Los Tigres del Norte se sacan la lotería y rugen con fuerza para 18 mil chilangos

Desde “La Puerta Negra” hasta “La jaula de oro”, la agrupación hizo vibrar a los asistentes con un repertorio que abarcó historias de amor, migración y la vida en México (Lulú Urdapilleta)

La escena se transforma cuando una ráfaga de luces estroboscópicas y el sonido de metralleta marcan el inicio de la noche chilanga. 18 mil almas se funden en un grito mientras Los Tigres del Norte irrumpen con garra en el escenario del Palacio de los Deportes.

El público, con sombreros vaqueros en alto, chiflidos y gritos de “A huevooo”, recibe a la legendaria banda de los hermanos -y el primo- Hernández, como si saludara a viejos conocidos del pueblo.

PUBLICIDAD

Recién aterrizados de una gira española que visitó Madrid, Barcelona, Pontevedra, La Gomera y Huesca, reafirmando su poderío más allá de América, Los Tigres del Norte se mostraron emocionados de reencontrarse con el público de la capital mexicana, que tuvo que pasar por alto la deficiente calidad de audio en el imponente domo de cobre de Iztacalco.

'La jaula de oro' y el homenaje a Vicente Fernández destacan la experiencia migrante y la cultura nacional (Lulú Urdapilleta)

La gira “La Lotería”, que convoca a varias generaciones de paisanos y reafirma el vínculo emocional y social que la agrupación ha tejido desde 1968, continuará por Colombia y Estados Unidos tras esta parada en CDMX.

PUBLICIDAD

‘Pacas de a kilo’, ‘El avión de la muerte’ y ‘Mi buena suerte’, con una pantalla gigante proyectando milagritos mexicanos en una brillante animación, marcan el inicio en que Jorge, Eduardo, Luis y Hernán Hernández, y Óscar Lara, míticas figuras del imaginario mexicoamericano, harán un repaso por 40 de las más de 600 canciones de su repertorio.

Los de Mocorito, Sinaloa, fueron presentados uno a uno como cartas de la lotería mexicana, y en esta tradición popular el ganón fue un público nostálgico y bailador que lo mismo coreó corridos, baladas norteñas y rancheras, en una fiesta que enalteció la identidad mexicana y migrante.

PUBLICIDAD

El amor, la tristeza y el despecho también protagonizan el setlist de Los Tigres del Norte (Lulú Urdapilleta)

“Estos versos que hoy les canto son hechos a la medida de muchos que andan hablando. En un mundo de hipocresía aquel que dice la verdad, termina siendo el villano”, fue el preludio en voz de Jorge Hernández antes de ‘Aquí mando yo’, que arrancó aplausos para los artistas.

‘La banda del carro rojo’, ‘La reina del sur’, ‘Contrabando y traición’ -oda a la legendaria Camela La Texana-, ‘La camioneta gris’, con escenas de la película, una de las más de 40 que llegaron a grabar Los Tigres del Norte con los hermanos Almada, generó la atmósfera criminal que también rodea a los Jefes de jefes del corrido. Pioneros de lo ‘bélico’ y cronistas sociales que siguen rugiendo fuerte ante el pueblo que les venera al paso de 57 años.

PUBLICIDAD

La gira 'La lotería' de Los Tigres del Norte tuvo un segundo concierto en el Palacio de los Deportes (Lulú Urdapilleta)

El despecho y el alma rota también salieron premiadas en esta lotería con los himnos ‘Golpes en el corazón’, ‘La mesa del rincón’, ‘Ayúdame a creer’ y ‘Me regalo contigo’, que han marcado la educación sentimental en todo el continente y siguen sumando millones de reproducciones.

“Cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mi”, corea en ‘Ni parientes somos’ brindando con cervezas o tequila un público entregado compuesto por adultos de varias generaciones mientras llamas de fuego digitales arden en las pantallas.

PUBLICIDAD

Los Tigres del Norte reúnen a varias generaciones en un emotivo concierto en el Palacio de los Deportes (Lulú Urdapilleta)

Anuncia Jorge que están por tocar “una problemática que sigue a través de los años” antes de que los primeros acordes de ‘La jaula de oro’ resuenen ante una audiencia nostálgica en tiempos de la cruda situación que se vive por la política migratoria de Donald Trump, quien por cierto aparece como ‘El Diablo’ en esta colorida lotería.

La banda critica la autenticidad de los nuevos corridos y reafirma su papel como cronistas sociales (Lulú Urdapilleta)

Los santos patrones de la noche, en tributo a la cultura nacional , se hicieron acompañar por un mariachi y un cuerpo femenino de ballet folclórico que amenizó temas clásicos como ‘Por tu maldito amor’, en respeto al Charro de Huentitán, ‘La manzanita’, ‘El son de la negra’, ‘La yaquecita’ y ‘De un rancho a otro’, con charros floreando la riata incluidos.

PUBLICIDAD

Tragos de tequila y mezcal antecedieron la recta final, cuando Los Tigres pusieron a competir a hombres y mujeres a ver quién cantaba ‘más recio’.

El público corea corridos, baladas y homenajes en una noche de nostalgia y celebración (Lulú Urdapilleta)

Temas de su extensa trayectoria siguieron uno tra otro, ‘Nos estorbó la ropa’, ‘El rengo del Gallo Giro’, ‘Libro de recuerdos’, ‘Los mandados’, ‘Miles de sueños’, ‘El Tahúr’, y en ‘La carta’, los hermanos Hernández agradecieron por ‘la oportunidad de presentarnos ante ustedes que nos han acompañado’ provocando la ovación general.

PUBLICIDAD

El clímax llegó con los himnos que mantendrán para siempre viva la leyenda de Los Tigres del Norte. ‘Jefe de jefes, ‘Pedro y Pablo, ‘La puerta negra’, ‘Qué tal si eres tú’ y ‘América’ sellaron la ceremonia de comunión entre un pueblo eufórico que rugió fuerte ante los cronistas de su propia vida.