la Policía Municipal en Cintalapa, Chiapas, junto a 58 agentes por asociación delictuosa

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de mexicanos

Los mejores memes de mexicanos que dejó el anuncio del regreso de Taylor Swift

¿Eres fan de Hayao Miyazaki? Esta película del cineasta japones volverá a las salas de cine en México

Aleks Syntek afirma que una ‘agencia informativa’ recibe órdenes para sacar de contexto sus declaraciones y recibir ataques

Victoria Ruffo advierte a Eugenio Derbez de un posible “desastre” en De Viaje con los Derbez

Chisme al fallo se entrena en la lista de podcast más sonados en Spotify México de esta semana

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 5 que serán transmitidos por televisión abierta

“El estadio lo tenemos que hacer sí o sí”: asegura Víctor Velázquez presidente del Cruz Azul

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

Ex jugador de Argentina, campeón del mundo, asegura que ama el himno nacional de México

Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”