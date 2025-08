“Los medios sabían”, Israel Vallarta detalla su detención y hace un llamado a Sheinbaum tras liberación

La presidenta Sheinbaum Pardo volvió a reiterar que el caso de Israel Vallarta Cisneros fue "un montaje de García Luna y Loret de Mola" | Jovani Pérez / Infobae México

A menos de una semana de su liberación, Israel Vallarta rompió el silencio. El hombre que pasó casi dos décadas en prisión sin sentencia, acusado de encabezar la presunta banda de secuestradores Los Zodiaco, fue finalmente absuelto de todos los delitos que la Fiscalía General de la República le imputó desde 2005. Pero no lo hace con alivio, sino con una advertencia: “Los medios sabían. No todos, pero Televisa y TV Azteca sí”.

En un mensaje público transmitido por Multimedios, Vallarta no solo detalló cómo fue notificado de su absolución, sino que lanzó un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió frenar este tipo de abusos de poder.

“Quiero hacer un llamado con todo respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum, que no permita este tipo de cosas. Yo sé que ella tiene la mejor intención, pero hay intereses más fuertes. Yo creo en ella”, dijo.

La notificación que lo dejó en blanco

Según Vallarta, el 31 de julio (un día antes de quedar en libertad) fue llamado al área de juzgados del penal. En ese momento, él pensaba que sería para conocer alguna actualización sobre los recursos pendientes. “Me había notificado la Fiscalía que iba a revisar el amparo, no esperaba otra cosa”, explicó.

Israel Vallarta ha pasado casi 20 años en prisión preventiva; el jueves una jueza ordenó su inmediata liberación. (Anayeli Tapia/Infobae)

La sorpresa fue mayúscula cuando el actuario del juzgado le informó que quedaba absuelto de todos los cargos, entre ellos:

Delincuencia organizada

Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en agravio de S.S.M.

Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en agravio de V.C.T.

Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en agravio de E.IE.F. (Ezequiel)

Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en agravio del niño C.H.R.R y sus padres RRC y CRV, es decir las presuntas víctimas de ese momento

Portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, armada o fuerza aérea

Posesión de arma de fuego exclusivo del Ejército, armada o fuerza aérea

Posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea

“Me quedé en blanco en cuanto a sentimientos. Yo ya había visto muchas cosas. Incluso pensé que me dirían que quedaban pendientes otros casos, como el de Valeria, donde me identificaban en un Volvo gris en Tlalpan… y ese testimonio está lleno de contradicciones”, afirmó.

“Todo fue una actuación. Los medios lo sabían”

(Jovanni Pérez/Infobae)

En un tono firme, Vallarta reiteró que su caso fue manipulado desde el principio y que los medios jugaron un papel crucial en su criminalización ante la opinión pública.

“Cuando me dijeron que quedaba absuelto de todos los cargos inventados por la fiscalía, comprendí que todo fue una actuación. Los medios sabían, no todos, muchos fueron engañados, pero Televisa y TV Azteca sí lo sabían”, sentenció.

El ahora exacusado aseguró que las supuestas víctimas cambiaban constantemente sus versiones y que, pese a ello, las autoridades no solo mantuvieron el caso en curso, sino que impidieron careos, ampliaciones de declaración y pruebas solicitadas por la defensa.

También desmintió públicamente que existan otros procesos penales abiertos en su contra, como en su momento aseguraron funcionarios como Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, y Olga Sánchez Cordero, exministra y extitular de esa misma dependencia.

FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM

“Decían que había otros dos expedientes, pero eso es falso. Lo dije desde 2021. Ellos conocían mi caso de fondo y sabían que no era cierto”, apuntó.

“Voy renaciendo, pero tengo miedo”

La salida de Vallarta del penal federal de El Altiplano no ha significado una total tranquilidad. Aunque dice tener fe en la justicia, admite que teme por su seguridad:

“Voy saliendo, voy renaciendo, pero no quiero que me pase nada. Todos tenemos miedo. Si Dios me mantuvo con lucidez todo este tiempo, seguiré aquí”.

Las declaraciones de Vallarta reviven uno de los episodios más polémicos en la historia reciente de México, marcado por un montaje televisivo (reconocido incluso por autoridades federales) que fue transmitido en vivo por televisión nacional y que derivó en una condena pública sin sentencia.

(Foto: Especial/ Instagram @carlosloret / AFP)

Hasta el momento, ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni los medios señalados han emitido alguna respuesta oficial a las declaraciones de Israel Vallarta.