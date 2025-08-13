México

¿AMLO se reunió con Andrés Manuel López Beltrán en Chiapas?

El expresidente y fundador de Morena, experto en el manejo de crisis mediáticas, también habría dado algunos consejos al actual secretario de Organización

Por Omar Tinoco Morales

El hijo del expresidente, años
El hijo del expresidente, años antes, había descartado buscar un cargo político. | Crédito: Cuartoscuro

Después de que Andrés Manuel López Beltrán publicó una carta para justificar su viaje a Japón, el secretario de Organización de Morena habría acudido a la finca de Palenque, Chiapas, para una reunión con Andrés Manuel López Obrador, según el periodista Mario Maldonado.

De acuerdo con el columnista, el ex presidente de México habría reprendido a su hijo por el contenido y forma de la carta, además del viaje por tierras niponas, donde López Beltrán fue fotografiado en un hotel de lujo y en una exclusiva tienda de moda, contraviniendo los principios de austeridad de la 4T.

Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio clasismo y calumnias”, expresó López Beltrán en la carta con la que buscó dar fin a la polémica.

Según Mario Maldonado, el ex presidente y fundador de Morena, experto en el manejo de crisis mediáticas, también habría dado algunos consejos al actual secretario de organización del partido y operador político del tabasqueño.

Exponen nuevamente a Andy López
Exponen nuevamente a Andy López Beltrán en su viaje a Japón. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Antes de su retiro, López Obrador advirtió que en la finca de Palenque no admitiría visitas de figuras políticas, ni siquiera de su partido, y sólo podrían vistarlo sus hijos.

Aún cuando en Morena se ha dado por cerrado el viaje de López Beltrán mientras se realizaba el Consejo Nacional, el secretario de Organización aún no se reintegra a las giras de la dirigencia nacional ni ha participado en eventos públicos de la 4T.

Este martes, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, rechazó las versiones sobre una posible división interna en la 4T y aseguró que la cúpula del partido estará presente en las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios a finales de mes.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los liderazgos de la 4T para ejercer el poder con humildad y les recordó que el principio del movimiento es vivir en la “justa medianía”.

El llamado de Sheinbaum fue secundado por Luisa María Alcalde, quien insistió en que la 4T se basa en los principios de la humildad y la austeridad.

Durante estas vacaciones de verano, Morena enfrentó polémicas por los viajes internacionales de distintas figuras del partido, como Andrés Manuel López Beltrán, Mario Delgado Carrillo, Ricardo Monreal Ávila, Daniel Asaf, Miguel Ángel Yunes.

