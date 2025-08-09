México

Dónde ver los números ganadores del Chispazo del 8 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Chispazo. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este viernes 8 de agosto, compartidos por la Lotería Nacional.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 11, 14, 15, 16, 24Ganadores: 30,537Dinero entregado: $856,635.70 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 02, 09, 14, 15, 16Ganadores: 49,333Dinero entregado: $1,370,690.55 pesos

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo

Para jugar Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que escoger los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números al azar.

Una urna elegirá las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

