Merlina 2: Celebridades mexicanas mandan mensaje por estreno de la segunda temporada de la serie

Celebridades hicieron un video inventando a Merlina a visitar México. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Tras el esperado estreno de la segunda temporada de Merlina, la serie dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega, los fanáticos en todo el mundo corrieron a ver los nuevos capítulos, pero fue el público mexicano —uno de los más fieles a esta historia— quien protagonizó una de las reacciones más virales con una divertida y creativa campaña promocional.

En México, la emoción por el regreso de Merlina Addams fue celebrada con un video protagonizado por reconocidas personalidades como Pedrito Sola, El Malilla, La Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen, que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

En este clip, cada uno aportó su estilo único para “mexicanizar” el oscuro y fantástico mundo de la serie, bajo el lema “Merlina, tu tierra te llama”. Pedrito Sola, con su característico humor, fue uno de los más comentados al dirigirle unas palabras directamente a Merlina.

“Merlina, sé que tienes un talento especial para desenterrar el pasado de las personas; estoy seguro de que te encantaría venir a México”, expresó, haciendo un guiño claro a la afición nacional por los chismes del espectáculo.

El Malilla fue parte de un clip de muestra sobre Merlina. Foto: (Captura de Pantalla)

Además, recreó uno de los momentos más virales de su carrera, cuando confundió marcas en vivo durante un comercial de televisión; en esta ocasión, repitió el error a propósito, diciendo que la segunda temporada de Merlina se encontraba en Amazon en vez de Netflix, lo que generó una ola de risas y reacciones en redes.

Por su parte, el cantante urbano El Malilla también se sumó a la campaña con un mensaje que resaltó la riqueza cultural —y peculiar— del país, asegurando que Merlina podría disfrutar de preparar tacos de tripa, chapulines y gusanos, en referencia a la tradicional y variada gastronomía mexicana.

En tono sarcástico, añadió que “solo la banda mexa se electrocuta por diversión”, comentario que provocó carcajadas entre sus seguidores y se viralizó casi de inmediato.

A esta iniciativa también se unieron las drag queens La Burrita Burrona y Turbulence, quienes, inspiradas en las criaturas que habitan la academia Nevermore —como vampiros, sirenas y hombres lobo—, destacaron que México también es tierra de seres mágicos como los nahuales, brujas y “lobérrimas”, este último término usado de forma divertida para referirse entre ellas mismas.

Merlina estrena su segunda temporada. (Netflix)

En su participación, ambas afirmaron que si Merlina llegara a visitar México, se la pasaría “muy de lo último, muy a su nivel”, combinando elementos del folclore mexicano con el humor drag.

Los videos, cargados de referencias culturales, frases virales y mucho orgullo nacional, fueron bien recibidos por los fans de la serie y del contenido digital mexicano, quienes celebraron esta propuesta por integrar de manera ingeniosa elementos locales al universo internacional de la serie.

Así, el estreno de la segunda temporada de Merlina no solo generó expectativa por su trama, sino que también sirvió de inspiración para una campaña promocional que conectó con el público desde la identidad, el humor y la creatividad, demostrando que la cultura mexicana tiene un lugar especial incluso en los rincones más góticos de la ficción contemporánea.