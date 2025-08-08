Programas para el Bienestar 2025: lanzan aviso sobre fraude a mujeres de 18 a 63 años

Los Programas para el Bienestar se encargan de beneficiar a la población más vulnerable del país (X@bbienestarmx)

Millones de personas han encontrado en los Programas para el Bienestar un alivio frente a las dificultades económicas, gracias a los apoyos directos ofrecidos por el gobierno de México. El propósito central de estas iniciativas es combatir las condiciones de vulnerabilidad, expandiendo paulatinamente sus alcances a través de convocatorias periódicas que permiten a nuevos ciudadanos acceder a estos beneficios.

Entre los apoyos, destacan las pensiones para personas adultas mayores, las becas orientadas a estudiantes de distintos niveles educativos y programas de formación laboral que facilitan la inserción en el mercado de trabajo. Además de estos, existen otras ayudas diseñadas para atender necesidades específicas dentro de los grupos más desprotegidos.

Sin embargo, la Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México hizo un llamado a la población a no caer en fraudes en este periodo de inscripciones.

¿Cuál es el aviso sobre el fraude a mujeres de 18 a 63 años de los Programas para el Bienestar?

A través de sus redes sociales, la dependencia señaló que no existe ningún programa oficial con el nombre de “Bono Mujer” y destacó que la información oficial se encuentra únicamente en páginas que incluyen http://gob.mx.

“¡Cuidado! NO existe ningún programa del Gobierno de México llamado “Bono Mujer”, como circula en redes y mensajes. Es falso. La información oficial de los Programas para el Bienestar está únicamente en páginas que incluyen http://gob.mx”, se lee en la publicación.

Además, Carlos Torres Rosas, secretario técnico del gabinete de la presidencia y coordinador general de los Programas para el Bienestar, especificó que lo que sí existe es la Pensión Mujeres Bienestar para adultas mayores de 60 a 64 años.

“No caigas en fraudes. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no entrega un bono de $2,750 a mujeres de 18 a 63 años. Lo que sí existe es la Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas que tengan entre 60 y 64 años y los registros son presenciales”, se lee.

No existe ningún programa oficial con el nombre de “Bono Mujer” (X@carlosgtorres_)

Con esto, las autoridades mexicanas reiteran la importancia de consultar canales oficiales, información verificada, Gobierno de México al momento de buscar detalles sobre los diferentes apoyos sociales existentes en el país.

Notas de alerta de fraude

​​La población debe mantenerse alerta frente a páginas apócrifas o anuncios en redes sociales que puedan ofrecer datos engañosos sobre apoyos federales, por lo que se recomienda tomar en cuenta las siguientes medidas.

Mensajes con enlaces o promesas de bonos​​ | No dar clic ni proporcionar datos

Sitios con dominio distinto a gob.mx | Evitar acceso y reportar

Solicitudes de pago para gestionar registro | Ignorar, son fraude