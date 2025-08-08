México

Adrián Marcelo ofrece disculpa pública a Mariana Rodríguez por violencia de género

El youtuber publicó este mensaje en cumplimiento a la sentencia que recibió por parte del Tribunal Electoral de Nuevo León

Por Adriana Castillo

(Captura YouTube: Adrián Marcelo //
(Captura YouTube: Adrián Marcelo // IG: @marianarodriguez10)

Adrián Marcelo ofreció una disculpa pública a Mariana Rodríguez por cometer violencia política en razón de género en su contra.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, específicamente en un video que el creador de contenido y exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ publicó un video en su canal de YouTube respecto a los entonces candidatos a la presidencia municipal de Monterrey; Mariana Rodríguez figuraba entre ellos.

“Quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral en virtud de las manifestaciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue difundido el 14 de mayo de 2024, video en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género”, dijo.

El youtuber hizo esto como parte de la sentencia que recibió por parte del Tribunall Electoral de Nuevo León IG: @adrianmarcelo10

Adrián Marcelo aceptó que los comentarios que hizo en dicho video sobre Mariana Rodríguez fueron violencia verbal y simbólica en razón de género.

“A la postre obstaculizaron los derechos político electorales de la entonces candidata, ya que si bien el ejercicio de periodismo se encuentra protegido convencional y constitucionalmente, se debe ceder cuando se trata de actos relacionados con dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia”, añadió.

Hasta el momento, Mariana Rodríguez no se ha pronunciado al respecto.

Mariana Rodríguez completó su registro
Mariana Rodríguez completó su registro como candidata a la alcaldía de Monterrey (Facebook/Movimiento Ciudadano Nuevo León)

Esta no es la primera vez que Adrián Marcelo se disculpa con Mariana Rodríguez, pues en abril de 2025 fue cuestionado al respecto en un encuentro con medios y esto fue lo que dijo:

“Le pido disculpas a Mariana y a cualquier persona que se hubiera ofendido alguna vez con mis palabras. Soy buena gente, la verdad es que nunca es con afán de violentar a nadie, ni a hombres ni a mujeres, y pues creo que, a veces, las palabras que digo se toman en otra consideración. Nunca es con ese afán, y a Mariana, a todos los que se han sentido ofendidos con mis palabras, les ofrezco una disculpa”, expresó.

En aquel entonces, también trascendió que el youtuber deberá pagar una multa de 30 mil pesos mexicanos como reparación del daño.

