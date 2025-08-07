Wendy Guevara rompe en llanto porque mandaron su video íntimo a su familia y siguen extorsionándola

Wendy Guevara está siendo extorsionada (EFE/José Méndez)

Hace unos días, un video íntimo de Wendy Guevara fue publicado desde su propia cuenta de Instagram, provocando todo tipo de reacciones en los medios de comunicación. La influencer explicó que el material no había sido subido por ella, sino por filtrado por alguien que entró a sus redes sociales.

Ahora, en entrevista con Adela Micha, la ganadora de La Casa de los Famosos México detalló lo sucedido, explicando que la filtración del clip es el resultado del asalto que sufrió junto a sus amigas Paola Suárez y Vanessa.

Los criminales extorsionan a Wendy Guevara

Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Además de golpearla, los criminales se hicieron con el control tanto de su celular como de sus cuentas de banco y sus redes sociales. De esa forma es que tuvieron acceso al video íntimo que subieron a internet, mismo que, además de publicarlo, también lo mandaron a familiares y amigos de Wendy:

“Empiezan a mandarme mensajes con videos íntimos míos junto a varios muchachos, porque no cambié mi número. Le mandaron a mi mamá mi video. Es algo que todo mundo hace pero no quiero que vea mi mamá”.

La integrante de Las Perdidas reveló que los criminales le robaron todo el dinero y que se quedó en ceros, pues la amenazaron asegurando que sabían dónde vivía. Además, durante la charla, la influencer rompió en llanto cuando habló de la reacción de su familia a la filtración del video:

“Ni he hablado con mi mamá, me da pena. Mi papá me mandó un mensaje y me dijo ‘quiero decirte que te quiero mucho, que eres una persona muy chin... y trabajadora, no me importa lo que haya pasado, yo no voy a ver el video, ya vi imágenes pero no voy a ver nada. No te preocupes, te amamos como eres, todos tenemos relaciones y tú no le debes nada a nadie, no eres casada ni tienes un compromiso. Sigue tu trabajo y sigue tranquila”.

Foto: Captura de pantalla, Youtube/Ponchendy

Sobre el joven que aparece junto a ella en el video íntimo, la ganadora de La Casa de los Famosos México explicó que fue lo que más le dolió, pues respetaba su intimidad; no obstante, cuando se lo comunicó, el muchacho la apoyó y le dijo que no se preocupara.

Finalmente, confesó que los mensajes de extorsión continúan, pero que ya ni siquiera los lee.