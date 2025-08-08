Amigo de Wendy Guevara que aparece en el video íntimo reaccionó así a la filtración

Wendy Guevara en el ojo del huracán por la filtración de un video íntimo. CRÉDITO: Cuartoscuro

La reciente filtración de un video íntimo de Wendy Guevara desde su propia cuenta de Instagram surgió como consecuencia directa del asalto que experimentó junto a sus amigas Paola Suárez y Vanessa Labios 4K.

En entrevista con Adela Micha, Wendy detalló que los delincuentes le robaron dinero, la golpearon, le quitaron su celular, accedieron a su galería y, días después del ataque, subieron el clip con la intención de chantajearla.

Según relató la influencer, los responsables la contactaron y le enviaron un mensaje en el que decía: “Ahí te dejamos un regalito”. Cabe mencionar, que Wendy no ha cambiado su número celular, y desde el día del asalto, ha recibido mensajes amenazadores que la han llevado a contactar a las autoridades e incluso tomar terapia psicológica.

Las influencers fueron asaltadas por supuestos policías (Recorte)

Durante la conversación con Adela, la ganadora de La Casa de los Famosos México explicó que la publicación del video no fue un acto voluntario, sino una acción por parte de los criminales.

A pesar de la situación, Wendy Guevara aseguró que no siente vergüenza por el video, ya que considera la sexualidad como un hecho natural y ha recibido apoyo de sus seguidores tras la divulgación no autorizada.

El joven que aparece en el video con Wendy Guevara

Aunque para Wendy la filtración de su intimidad no fue un golpe que la avergonzara, sí se preocupó por la reacción que podría tener el joven que aparece junto a ella. En charla con Adela Micha expresó:

La influencer cuenta detalles de la filtración de su video. (@VidConMexico)

“Ahorita el video ni me duele. Sentí muy feo por el muchacho, porque él tiene su vida, yo como quiera, a mí me vale madre, yo soy una figura pública, pero a mí no me importa, me importaba el chico. Qué pena”.

Ante esta preocupación, la influencer decidió contactarlo personalmente para explicarle lo ocurrido. Él respondió con serenidad y comprensión:

“Hablé con el muchacho, me dijo ‘no te preocupes, bebé. No te preocupes. Tú sal adelante, tu trabaja y tú tranquilo. Ya ni modo, Wendy, las cosas están hechas, nos grabábamos’”. La actitud madura del joven brindó alivio a la integrante de ‘Las Perdidas’, quien valoró su reacción positiva.

Además, Wendy Guevara reveló que en el teléfono robado había otros videos en los que aparecen diferentes amigos suyos. Según la conductora, al ponerse en contacto con ellos, le manifestaron su respaldo: no expresaron incomodidad alguna y continuaron dándole apoyo pese a la situación.