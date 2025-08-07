México

Aleks Syntek causa polémica por afirmar que se avergonzaba por sonar mucho en radio: “Te ganas enemistad”

Una anécdota sobre la saturación de sus canciones en la radio puso a Aleks Syntek en el centro de la conversación digital, generando comparaciones con otras celebridades y reacciones de todo tipo

Por Armando Guadarrama

Aleks Syntek responde a críticas
Aleks Syntek responde a críticas y memes tras sus polémicas declaraciones en redes sociales (Efe)

“Que el escarnio venga de una guerra entre generaciones creada por los chacaleros del chisme barato no significa que yo la haya cagado al decir lo que pienso”, escribió Aleks Syntek en su cuenta de Instagram, en respuesta a la ola de burlas y críticas que han inundado las redes sociales tras sus recientes declaraciones.

El cantante, lejos de optar por el silencio, ha decidido enfrentar de manera directa los comentarios y memes que lo han colocado nuevamente en el centro de la conversación digital.

La controversia más reciente surgió a raíz de una entrevista con Jessie Cervantes, donde Aleks Syntek abordó su trayectoria y el impacto de su música en la radio.

Lo que captó la atención no fue un repaso de sus éxitos, sino una confesión inesperada: “Llegó un momento en que me daba pena, a mí, en lo personal, que sonara tantas veces en el radio. Decía: ‘Qué vergüenza, ya toquen otra cosa’, porque ya mi canción sonaba ‘pum, pum, pum’”.

Usuarios de redes sociales comparan
Usuarios de redes sociales comparan a Aleks Syntek con Martha Higareda por anécdotas consideradas inverosímiles (@syntekoficial/Instagram)

El artista relató que incluso solicitó a las radiodifusoras que incluyeran otros temas en la programación, pues la sobreexposición de sus canciones generaba incomodidad entre sus colegas. “Te ganas hasta un poco la enemistad de tus colegas, que dicen ‘Ya, cabrón, que te dejen de tocar’”, reconoció.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios de X y TikTok viralizaron el video, señalando que las anécdotas de Syntek resultan “irreales” y comparándolo con Martha Higareda, quien también ha sido objeto de memes por relatos considerados inverosímiles.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Bueno, la verdad es que Duele el Amor sí sonó hasta el aburrimiento”, “Ay el Aleks, es que no es lo que dice, es cómo lo dice...”, “Tiene una necesidad enorme de validación” y “El ego de este señor es admirable”.

Syntek recuerda el impacto de
Syntek recuerda el impacto de la saturación de sus canciones en la radio y la reacción de sus colegas (Archivo)

No faltaron quienes defendieron al músico, evocando con nostalgia la época en que sus temas dominaban la radio y dándole la razón sobre la saturación de sus canciones en el aire.

La tendencia que rodea a Aleks Syntek en días recientes no se limita a esta confesión. El cantante ha protagonizado titulares por una serie de entrevistas en las que ha compartido historias que rápidamente se han transformado en material para burlas y memes.

Entre las afirmaciones que más eco han tenido figuran la supuesta insinuación de Shakira hacia él en presencia de su esposa, su autoproclamación como precursor del rap y la etiqueta de “el Elton John mexicano”.

Las polémicas declaraciones de Syntek
Las polémicas declaraciones de Syntek incluyen historias con Shakira y su autoproclamación como precursor del rap (Instagram)

Estas declaraciones han intensificado las comparaciones con Martha Higareda, quien se volvió viral por narrar experiencias poco creíbles junto a celebridades internacionales.

