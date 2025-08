Ex de Adrián Di Monte, habitante de LCDLF, podría enfrentar demanda por parte de La Sonora Dinamita

Sandra Itzel regresó al ojo público desde que su ex se convirtió en integrante de La Casa de los Famosos México. Foto: @sandraitzel, @adriandimonte, IG

Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, está en el ojo del huracán tras las declaraciones de Elsa López, propietaria mayoritaria de La Sonora Dinamita.

En medio de la controversia que ha generado la participación de su ex esposo en La Casa de los Famosos México, la cantante y actriz se ve involucrada en una nueva polémica relacionada con la agrupación a la que pertenecía.

Sandra Itzel podría enfrentar nueva batalla legal. (Instagram/@sandraitzel)

Sandra Itzel podría ser demandada por La Sonora Dinamita

Durante el programa “Cállate los ojos” de Gabo Cuevas, Elsa Lopez, líder de La Sonora Dinamita, habló sobre el posible conflicto legal que podría enfrentar Sandra Itzel tras seguir interpretando sus canciones al abandonar la agrupación.

De acuerdo con Lopez, cuando la exintegrante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” dejó el grupo siguió interpretado algunos de los éxitos del grupo en sus presentaciones como solista.

“Ya te saliste de aquí, ya no nos ayudes, sigue tu carrera con tus canciones y despréndete de la sombra de La Sonora Dinamita”, contó Elsa López.

De acuerdo con la vocalista de la agrupación, el hecho de seguir interpretando algunos de los exitos rompe una cláusula del contrato de Sandra Itzel, donde se estipula que no es posible usar el repertorio del grupo una vez que se termina la relación laboral.

La Sonora Dinamita. (@CulturaCiudadMx)

La también empresaria aseguró que en marzo notificó sobre el proceso legal a su excompañera, pero ignoró el aviso y continuó incluyendo las canciones en sus presentaciones.

“No es lo que diga Sandra, ni lo que diga yo, vamos a ver qué dice la Ley”, señaló.

Pese al conflicto legal que podrían enfrentar, la agrupación aseguró que no tiene intenciones de dañar la reputación de la artista, solo buscan que las cláusulas que se firmaron en su momento sean respetadas.

De acuerdo con Gabo Cuevas, la notificación legal aún no es entregada formalmente, por lo que la respuesta de Sandra Itzel podría llegar en los próximos días.

(Instagram: SandraItzel)

¿Por qué Sandra Itzel salió de La Sonora Dinamita?

En ina entrevista donde la cantante se sinceró sobre su paso por la agrupación musical, aseguró que su salida ocurrió liego de que sus compañeros le aplicaran la ley del hielo pese a que ella los defendió en más de una ocasión.

"Me dejaron de hablar de un día para el otro, ellos me rompieron porque yo me peleé con televisoras por la piratería y por llevar a otras Sonoras que no eran la que era, y yo ni vela en el entierro. Le tenía lealtad y amor a ese grupo", contó.