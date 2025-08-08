México

Merlina 2: Celebridades mexicanas mandan mensaje por estreno de la segunda temporada de la serie

Pedrito Sola, El Malilla, Burrita Burrona y Turbulence invitaron a la protagonista a visitar México por su ser un país oscuramente surreal

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Celebridades hicieron un video inventando
Celebridades hicieron un video inventando a Merlina a visitar México. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Tras el esperado estreno de la segunda temporada de Merlina, la serie dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega, los fanáticos en todo el mundo corrieron a ver los nuevos capítulos, pero fue el público mexicano —uno de los más fieles a esta historia— quien protagonizó una de las reacciones más virales con una divertida y creativa campaña promocional.

En México, la emoción por el regreso de Merlina Addams fue celebrada con un video protagonizado por reconocidas personalidades como Pedrito Sola, El Malilla, La Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen, que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

En este clip, cada uno aportó su estilo único para “mexicanizar” el oscuro y fantástico mundo de la serie, bajo el lema “Merlina, tu tierra te llama”. Pedrito Sola, con su característico humor, fue uno de los más comentados al dirigirle unas palabras directamente a Merlina.

“Merlina, sé que tienes un talento especial para desenterrar el pasado de las personas; estoy seguro de que te encantaría venir a México”, expresó, haciendo un guiño claro a la afición nacional por los chismes del espectáculo.

El Malilla fue parte de
El Malilla fue parte de un clip de muestra sobre Merlina. Foto: (Captura de Pantalla)

Además, recreó uno de los momentos más virales de su carrera, cuando confundió marcas en vivo durante un comercial de televisión; en esta ocasión, repitió el error a propósito, diciendo que la segunda temporada de Merlina se encontraba en Amazon en vez de Netflix, lo que generó una ola de risas y reacciones en redes.

Por su parte, el cantante urbano El Malilla también se sumó a la campaña con un mensaje que resaltó la riqueza cultural —y peculiar— del país, asegurando que Merlina podría disfrutar de preparar tacos de tripa, chapulines y gusanos, en referencia a la tradicional y variada gastronomía mexicana.

En tono sarcástico, añadió que “solo la banda mexa se electrocuta por diversión”, comentario que provocó carcajadas entre sus seguidores y se viralizó casi de inmediato.

A esta iniciativa también se unieron las drag queens La Burrita Burrona y Turbulence, quienes, inspiradas en las criaturas que habitan la academia Nevermore —como vampiros, sirenas y hombres lobo—, destacaron que México también es tierra de seres mágicos como los nahuales, brujas y “lobérrimas”, este último término usado de forma divertida para referirse entre ellas mismas.

Merlina estrena su segunda temporada.
Merlina estrena su segunda temporada. (Netflix)

En su participación, ambas afirmaron que si Merlina llegara a visitar México, se la pasaría “muy de lo último, muy a su nivel”, combinando elementos del folclore mexicano con el humor drag.

Los videos, cargados de referencias culturales, frases virales y mucho orgullo nacional, fueron bien recibidos por los fans de la serie y del contenido digital mexicano, quienes celebraron esta propuesta por integrar de manera ingeniosa elementos locales al universo internacional de la serie.

Así, el estreno de la segunda temporada de Merlina no solo generó expectativa por su trama, sino que también sirvió de inspiración para una campaña promocional que conectó con el público desde la identidad, el humor y la creatividad, demostrando que la cultura mexicana tiene un lugar especial incluso en los rincones más góticos de la ficción contemporánea.

Temas Relacionados

MerlinaSeriesPedrito SolaEl MalillaBurrita BurronaTurbulencemexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Sergio Gutiérrez Luna y “Dato protegido” cometieron un delito al aceptar invitación a fiesta VIP de la F1? Esto dice la ley

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, están en medio de la polémica

¿Sergio Gutiérrez Luna y “Dato

La Casa de los Famosos México en vivo: Dalilah es la ganadora del reto de salvación

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

¿Qué tan saludable es comer carne en término medio? Esto explica la ciencia

Este es el impacto de la cocción media en la composición nutricional de la carne roja

¿Qué tan saludable es comer

Carolyn Adams defiende a su esposo, José Ramón López Beltrán, y arremete: “Nada es suficiente, nos critican si trabajamos”

La esposa del hijo de AMLO habló de los señalamientos por sus vacaciones en el exclusivo resort Vidanta Riviera Maya

Carolyn Adams defiende a su

Clima del 8 de agosto en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Clima del 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que conducía

Detienen a hombre que conducía vehículo con 200 kilos de marihuana en Nuevo León entre pacas de paja

Marina asegura camioneta “monstruo”, lancha y equipo táctico en Navolato, Sinaloa

Crimen organizado recluta a jóvenes jaliscienses para llevarlos a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Ordenan liberación para ‘La Mojón’, presunta líder del Cártel del Noreste y sobrina de los fundadores de Los Zetas

Violencia en Cuautla es por pugna entre Cártel de Sinaloa, Unión Tepito y grupo delictivo local, asegura SSPC estatal

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Dalilah es la ganadora del reto de salvación

Limpio y seguro: AimeP3 comparte el nacimiento de su hijo con sus seguidores en redes sociales

Qué le pasó a Mariana Botas en los dedos y por qué advirtió que no se espanten al verlos en La Casa de los Famosos México

Feria de la torta 2025: fechas, horario y cómo llegar a la tradicional muestra

Martha Figueroa no volverá a Ventaneando ni como invitada: “No me interesa”

DEPORTES

David Faitelson señala a supuesto

David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

Entrenador de Golovkin predice cómo será la pelea Canelo vs Crawford: “Es como si un camión enorme lo golpeara”

Xabi Alonso pidió el fichaje de un mexicano para el Real Madrid

Develan estatua de Julio César Chávez en Baja California y desata burlas por el poco parecido con el boxeador

Qué televisora transmitirá la Fórmula 1 en México