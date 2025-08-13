Cazzu habría sido recomendada a La Voz México por Belinda, según Javier Ceriani

El periodista también reveló que existen acciones pendientes relacionadas con la nacionalidad mexicana de la hija que la cantante tuvo con Christian Nodal. (Captura de pantalla Cazzu YouTube)

La posibilidad de que Cazzu se integre como coach en La Voz México cobra fuerza en las más recientes conversaciones dentro de la industria musical televisiva, pero un asunto familiar podría obstaculizar este movimiento.

El periodista de espectáculos, Javier Ceriani, reveló en su más reciente programa que existen acciones pendientes relacionadas con la nacionalidad mexicana de la hija que la cantante tuvo con Christian Nodal.

De acuerdo con Ceriani detalló que Julieta Cazzuchelli se encuentra negociando una posible participación en el reality musical gracias a una recomendación de Belinda, quien, tras haber rechazado volver a ese rol, sugirió a la artista argentina como relevo.

“Muy bien le ha ido con La Voz Argentina. Y viene a México a firmar su libro. Aparente, alegadamente, era lo más importante, el libro. Le preguntaron si tenía relación con Belinda (...) Finalmente, lo confirma. Cazzu y Belinda tienen conexión. Vamos a ver”, explicó.

Cazzu estaría negociando una posible participación en el reality musical gracias a una recomendación de Belinda, quien, tras haber rechazado volver a ese rol, sugirió a la artista argentina. (@cazzu / CUARTOSCURO)

Agregó que la intérprete de “Cactus” no solo habría recomendado a la cantante argentina por motivos profesionales, sino también como parte de un entramado de relaciones personales ligado a enfrentamientos recientes en el mundo del espectáculo.

“Belinda tenía una propuesta de hacer La Voz México... pero no le da gana porque le está yendo más o menos un poco mejor que antes (...) Y ella dijo: ‘No, yo no lo voy a hacer’. Pero, señores de La Voz México, tengo alguien para recomendarles. Para joder a Angelita Aguilar. Belinda habría recomendado a Cazzu para hacer La Voz México”, aseguró Javier Ceriani.

Por otro lado, de acuerdo con la versión del periodista, la ex pareja de Nodal analizaba su residencia en México para avanzar en este proyecto, pero una cuestión migratoria se ha sumado como reto inesperado.

“Y lo lógico es que Cazzu haga residencia en México. A ella le pueden pedir la visa, pero tiene un problema que Nodal no quiere solucionar. Antes quería y ahora no lo quiere hacer (...) Nodal, ahora no le quiere dar el pasaporte mexicano a su hija”, expuso.

Entre los factores que podrían demorar el posible fichaje destaca la situación migratoria de la hija que la cantante tuvo con Nodal. Ceriani aseguró que, tras el nacimiento de la hija de la pareja, Inti, las prioridades sobre la nacionalidad de la menor cambiaron varias veces: al inicio, la artista pidió que naciera en Argentina y no en México ni en Estados Unidos.

Nodal tendría que dar eñ permiso necesario para que la pequeña tramite el pasaporte mexicano. (Infobae México / Jovani Pérez)

Más tarde, tras la separación de ambos músicos, el sonorense le habría solicitado que la niña también pudiera tener nacionalidad mexicana, pero en ese momento la cantante negó la posibilidad.

Hoy, de acuerdo con el relato de Javier Ceriani, es Cazzu quien requiere que su hija obtenga nacionalidad mexicana debido a trámites vinculados a su posible trabajo en televisión nacional. Sin embargo, el ahora yerno de Pepe Aguilar según Ceriani, se habría negado actualmente a otorgar el permiso necesario para que la pequeña tramite el pasaporte mexicano.