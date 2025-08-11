Juan Ramón de la Fuente se reúne con la directora de ONU Mujeres

Sima Bahaus, directora de ONU Mujeres, se encuentra en México debido a una conferencia sobre las mujeres en América Latina y el Caribe organizada en la Ciudad de México. Crédito: X / @SRE_mx

Este lunes 11 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recibió en sus instalaciones a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. La visita de la alta funcionaria de Naciones Unidas se dio en el marco de la inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un evento auspiciado por la Secretaría de las Mujeres de México, bajo la titularidad de Citlalli Hernández, y que será inaugurada oficialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durará desde el 12 de agosto del 2025 hasta el 15 del mismo mes.

De acuerdo con la información publicada por la SRE a través de su cuenta oficial de X, el encuentro tuvo como punto central el reconocimiento de los logros y retos de México en materia de igualdad sustantiva.

Sima Bahous lleva más de 35 años dedicados a la defensa de las mujeres, las niñas y la igualdad de género. REUTERS/Eduardo Munoz

En este contexto, el canciller Juan Ramón de la Fuente resaltó ante la representante de ONU Mujeres los avances alcanzados en los últimos años y reiteró la voluntad de México de mantener y fortalecer la cooperación con las Naciones Unidas.

El objetivo compartido de México y ONU Mujeres es continuar impulsando la creación y aplicación de programas y políticas públicas que propicien una vida libre de violencia, acceso a derechos y oportunidades equitativas para mujeres y niñas.

Al margen del encuentro diplomático, la figura de Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, suma un componente de experiencia y liderazgo internacional al evento. Bahous, quien ocupa el cargo desde septiembre de 2021, se ha consolidado como una defensora inquebrantable del empoderamiento femenino y la promoción de los derechos de mujeres y niñas en escenarios multiculturales y a diferentes escalas de gobierno.

La Conferencia Regional sobre la Mujer conferencia sobre la mujer de América Latina y el Caribe durará del 12 al 15 de agosto, será inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X / @SRE_mx

La trayectoria profesional de Bahous abarca más de tres décadas en cargos de dirección en organismos internacionales, así como experiencia ministerial y diplomática en su país natal, Jordania.

Antes de asumir su actual función, Bahous ejerció como representante permanente de Jordania ante las Naciones Unidas en Nueva York y, previamente, lideró la dirección regional de los Estados Árabes en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El perfil de Sima Bahous también comprende roles como presidenta del Consejo Superior de Medios de Comunicación, asesora real y directora de fundaciones dedicadas al desarrollo y la comunicación. En el ámbito académico, la directora cuenta con formación doctoral en comunicación de masas y desarrollo por la Universidad de Indiana (Estados Unidos), con estudios adicionales en literatura y arte dramático.